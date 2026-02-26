Завод Haval в Туле стал лидером по выпуску кроссоверов и новых моделей — что ждет бренд в будущем

26 февраля 2026, 17:23
Haval в России: завод в Тульской области выпустил 440 тысяч авто за 7 лет
Российский завод Haval за короткий срок стал одним из крупнейших игроков на рынке кроссоверов. Более 440 тысяч машин сошли с конвейера с 2019 года. Какие модели выпускают, как устроено производство и что ждет предприятие дальше - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что планы на будущее уже озвучены.
Российское предприятие Haval, расположенное в Тульской области, за семь лет работы сумело добиться впечатляющих результатов. С июня 2019 года завод выпустил свыше 440 тысяч автомобилей, что стало заметным событием для отечественного автопрома. Как сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу GWM, сегодня на конвейере собирают шесть моделей: популярные кроссоверы Jolion, F7, Dargo, кросс-купе F7x, а также внедорожники H3 и H7, рассчитанные на сложные дорожные условия.
Производственная площадка в индустриальном парке «Узловая» стала первым зарубежным предприятием полного цикла для концерна GWM. Здесь налажен полный цикл: от штамповки и сварки до окраски, сборки и выпуска собственных двигателей. Такой подход позволил не только увеличить локализацию, но и снизить зависимость от внешних поставщиков, что особенно актуально в условиях меняющейся экономической ситуации.
Интересно, что в феврале 2025 года стартовало производство еще одной модели - Haval M6, но уже на калужском заводе «Автомобильные технологии». За первый год с конвейера сошло 24,5 тысячи таких машин, а на 2026 год запланирован выпуск 35 тысяч экземпляров. Это говорит о том, что бренд активно расширяет свое присутствие на российском рынке, несмотря на непростые времена для автопроизводителей.
Стоит отметить, что успехи Haval на российском рынке происходят на фоне заметных изменений в отрасли. Например, недавно рынок коммерческого транспорта и спецтехники столкнулся с резким падением спроса, что стало вызовом для многих производителей. На этом фоне стабильная работа завода Haval выглядит особенно примечательно и подчеркивает грамотную стратегию компании.
По информации «АВТОСТАТ», производственные мощности предприятия позволяют гибко реагировать на спрос и быстро внедрять новые модели. В ближайшие годы ожидается дальнейшее расширение линейки и увеличение объемов выпуска, что может укрепить позиции бренда среди лидеров сегмента SUV в России.
Если Вы не знали, Haval - это автомобильный бренд, принадлежащий китайскому концерну Great Wall Motor (GWM). Компания специализируется на производстве кроссоверов и внедорожников, активно развивая собственные технологии и расширяя географию присутствия. В России бренд представлен с 2015 года, а запуск завода в Тульской области стал важным этапом локализации и адаптации продукции под местные условия. Haval быстро завоевал популярность благодаря сочетанию доступной цены, современного дизайна и надежности.
Great Wall Motor, владеющий маркой Haval, входит в число крупнейших автопроизводителей Китая и активно инвестирует в развитие зарубежных производств. В последние годы компания делает ставку на инновации, локализацию и расширение модельного ряда, что позволяет ей успешно конкурировать как на внутреннем, так и на внешних рынках. Российский завод стал одним из ключевых проектов GWM за пределами Китая, а его успехи подтверждают правильность выбранной стратегии.
