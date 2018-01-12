12 января 2018, 09:11

Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок

Наступивший 2018 год предвещает множество новинок, которые порадуют россиян. Оживший после кризиса авторынок вновь стал привлекательным для производителей. Но есть автомобили, чьего появления публика ждет особенно.
^
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок Volvo XC40, Jaguar, KIA Stinger, Citroen, Mitsubishi Eclipse Cross

По традиции, самые лакомые для потребителей модели числятся в сегменте SUV. Оно и понятно: на долю этого класса приходится чуть ли не половина продаж новых машин. О пяти самых ожидаемых новинках расскажем в нашем обзоре.

Volvo XC40

Представив свой самый маленький вседорожник, шведский автопроизводитель сразу же начал принимать на него онлайн-заказы. И они, по заверениям компании, посыпались как манна небесная. Россия не стала исключением, хотя XC40 доберется до нашей страны только к весне. Модель является одной из наиболее богато оснащенных в своем сегменте. Технологии безопасности и поддержки водителя включают: функцию полуавтономного управления Pilot Assist, комплексную систему City Safety, функцию предупреждения съезда с дороги, технологию предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, систему кругового обзора.

На старте XC40 будет предложен с двумя 4-цилиндровыми двигателями семейства Drive-E — дизельным D4 либо бензиновым T5. Позднее станут доступны и другие силовые установки, включая гибридную и полностью электрическую. Кроме того, кроссовер станет первой моделью Volvo, на которую будет устанавливаться совершенно новый 3-цилиндровый двигатель.

Подготовка к началу производства XC40 на заводе велась давно. Мощные инвестиции позволили переоборудовать площадку в глобальный центр экспорта автомобилей на платформе CMA. С этой целью была увеличена площадь сборочного цеха на 8000 кв. м.одробнее: https://110km.ru/art/kompaktnye-volvo-xc40-nachali-shodit-s-belgiyskogo-konveyera-121806.html

Mitsubishi Eclipse Cross
От 1.5 л, 163 л.с
Mitsubishi Eclipse Cross

Уже в этом месяце паркетник смогут приобрести жители Европы, а до российского рынка он доедет к концу весны. Компакт-кроссовер займет место в модельном ряду между ASX и Outlander, а в качестве своего главного соперника видит Nissan Qashqai. Впрочем, учитывая местную прописку «Кашкая» и его конкурентоспобный ценник, сделать это будет не так просто.

Изначально автолюбители встретят модификацию с 1,5-литровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Позже компания начнет поставки версии с 2,2-литровым турбодизелем и 8-скоростным «автоматом».

В список установленного оборудования входит штатный мультимедийный комплекс Smartphone Link Display Audio, проекционный дисплей над приборной панелью и адаптивный круиз-контроль. Также создатели оснастили автомобиль системой предотвращения столкновений и распознания пешеходов, функцией удержания полосы движения, ассистентом при спусках и подъемах и помощником при парковке.
Jaguar F-Рace
От 2 л, 180 л.с
Новый от 3 289 000 до 5 199 000 Р


Jaguar E-Pace

В этом году британский автопроизводитель привезет в Россию аж 3 новинки, и в их числе данный компактный вседорожник. Старт продаж E-Pace запланирован на весну. Колеcная база - 2 681 мм, длина кузова - 4 395 мм, объем багажного отделения - 577 литров. Автомобиль получил статус самого маленького паркетника в продуктовой линейке Jaguar.


Моторная линейка представлена 5 двигателями  - покупателям будут доступны 2 бензиновых и 3 дизельных мотора. Все они 4-цилиндровой конструкции, с турбонаддувом. Бензиновые «четверки» имеют мощность в 248 и 300 л.с., а двигатели на «тяжелом» топливе развивают 150, 180 и 240 «лошадей». Все движки могут работать в паре как с механической коробкой передач, так и с 9-скоростным «автоматом» ZF. Самая мощная дизельная установка позволит модели достичь первой «сотни» за 7,4 секунды, а бензиновая сократит это время до 6,4 секунды.

