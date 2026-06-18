Самый жаркий газовый гигант вблизи звезды - что показал телескоп Webb и почему это важно

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 июня 2026, 19:57

HD 80606 b: газовый гигант с экстремальной орбитой и температурными скачками

HD 80606 b: газовый гигант с экстремальной орбитой и температурными скачками

Самый жаркий газовый гигант вблизи звезды - что показал телескоп Webb и почему это важно

HD 80606 b: газовый гигант с экстремальной орбитой и температурными скачками

Астрономы с помощью телескопа James Webb исследовали HD 80606 b - необычный газовый гигант, который приближается к своей звезде на рекордно малое расстояние. Новые данные раскрывают уникальные процессы в атмосфере планеты и могут изменить подход к изучению экзопланет.

Астрономы с помощью телескопа James Webb исследовали HD 80606 b - необычный газовый гигант, который приближается к своей звезде на рекордно малое расстояние. Новые данные раскрывают уникальные процессы в атмосфере планеты и могут изменить подход к изучению экзопланет.

HD 80606 b — одна из самых необычных экзопланет, известных современной астрономии. Этот газовый гигант, также обозначаемый как Струве 1341 Bb или HIP 45982 b, находится в 217 световых годах от Земли и давно привлекает внимание ученых из-за своей экстремальной орбиты. В отличие от большинства горячих юпитеров, HD 80606 b приближается к своей звезде на расстояние всего 0,03 астрономической единицы — это примерно 2,8 миллиона миль, что по космическим меркам почти соприкосновение с поверхностью светила.

Такое сближение приводит к резкому скачку температуры на поверхности планеты — разница может достигать 1100 градусов по Фаренгейту (около 593 градусов по Цельсию). В результате атмосфера HD 80606 b подвергается мощным механическим изменениям и динамическим процессам, которые ранее не удавалось наблюдать так подробно. Именно эти особенности сделали планету объектом нового исследования с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».

Группа ученых под руководством Тиффани Катари из Лаборатории реактивного движения НАСА использовала инструмент MIRI для спектроскопического анализа атмосферы HD 80606 b. Такой подход позволил не только определить состав и температуру газовой оболочки, но и зафиксировать изменения, происходящие во время максимального сближения с родной звездой. По словам исследователей, планета буквально «обжаривается» при каждом прохождении перигелия, что делает ее уникальной лабораторией для изучения экстремальных условий.

Результаты работы были представлены на 248-й встрече Американского астрономического общества в Пасадене. Ученые отмечают, что полученные данные — лишь часть большого цикла исследований. Анализ атмосферы HD 80606 b может дать ключ к пониманию процессов, происходящих на других горячих юпитерах, а также на более привычных для нас планетах. В перспективе это позволит по-новому взглянуть на эволюцию планетных систем и расширить представление о возможных направлениях развития экзопланет.

В ближайшие годы к «Джеймсу Уэббу» присоединятся новые космические телескопы, в том числе «Нэнси Грейс Роман», который будет специализироваться на прямом съемке экзопланет. Это открывает дополнительные возможности для наблюдений и сравнительного анализа. Для российских астрономов и энтузиастов космоса такие исследования важны не только с точки зрения фундаментальной науки, но и для разработки эффективных проектов по изучению дальних миров. HD 80606 b — пример того, как современные технологии позволяют заглянуть в самые крайние уголки Вселенной и приблизиться к разгадке ее тайн.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Tenet Plus L6: российский кроссовер с необычным дизайном и стартом продаж в 2026
Audi A6 Allroad нового поколения: гибрид, ChatGPT и умная пневмоподвеска
Пятиместный TENET T8: старт производства новой версии в Калуге
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Барнаул Республика Татарстан Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться