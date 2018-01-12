Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
По традиции, самые лакомые для потребителей модели числятся в сегменте SUV. Оно и понятно: на долю этого класса приходится чуть ли не половина продаж новых машин. О пяти самых ожидаемых новинках расскажем в нашем обзоре.
Volvo XC40
Представив свой самый маленький вседорожник, шведский автопроизводитель сразу же начал принимать на него онлайн-заказы. И они, по заверениям компании, посыпались как манна небесная. Россия не стала исключением, хотя XC40 доберется до нашей страны только к весне. Модель является одной из наиболее богато оснащенных в своем сегменте. Технологии безопасности и поддержки водителя включают: функцию полуавтономного управления Pilot Assist, комплексную систему City Safety, функцию предупреждения съезда с дороги, технологию предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, систему кругового обзора.
На старте XC40 будет предложен с двумя 4-цилиндровыми двигателями семейства Drive-E — дизельным D4 либо бензиновым T5. Позднее станут доступны и другие силовые установки, включая гибридную и полностью электрическую. Кроме того, кроссовер станет первой моделью Volvo, на которую будет устанавливаться совершенно новый 3-цилиндровый двигатель.
Подготовка к началу производства XC40 на заводе велась давно. Мощные инвестиции позволили переоборудовать площадку в глобальный центр экспорта автомобилей на платформе CMA. С этой целью была увеличена площадь сборочного цеха на 8000 кв. м.
Уже в этом месяце паркетник смогут приобрести жители Европы, а до российского рынка он доедет к концу весны. Компакт-кроссовер займет место в модельном ряду между ASX и Outlander, а в качестве своего главного соперника видит Nissan Qashqai. Впрочем, учитывая местную прописку «Кашкая» и его конкурентоспобный ценник, сделать это будет не так просто.
Изначально автолюбители встретят модификацию с 1,5-литровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Позже компания начнет поставки версии с 2,2-литровым турбодизелем и 8-скоростным «автоматом».
В список установленного оборудования входит штатный мультимедийный комплекс Smartphone Link Display Audio, проекционный дисплей над приборной панелью и адаптивный круиз-контроль. Также создатели оснастили автомобиль системой предотвращения столкновений и распознания пешеходов, функцией удержания полосы движения, ассистентом при спусках и подъемах и помощником при парковке.
Jaguar E-Pace
В этом году британский автопроизводитель привезет в Россию аж 3 новинки, и в их числе данный компактный вседорожник. Старт продаж E-Pace запланирован на весну. Колеcная база - 2 681 мм, длина кузова - 4 395 мм, объем багажного отделения - 577 литров. Автомобиль получил статус самого маленького паркетника в продуктовой линейке Jaguar.
Моторная линейка представлена 5 двигателями - покупателям будут доступны 2 бензиновых и 3 дизельных мотора. Все они 4-цилиндровой конструкции, с турбонаддувом. Бензиновые «четверки» имеют мощность в 248 и 300 л.с., а двигатели на «тяжелом» топливе развивают 150, 180 и 240 «лошадей». Все движки могут работать в паре как с механической коробкой передач, так и с 9-скоростным «автоматом» ZF. Самая мощная дизельная установка позволит модели достичь первой «сотни» за 7,4 секунды, а бензиновая сократит это время до 6,4 секунды.
Kia Stinger
V6 семейства Lambda имеет рабочий объем 3,3 литра, оснащен непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 370 л. с., а максимальный крутящий момент – 510 Нм. Такой вариант фастбека способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Все версии модели комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, имеющей режим ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых переключателей.
Citroen C3 Aircross
Если вы уже соскучились по новинкам от французского автопроизводителя, то сообщаем, что уже в этом квартале начнутся продажи нового компактного вседорожника марки. В основе модели лежит представленный в 2017 году на Женевском автосалоне концепт-кар C-Aircross. От своего «донора» машина позаимствовала множество стилистических элементов.
Кроссовер длиной 4,15 метра, как уверяют в компании, обладает всеми характеристиками автомобилей сегмента SUV. Он имеет увеличенный дорожный просвет, высокую посадку водителя, защитные накладки переднего и заднего бамперов, увеличенные колеса и расширители. В салоне независимые секции сиденья второго ряда регулируются продольно, а также по углу наклона спинки.
Благодаря различным вариантам складывания сидений второго ряда, а также складывающейся вперед спинке переднего пассажирского сиденья в салоне возможно разместить предметы длиной до 2,40 м. При необходимости пол багажного отделения можно разместить на одном из 2 уровней. Объем багажного отделения составляет от 410 до 520 литров. А вот информации о «начинке» C3 Aircross пока что нет.
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А вот E-pace скорее всего ожидает обратная ситуация - будет хитом. Красивый, хорошо сбитый паркетник, да еще и шильдик джэгуар на капоте)
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