Kia Stinger

KIA Stinger
От 2 л, 255 л.с
Вот уж чего не ожидали российские автолюбители, так это новичков в сегменте фастбеков. Stinger появится в шоу-румах в марте в 2 вариантах. Модификация 2.0 T-GDI оснащается двигателем Theta II с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Мощность - 247 л. с., максимальный крутящий момент – 353 Нм. Мотор обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6 секунд. Автомобиль будет предлагаться как с приводом на заднюю ось, так и с системой полного привода.

V6 семейства Lambda имеет рабочий объем 3,3 литра, оснащен непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 370 л. с., а максимальный крутящий момент – 510 Нм. Такой вариант фастбека способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Все версии модели комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, имеющей режим ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых переключателей.

Citroen C3 Aircross

Если вы уже соскучились по новинкам от французского автопроизводителя, то сообщаем, что уже в этом квартале начнутся продажи нового компактного вседорожника марки. В основе модели лежит представленный в 2017 году на Женевском автосалоне концепт-кар C-Aircross. От своего «донора» машина позаимствовала множество стилистических элементов.

Кроссовер длиной 4,15 метра, как уверяют в компании, обладает всеми характеристиками автомобилей сегмента SUV. Он имеет увеличенный дорожный просвет, высокую посадку водителя, защитные накладки переднего и заднего бамперов, увеличенные колеса и расширители.  В салоне независимые секции сиденья второго ряда регулируются продольно, а также по углу наклона спинки.

Благодаря различным вариантам складывания сидений второго ряда, а также складывающейся вперед спинке переднего пассажирского сиденья в салоне возможно разместить предметы длиной до 2,40 м. При необходимости пол багажного отделения можно разместить на одном из 2 уровней. Объем багажного отделения составляет от 410 до 520 литров.  А вот информации о «начинке» C3 Aircross пока что нет.

Арина Милая
Купить авто Вольво, Ягуар, Киа, Ситроен, Мицубиси, Митсубиси ХС40, Стингер, Эклипс Кросс

