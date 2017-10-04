Hawtai Laville приедет в Россию до конца года
Российское представительство пока не разглашает подробности технического оснащения. Китайским автолюбителям модель доступна с турбированным бензиновым мотором, выдающим 156 л.с. На домашнем рынке еще представлена дизельная версия, но вероятность поставок этой модификации в Россию очень мала.
Силовая установка агрегатируется 6-скоростной «механикой» или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полноприводная система доступна только в сочетании с «дизелем», поэтому российский рынок увидит кроссовер с безальтернативным передним приводом.
Список опций в стандартной комплектации включает кондиционер, электрические стеклоподъемники, штатную аудиоустановку, светодиодные ходовые огни, функцией контроля давления в шинах. За дополнительную плату можно установить систему стабилизации. Подушек безопасности будет всего две вне зависимости от варианта исполнения. Ожидается, что позже появятся более «богатые» модификации с камерой кругового обзора, мультифункциональным рулем, системой бесключевого доступа, люком и мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном.
По предварительным данным, за Hawtai Laville придется заплатить не менее 999 800 рублей. Продажи начнутся до конца текущего года.
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