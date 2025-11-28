Льготный лизинг, импортные детали и скидки: что скрывают новые Helfimmer?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

28 ноября 2025, 14:57

Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее

Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее

Льготный лизинг, импортные детали и скидки: что скрывают новые Helfimmer?

Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее

В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.

В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.

В 2025 году российский рынок коммерческого транспорта получил неожиданный подарок: компания «Полуприцепы Хелфиммер» смогла существенно увеличить долю отечественных компонентов в своих полуприцепах. Как сообщает Комтранс, уровень локализации продукции Helfimmer достиг 71,15%. Это не просто цифра для отчетности — теперь техника официально признана российской промышленной продукцией и попала в перечень, дающий право на льготный лизинг.

Пока что речь идет о двух моделях контейнеровозов Helfimmer Container: SMCU3 с тремя осями и SMCU4 с четырьмя. Именно эти версии теперь можно приобрести с ощутимой скидкой — до 10% от стоимости, если воспользоваться специальными лизинговыми программами. Для перевозчиков это реальный шанс обновить парк техники на более выгодных условиях, не переплачивая за импортные аналоги.

Интересно, что несмотря на столь высокий процент локализации, Helfimmer не спешит полностью отказываться от зарубежных комплектующих. В конструкции по-прежнему используются качественные импортные агрегаты, например, оси SAF INTRA DISC. Это решение позволяет сохранить надежность и долговечность техники, не жертвуя преимуществами российских производственных мощностей.

Эксперты отмечают, что подобный подход может стать новым трендом для отечественных производителей: сочетание локальных и импортных компонентов позволяет не только соответствовать требованиям по локализации, но и поддерживать высокий уровень качества. Для рынка это означает больше доступных предложений и гибкость в выборе техники под конкретные задачи.

В целом, ситуация с Helfimmer показывает, что российский автопром способен быстро адаптироваться к новым экономическим условиям. Повышение локализации, поддержка через льготные программы и сохранение качества — все это делает полуприцепы Helfimmer привлекательным выбором для бизнеса. Остается только следить, какие еще сюрпризы готовят отечественные производители в ближайшем будущем.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Самара Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться