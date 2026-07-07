Почему эксперты считают, что новые моторы Haval изменят рынок и что важно знать

Haval запускает производство 2,0-литровых турбомоторов в Тульской области

На заводе Haval Motor в Тульской области стартовал выпуск мощных 2,0-литровых турбомоторов - до 50 тысяч штук в год. Мало кто знает, что эти агрегаты уже показали на крупной выставке, а их локализация может повлиять на цены и доступность кроссоверов. Какие модели получат новые двигатели и что это значит для российских автолюбителей - объясняем подробно.

На заводе Haval Motor в Тульской области стартовал выпуск мощных 2,0-литровых турбомоторов - до 50 тысяч штук в год. Мало кто знает, что эти агрегаты уже показали на крупной выставке, а их локализация может повлиять на цены и доступность кроссоверов. Какие модели получат новые двигатели и что это значит для российских автолюбителей - объясняем подробно.

Выпуск современных турбомоторов на российском заводе Haval Motor в Тульской области - событие, которое напрямую влияет на рынок новых автомобилей в стране. Для многих автолюбителей это означает не только расширение выбора, но и потенциальное снижение зависимости от импортных комплектующих, что особенно актуально в условиях меняющейся экономической ситуации.

По данным Минпромторга РФ, предприятие в Узловой способно ежегодно производить до 50 тысяч бензиновых двигателей объемом 2,0 литра с турбонаддувом. Мощность этих агрегатов достигает 252 л.с., что позволяет устанавливать их на широкий спектр моделей, включая популярные кроссоверы бренда. Такой уровень локализации - редкость для иностранных марок, работающих в России, и это может стать важным конкурентным преимуществом.

Завод начал работу в 2024 году и с тех пор освоил выпуск не только 2,0-литровых, но и 1,5-литровых моторов. Особое внимание уделяется мехобработке блока цилиндров и головки блока - все эти операции выполняются непосредственно на предприятии, что повышает качество и ускоряет производственный цикл. Первый собранный в Тульской области 2,0-литровый двигатель был представлен на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, вызвав интерес у специалистов и посетителей.

На сегодняшний день на заводе Haval в Тульской области выпускаются такие модели, как Jolion, H3, H7, F7/F7x и Dargo. Все они могут получить новые моторы, что расширяет возможности для покупателей и позволяет рассчитывать на более стабильные поставки. Важно отметить, что локализация производства двигателей - это не только вопрос экономики, но и технологического развития: российские специалисты получают доступ к современным технологиям и стандартам качества.

Интересно, что тенденция к локализации производства наблюдается и у других китайских брендов, работающих в России. Например, недавно на рынке появились новости о запуске производства нового поколения Hongqi H7, который также может повлиять на расстановку сил в сегменте бизнес-седанов. Подробнее о том, как китайские автопроизводители меняют российский рынок, можно узнать в материале о старте производства Hongqi H7.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: локализация производства моторов снижает риски, связанные с логистикой и валютными колебаниями; новые двигатели соответствуют современным экологическим стандартам; а для покупателей это шанс получить более доступные и технологичные автомобили. Судя по представленным данным, запуск производства турбомоторов Haval в Тульской области может стать одним из ключевых событий для российского авторынка в ближайшие годы.