4 октября 2017, 15:38

Hawtai Laville приедет в Россию до конца года

Китайская марка планирует вывести на отечественный рынок кроссовер Hawtai Laville. Новинкой машину назвать трудно - внешне она является клоном прошлого поколения Hyundai ix35.
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  Hawtai Laville приедет в Россию до конца года Hawtai Hawtai Laville приедет в Россию до конца года Hawtai Hawtai Laville приедет в Россию до конца года
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В настоящее время на российском рынке бренд Hawtai представлен всего одной моделью - паркетником Boliger. Добавление кроссовера Laville расширит продуктовую линейку компании вдвое. В Поднебесной эта машина продается под именем Hawtai C9 Santa Fe, несмотря на то, что в ее основу лег Hyundai ix35 2010 модельного года.

Российское представительство пока не разглашает подробности технического оснащения. Китайским автолюбителям модель доступна с турбированным бензиновым мотором, выдающим 156 л.с. На домашнем рынке еще представлена дизельная версия, но вероятность поставок этой модификации в Россию очень мала.

Силовая установка агрегатируется 6-скоростной «механикой» или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полноприводная система доступна только в сочетании с «дизелем», поэтому российский рынок увидит кроссовер с безальтернативным передним приводом.

Список опций в стандартной комплектации включает кондиционер, электрические стеклоподъемники, штатную аудиоустановку, светодиодные ходовые огни, функцией контроля давления в шинах. За дополнительную плату можно установить систему стабилизации. Подушек безопасности будет всего две вне зависимости от варианта исполнения. Ожидается, что позже появятся более «богатые» модификации с камерой кругового обзора, мультифункциональным рулем, системой бесключевого доступа, люком и мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном.

По предварительным данным, за Hawtai Laville придется заплатить не менее 999 800 рублей. Продажи начнутся до конца текущего года.

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Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
Alex098
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Alex098
Какой у вас смартфон?
У меня Нокиа-люмия.
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Hawtai Laville приедет в Россию до конца года
{{material_120449}}В настоящее время на российском рынке бренд Hawtai представлен всего одной моделью - паркетником Boliger. Добавление кроссовера Laville расширит продуктовую линейку компании вдвое. В Поднебесной эта машина продается под именем Hawtai C9 Santa Fe, несмотря на то, что в ее основу лег Hyundai ix35 2010 модельного года.Российское представительство пока не разглашает подробности технического оснащения. Китайским автолюбителям модель доступна с турбированным бензиновым мотором, выдающим 156 л.с. На домашнем рынке еще представлена дизельная версия, но вероятность поставок этой модификации в Россию очень мала.Силовая установка агрегатируется 6-скоростной «механикой» или 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полноприводная система доступна только в сочетании с «дизелем», поэтому российский рынок увидит кроссовер с безальтернативным передним приводом.Список опций в стандартной комплектации включает кондиционер, электрические стеклоподъемники, штатную аудиоустановку, светодиодные ходовые огни, функцией контроля давления в шинах. За дополнительную плату можно установить систему стабилизации. Подушек безопасности будет всего две вне зависимости от варианта исполнения. Ожидается, что позже появятся более «богатые» модификации с камерой кругового обзора, мультифункциональным рулем, системой бесключевого доступа, люком и мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном.По предварительным данным, за Hawtai Laville придется заплатить не менее 999 800 рублей. Продажи начнутся до конца текущего года.
2017-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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