8 октября 2019, 00:59
Haval запускает льготную программу кредитования
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Российский офис Haval рассказал о новой программе Haval Finance, в рамках которой частные и корпоративные клиенты могут рассчитывать на льготные условия кредитования и лизинга.
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Популярность марки Haval в России растет ошеломляющими темпами. В сентябре 2019 года дилеры реализовали 1 ...Читать далее
Кроме того, приобрести автомобиль Haval можно по лизинговой схеме. Тогда в рамках программы Haval Finance клиент получает дополнительную скидку, размер которой варьируется от 50 до 120 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели. Так при покупке в лизинг кроссоверов Haval H2 и Haval Н6 выгода составит 50 000 рублей, рамного внедорожника Haval H9 – 80 000 рублей, а новейшего кроссовера Haval F7 – 120 000 рублей. Список лизинговых компаний не ограничен.
Как подчеркнул исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего, сегодня клиенты Haval могут получить максимум возможностей при меньших затратах. Компания постаралась сделать новый сервис максимально простым и комфортным. Подробную информацию по программе Haval Finance и актуальных предложениях можно получить в дилерских центрах бренда или на официальном российском сайте Haval.
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02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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