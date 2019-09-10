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10 сентября 2019, 00:53

Haval вновь стал лидером среди китайских марок в России

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Фото: Haval
По итогам августовских продаж Haval сумел удержать лидирующие позиции среди китайских брендов по продажам новых автомобилей. Дилеры марки за месяц реализовали 1 177 машин или в 5,5 раз больше, чем год назад.
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Марка Haval второй месяц подряд становится лидером в России среди китайских автопроизводителей. В августе отрыв от занимающей второе место марки Geely еще больше увеличился. За месяц было продано 1 177 вседорожников Haval или на впечатляющие 458% больше, чем в августе прошлого года. На фоне слабо негативной динамики российского рынка в целом, цифра кажется еще более значительной.

С января по август 2019 года российские дилеры реализовали 5 538 автомобилей Haval, причем 2 046 из их было продано в июле и августе. Важную роль в стремительном росте Haval сыграло открытие собственного завода в Тульской области и начало производства нового кроссовера Haval F7. 

В ближайшее время на предприятии планируют наладить выпуск еще одной яркой модели – купеобразной версии Haval F7 – кроссовера Haval F7x. Автомобиль уже сертифицировали для российского рынка. В техническом плане он практически идентичен Haval F7, но будет отличаться более богатым оснащением. Позднее на тульском предприятии локализуют и сборку большого рамного внедорожника Haval H9.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
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Haval вновь стал лидером среди китайских марок в России
{{material_127486}}Марка Haval второй месяц подряд становится лидером в России среди китайских автопроизводителей. В августе отрыв от занимающей второе место марки Geely еще больше увеличился. За месяц было продано 1 177 вседорожников Haval или на впечатляющие 458% больше, чем в августе прошлого года. На фоне слабо негативной динамики российского рынка в целом, цифра кажется еще более значительной.С января по август 2019 года российские дилеры реализовали 5 538 автомобилей Haval, причем 2 046 из их было продано в июле и августе. Важную роль в стремительном росте Haval сыграло открытие собственного завода в Тульской области и начало производства нового кроссовера Haval F7. В ближайшее время на предприятии планируют наладить выпуск еще одной яркой модели – купеобразной версии Haval F7 – кроссовера Haval F7x. Автомобиль уже сертифицировали для российского рынка. В техническом плане он практически идентичен Haval F7, но будет отличаться более богатым оснащением. Позднее на тульском предприятии локализуют и сборку большого рамного внедорожника Haval H9.
2019-09-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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