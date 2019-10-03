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3 октября 2019, 15:58

Haval в сентябре увеличил продажи в 5,5 раз

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Популярность марки Haval в России растет ошеломляющими темпами. В сентябре 2019 года дилеры реализовали 1 175 автомобилей или на 452% больше, чем годом ранее. Бестселлером стал кроссовер Haval H6.
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По итогам августовских продаж Haval сумел удержать лидирующие позиции среди китайских брендов по продажам ...
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Марка Haval продолжает удивлять темпами роста. В минувшем сентябре российские дилеры реализовали в 5,5 раз автомобилей больше, чем в сентябре 2018 года. Таких выдающихся результатов на фоне медленно падающего российского рынка удалось достичь за счет грамотно выбранной стратегии развития. Во главу угла китайская марка ставит активное расширение дилерской сети, увеличение объемов производства, развитие модельного ряда и, конечно, заботу о своих клиентах.

В сентябре титул бестселлера сохранил кроссовер Haval H6, который разошелся тиражом в 611 экземпляров. Второе место занимает новый кроссовер Haval F7, выпускаемый тульским заводом марки. За месяц дилеры реализовали 334 экземпляра. Спрос на него растет, поэтому предприятие вынуждено привлекать дополнительные мощности. Третье место досталось компактному кроссоверу Haval H2 (137 экз.). На рамном Haval H9 остановили свой выбор 93 россиянина.

Сейчас дилерская сеть Haval насчитывает 70 автосалонов по всей России и их число продолжает увеличиваться. Недавно марка объявила о начале сотрудничества с китайской компанией Xiaomi. Бренды объединяет стремление к инновациям и технологичности. Они планируют реализовать несколько совместных проектов, подразумевающих разработку новых высокотехнологичных продуктов, которые позволят расширить присутствие на российском рынке.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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Haval в сентябре увеличил продажи в 5,5 раз
{{material_127492}}Марка Haval продолжает удивлять темпами роста. В минувшем сентябре российские дилеры реализовали в 5,5 раз автомобилей больше, чем в сентябре 2018 года. Таких выдающихся результатов на фоне медленно падающего российского рынка удалось достичь за счет грамотно выбранной стратегии развития. Во главу угла китайская марка ставит активное расширение дилерской сети, увеличение объемов производства, развитие модельного ряда и, конечно, заботу о своих клиентах.В сентябре титул бестселлера сохранил кроссовер Haval H6, который разошелся тиражом в 611 экземпляров. Второе место занимает новый кроссовер Haval F7, выпускаемый тульским заводом марки. За месяц дилеры реализовали 334 экземпляра. Спрос на него растет, поэтому предприятие вынуждено привлекать дополнительные мощности. Третье место досталось компактному кроссоверу Haval H2 (137 экз.). На рамном Haval H9 остановили свой выбор 93 россиянина.Сейчас дилерская сеть Haval насчитывает 70 автосалонов по всей России и их число продолжает увеличиваться. Недавно марка объявила о начале сотрудничества с китайской компанией Xiaomi. Бренды объединяет стремление к инновациям и технологичности. Они планируют реализовать несколько совместных проектов, подразумевающих разработку новых высокотехнологичных продуктов, которые позволят расширить присутствие на российском рынке.
2019-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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