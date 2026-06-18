Самый жаркий газовый гигант вблизи звезды - что показал телескоп Webb и почему это важно

18 июня 2026, 19:57
HD 80606 b: газовый гигант с экстремальной орбитой и температурными скачками
HD 80606 b: газовый гигант с экстремальной орбитой и температурными скачками
Астрономы с помощью телескопа James Webb исследовали HD 80606 b - необычный газовый гигант, который приближается к своей звезде на рекордно малое расстояние. Новые данные раскрывают уникальные процессы в атмосфере планеты и могут изменить подход к изучению экзопланет.
HD 80606 b — одна из самых необычных экзопланет, известных современной астрономии. Этот газовый гигант, также обозначаемый как Струве 1341 Bb или HIP 45982 b, находится в 217 световых годах от Земли и давно привлекает внимание ученых из-за своей экстремальной орбиты. В отличие от большинства горячих юпитеров, HD 80606 b приближается к своей звезде на расстояние всего 0,03 астрономической единицы — это примерно 2,8 миллиона миль, что по космическим меркам почти соприкосновение с поверхностью светила.
Такое сближение приводит к резкому скачку температуры на поверхности планеты — разница может достигать 1100 градусов по Фаренгейту (около 593 градусов по Цельсию). В результате атмосфера HD 80606 b подвергается мощным механическим изменениям и динамическим процессам, которые ранее не удавалось наблюдать так подробно. Именно эти особенности сделали планету объектом нового исследования с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».
Группа ученых под руководством Тиффани Катари из Лаборатории реактивного движения НАСА использовала инструмент MIRI для спектроскопического анализа атмосферы HD 80606 b. Такой подход позволил не только определить состав и температуру газовой оболочки, но и зафиксировать изменения, происходящие во время максимального сближения с родной звездой. По словам исследователей, планета буквально «обжаривается» при каждом прохождении перигелия, что делает ее уникальной лабораторией для изучения экстремальных условий.
Результаты работы были представлены на 248-й встрече Американского астрономического общества в Пасадене. Ученые отмечают, что полученные данные — лишь часть большого цикла исследований. Анализ атмосферы HD 80606 b может дать ключ к пониманию процессов, происходящих на других горячих юпитерах, а также на более привычных для нас планетах. В перспективе это позволит по-новому взглянуть на эволюцию планетных систем и расширить представление о возможных направлениях развития экзопланет.
В ближайшие годы к «Джеймсу Уэббу» присоединятся новые космические телескопы, в том числе «Нэнси Грейс Роман», который будет специализироваться на прямом съемке экзопланет. Это открывает дополнительные возможности для наблюдений и сравнительного анализа. Для российских астрономов и энтузиастов космоса такие исследования важны не только с точки зрения фундаментальной науки, но и для разработки эффективных проектов по изучению дальних миров. HD 80606 b — пример того, как современные технологии позволяют заглянуть в самые крайние уголки Вселенной и приблизиться к разгадке ее тайн.
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