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Владимир Крестьянинов12.01.2018 10:01
5
Интересно будет глянуть что там митсубиши столько лет мастерили, но ждать высоких продаж не стоит, все уже забыли за что любили митсубы..
А вот E-pace скорее всего ожидает обратная ситуация - будет хитом. Красивый, хорошо сбитый паркетник, да еще и шильдик джэгуар на капоте)
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volvo XC90
| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
Артём
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
Егор
Форум Volvo 440 K
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
владимир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mitsubishi Автомудрость Mitsubishi АвтоПитер Mitsubishi Дизайн и тюнинг Mitsubishi Новинки и концепт кары Mitsubishi Новости и акции автосалонов Mitsubishi Автосалоны и дилеры марки Mitsubishi Аренда и прокат авто марки Mitsubishi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mitsubishi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mitsubishi
Главные материалы
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Volvo XC40
Объявления о продаже Volvo XC40
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
По традиции, самые лакомые для потребителей модели числятся в сегменте SUV. Оно и понятно: на долю этого класса приходится чуть ли не половина продаж новых машин. О пяти самых ожидаемых новинках расскажем в нашем обзоре.{{model_v2_6364}} Volvo XC40Представив свой самый маленький вседорожник, шведский автопроизводитель сразу же начал принимать на него онлайн-заказы. И они, по заверениям компании, посыпались как манна небесная. Россия не стала исключением, хотя XC40 доберется до нашей страны только к весне. Модель является одной из наиболее богато оснащенных в своем сегменте. Технологии безопасности и поддержки водителя включают: функцию полуавтономного управления Pilot Assist, комплексную систему City Safety, функцию предупреждения съезда с дороги, технологию предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, систему кругового обзора.На старте XC40 будет предложен с двумя 4-цилиндровыми двигателями семейства Drive-E — дизельным D4 либо бензиновым T5. Позднее станут доступны и другие силовые установки, включая гибридную и полностью электрическую. Кроме того, кроссовер станет первой моделью Volvo, на которую будет устанавливаться совершенно новый 3-цилиндровый двигатель. Подготовка к началу производства XC40 на заводе велась давно. Мощные инвестиции позволили переоборудовать площадку в глобальный центр экспорта автомобилей на платформе CMA. С этой целью была увеличена площадь сборочного цеха на 8000 кв. м.одробнее: https://110km.ru/art/kompaktnye-volvo-xc40-nachali-shodit-s-belgiyskogo-konveyera-121806.html {{model_v2_6331}} Mitsubishi Eclipse CrossУже в этом месяце паркетник смогут приобрести жители Европы, а до российского рынка он доедет к концу весны. Компакт-кроссовер займет место в модельном ряду между ASX и Outlander, а в качестве своего главного соперника видит Nissan Qashqai. Впрочем, учитывая местную прописку «Кашкая» и его конкурентоспобный ценник, сделать это будет не так просто.Изначально автолюбители встретят модификацию с 1,5-литровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Позже компания начнет поставки версии с 2,2-литровым турбодизелем и 8-скоростным «автоматом».В список установленного оборудования входит штатный мультимедийный комплекс Smartphone Link Display Audio, проекционный дисплей над приборной панелью и адаптивный круиз-контроль. Также создатели оснастили автомобиль системой предотвращения столкновений и распознания пешеходов, функцией удержания полосы движения, ассистентом при спусках и подъемах и помощником при парковке. {{model_v2_6240}}Jaguar E-PaceВ этом году британский автопроизводитель привезет в Россию аж 3 новинки, и в их числе данный компактный вседорожник. Старт продаж E-Pace запланирован на весну. Колеcная база - 2 681 мм, длина кузова - 4 395 мм, объем багажного отделения - 577 литров. Автомобиль получил статус самого маленького паркетника в продуктовой линейке Jaguar. Моторная линейка представлена 5 двигателями  - покупателям будут доступны 2 бензиновых и 3 дизельных мотора. Все они 4-цилиндровой конструкции, с турбонаддувом. Бензиновые «четверки» имеют мощность в 248 и 300 л.с., а двигатели на «тяжелом» топливе развивают 150, 180 и 240 «лошадей». Все движки могут работать в паре как с механической коробкой передач, так и с 9-скоростным «автоматом» ZF. Самая мощная дизельная установка позволит модели достичь первой «сотни» за 7,4 секунды, а бензиновая сократит это время до 6,4 секунды. Kia Stinger{{model_v2_6361}} Вот уж чего не ожидали российские автолюбители, так это новичков в сегменте фастбеков. Stinger появится в шоу-румах в марте в 2 вариантах. Модификация 2.0 T-GDI оснащается двигателем Theta II с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Мощность - 247 л. с., максимальный крутящий момент – 353 Нм. Мотор обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6 секунд. Автомобиль будет предлагаться как с приводом на заднюю ось, так и с системой полного привода.V6 семейства Lambda имеет рабочий объем 3,3 литра, оснащен непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 370 л. с., а максимальный крутящий момент – 510 Нм. Такой вариант фастбека способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Все версии модели комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, имеющей режим ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых переключателей. Citroen C3 Aircross {{model_v2_6344}}Если вы уже соскучились по новинкам от французского автопроизводителя, то сообщаем, что уже в этом квартале начнутся продажи нового компактного вседорожника марки. В основе модели лежит представленный в 2017 году на Женевском автосалоне концепт-кар C-Aircross. От своего «донора» машина позаимствовала множество стилистических элементов.Кроссовер длиной 4,15 метра, как уверяют в компании, обладает всеми характеристиками автомобилей сегмента SUV. Он имеет увеличенный дорожный просвет, высокую посадку водителя, защитные накладки переднего и заднего бамперов, увеличенные колеса и расширители.  В салоне независимые секции сиденья второго ряда регулируются продольно, а также по углу наклона спинки. Благодаря различным вариантам складывания сидений второго ряда, а также складывающейся вперед спинке переднего пассажирского сиденья в салоне возможно разместить предметы длиной до 2,40 м. При необходимости пол багажного отделения можно разместить на одном из 2 уровней. Объем багажного отделения составляет от 410 до 520 литров.  А вот информации о «начинке» C3 Aircross пока что нет.
2018-01-12
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Старый Оскол Астрахань Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG