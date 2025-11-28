Льготный лизинг, импортные детали и скидки: что скрывают новые Helfimmer?

Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее

В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.

В 2025 году российский рынок коммерческого транспорта получил неожиданный подарок: компания «Полуприцепы Хелфиммер» смогла существенно увеличить долю отечественных компонентов в своих полуприцепах. Как сообщает Комтранс, уровень локализации продукции Helfimmer достиг 71,15%. Это не просто цифра для отчетности — теперь техника официально признана российской промышленной продукцией и попала в перечень, дающий право на льготный лизинг.

Пока что речь идет о двух моделях контейнеровозов Helfimmer Container: SMCU3 с тремя осями и SMCU4 с четырьмя. Именно эти версии теперь можно приобрести с ощутимой скидкой — до 10% от стоимости, если воспользоваться специальными лизинговыми программами. Для перевозчиков это реальный шанс обновить парк техники на более выгодных условиях, не переплачивая за импортные аналоги.

Интересно, что несмотря на столь высокий процент локализации, Helfimmer не спешит полностью отказываться от зарубежных комплектующих. В конструкции по-прежнему используются качественные импортные агрегаты, например, оси SAF INTRA DISC. Это решение позволяет сохранить надежность и долговечность техники, не жертвуя преимуществами российских производственных мощностей.

Эксперты отмечают, что подобный подход может стать новым трендом для отечественных производителей: сочетание локальных и импортных компонентов позволяет не только соответствовать требованиям по локализации, но и поддерживать высокий уровень качества. Для рынка это означает больше доступных предложений и гибкость в выборе техники под конкретные задачи.

В целом, ситуация с Helfimmer показывает, что российский автопром способен быстро адаптироваться к новым экономическим условиям. Повышение локализации, поддержка через льготные программы и сохранение качества — все это делает полуприцепы Helfimmer привлекательным выбором для бизнеса. Остается только следить, какие еще сюрпризы готовят отечественные производители в ближайшем будущем.