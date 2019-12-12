12 декабря 2019, 09:45
Haval увеличил гарантию от сквозной коррозии до 6 лет
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Фото: Григорий Мерлин
Китайская марка Haval объявила, что продлевает гарантийный период против сквозной коррозии на машины российской сборки до 6 лет. Срок гарантии не зависит от пробега автомобиля.
Фото: Максим Вершинин
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На поверхности оцинкованного металла образуется защитный слой антикоррозийного состава толщиной 16 – 18 микронов. Этого достаточно, чтобы в несколько раз увеличить сопротивляемость металла механическим повреждениям и воздействию коррозии. Такая технология защиты позволяет Haval распространить гарантию против сквозной коррозии на все кузовные металлические панели.
На автозаводе регулярно проверяют качество наносимого покрытия. Раз в полгода в специальной лаборатории один автомобиль разбирают на мелкие составляющие. Это, так называемый, тест на разрыв. На каждом из кузовных элементов замеряют толщину катафорезного слоя на наружных поверхностях и в скрытых полостях. Всего проверяют порядка 3 500 контрольных точек.
На заводе Haval в Тульской области сейчас выпускают кроссоверы Haval F7 и Haval F7x, а также внедорожники Haval H9. В ноябре дилеры марки реализовали без малого 1,5 тыс. автомобилей или в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Всего с января по ноябрь в России было продано свыше 10 тыс. автомобилей Haval, в 3,8 раза больше, чем в 2018-м.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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