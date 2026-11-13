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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

13 ноября 2026, 19:05

Полная стоимость автомобиля в кредит: почему ежемесячный платеж не показывает реальную цену покупки

Полная стоимость автомобиля в кредит: почему ежемесячный платеж не показывает реальную цену покупки

Почему ежемесячный платеж обманывает: сколько на самом деле стоит владение машиной взятой в кредит

Полная стоимость автомобиля в кредит: почему ежемесячный платеж не показывает реальную цену покупки

Ежемесячный платеж по кредиту кажется удобным ориентиром при покупке машины — но он скрывает реальную цену владения. На конкретном примере разбираем, как проценты, страховка, обслуживание, топливо и потеря стоимости при перепродаже складываются в сумму, которая вдвое превышает сам кредит.

Ежемесячный платеж по кредиту кажется удобным ориентиром при покупке машины — но он скрывает реальную цену владения. На конкретном примере разбираем, как проценты, страховка, обслуживание, топливо и потеря стоимости при перепродаже складываются в сумму, которая вдвое превышает сам кредит.

Ежемесячный платеж по кредиту часто воспринимается как главный ориентир при покупке автомобиля. Однако он не отражает полную стоимость владения: к нему добавляются проценты, страховка, обслуживание, топливо, а при перепродаже — потеря стоимости. Разберем на конкретном примере, как считаются реальные расходы и какие ошибки встречаются в типичных расчетах.

Покупатель приобрел новый кроссовер в кредит. Старый автомобиль сдан дилеру по трейд-ин за 900 тыс. рублей, хотя на свободном рынке за него можно было выручить около 1,1 млн. Еще 250 тыс. рублей добавили к кредиту на сопутствующие услуги: проживание, продленную гарантию, коврики и защитную пленку. Итоговая сумма кредита — 2,05 млн рублей. За пять лет платежи по 54 тыс. рублей в месяц составят 3,24 млн, из которых почти 1,2 млн — проценты банку.

Помимо кредитных выплат, в смету включены каско на пять лет за 450 тыс. рублей, обслуживание у официального дилера за 125 тыс. и бензин примерно на 420 тыс. Если сложить эти расходы с выплатами по кредиту, получается 4,235 млн рублей. Через пять лет автомобиль предположительно удастся продать за 1,5 млн, и тогда расходы на владение составят 2,735 млн рублей.

Для старого автомобиля в расчете заложено снижение цены с 1,1 млн до 850 тыс. рублей за пять лет — потеря 250 тыс. Дополнительно учтены ОСАГО за 60 тыс., плановое обслуживание в обычном сервисе за 150 тыс., ремонт подвески, тормозов и системы охлаждения за 250 тыс., бензин на 420 тыс. и зимняя резина за 60 тыс. Расходы без учета падения стоимости составляют 940 тыс. рублей, с учетом потерь — 1,19 млн рублей.

Ключевое различие между старым и новым автомобилем — характер финансового риска. Для подержанной машины возможная поломка означает ремонт: в примере приводится замена генератора за 20 тыс. рублей. Расходы на бензин и страховку в таких схемах оцениваются примерно в 16 тыс. рублей в месяц. Кредитный платеж устроен иначе: он не исчезает вместе и составляет 54 тыс. рублей в месяц. Продажа заложенного автомобиля может производиться по цене ниже рыночной, поэтому клиенты оплачивают помощь в продаже и погашают остаток долга. 

Перед покупкой стоит сложить все платежи по кредиту за полный срок и отдельно добавить расходы на топливо и обслуживание. Предложение дилера полезно сравнить с рынком: в примере трейд-ин оказался на 200 тыс. рублей ниже рыночной цены старого автомобиля. Важно оценить, выдержит ли бюджет обязательный платеж при временном снижении дохода, а для подержанной машины заложить возможные расходы на ремонт, а не рассчитывать на беспроблемную эксплуатацию. П

Ежемесячный платеж — лишь верхушка айсберга. Полная стоимость владения включает проценты, страхование, обслуживание, топливо и потерю стоимости при перепродаже. Перед покупкой стоит свести все цифры в единую таблицу и честно оценить, как бюджет переживет обязательный платеж при потере дохода.

Упомянутые марки: Haval, Toyota
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