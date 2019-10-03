3 октября 2019, 15:58
Haval в сентябре увеличил продажи в 5,5 раз
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Популярность марки Haval в России растет ошеломляющими темпами. В сентябре 2019 года дилеры реализовали 1 175 автомобилей или на 452% больше, чем годом ранее. Бестселлером стал кроссовер Haval H6.
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В сентябре титул бестселлера сохранил кроссовер Haval H6, который разошелся тиражом в 611 экземпляров. Второе место занимает новый кроссовер Haval F7, выпускаемый тульским заводом марки. За месяц дилеры реализовали 334 экземпляра. Спрос на него растет, поэтому предприятие вынуждено привлекать дополнительные мощности. Третье место досталось компактному кроссоверу Haval H2 (137 экз.). На рамном Haval H9 остановили свой выбор 93 россиянина.
Сейчас дилерская сеть Haval насчитывает 70 автосалонов по всей России и их число продолжает увеличиваться. Недавно марка объявила о начале сотрудничества с китайской компанией Xiaomi. Бренды объединяет стремление к инновациям и технологичности. Они планируют реализовать несколько совместных проектов, подразумевающих разработку новых высокотехнологичных продуктов, которые позволят расширить присутствие на российском рынке.
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02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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