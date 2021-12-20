Haval запускает «мифическое животное»: у него два мотора на выбор и 7-ступенчатый «робот»
Фото: Haval
Shen Shou представляет собой кроссовер, работающий на либо на 1,5-литровом моторе, либо на ДВС объемом 2 литра.
Как видно на приведенных снимках, дизайн Shen Shou очень смелый, особенно впечатляет передняя решетка радиатора в безрамочным исполнении, приукрашенная хромированными элементами. Оптика раздельная, ее нижние и верхние фары идеально сочетаются с решеткой.
Размеры кроссовера:4780x1890x1675 мм, колесная база - 2800 мм. Крыша слегка скользящая, что придает облику SUV спортивные нотки. Устанавливаемые колеса имеют 18-й и 19-й посадочный диаметры. Сзади – «острые» фонари, сверху на крыше спойлер, система выхлопа – двухтрубная.
Внутри все лаконично: крупный ЖК-экран, сплошь сенсорное управление основными системами. Мультимедийка, навигация, распознавание голоса и прочая современная автоматика - все этостандартные функции.
1,5-литровый мотор имеет заводское обозначение 4B15C, у него 4 цилиндра, максимальная мощность - 184 силы и максимальный крутящий момент 275 Нм. Альтернативный 2-литровый вариант мощнее - 224 л.с, пиковый крутящий момент - 345 Нм. И тому, и другому двигателю предложена 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с двойным «мокрым» сцеплением.
Пока объявлено о китайском запуске продаж, приедет ли автомобиль в Россию, не известно.
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