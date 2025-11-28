Льготный лизинг, импортные детали и скидки: что скрывают новые Helfimmer?

28 ноября 2025, 14:57
Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее
В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.
В 2025 году российский рынок коммерческого транспорта получил неожиданный подарок: компания «Полуприцепы Хелфиммер» смогла существенно увеличить долю отечественных компонентов в своих полуприцепах. Как сообщает Комтранс, уровень локализации продукции Helfimmer достиг 71,15%. Это не просто цифра для отчетности — теперь техника официально признана российской промышленной продукцией и попала в перечень, дающий право на льготный лизинг.
Пока что речь идет о двух моделях контейнеровозов Helfimmer Container: SMCU3 с тремя осями и SMCU4 с четырьмя. Именно эти версии теперь можно приобрести с ощутимой скидкой — до 10% от стоимости, если воспользоваться специальными лизинговыми программами. Для перевозчиков это реальный шанс обновить парк техники на более выгодных условиях, не переплачивая за импортные аналоги.
Интересно, что несмотря на столь высокий процент локализации, Helfimmer не спешит полностью отказываться от зарубежных комплектующих. В конструкции по-прежнему используются качественные импортные агрегаты, например, оси SAF INTRA DISC. Это решение позволяет сохранить надежность и долговечность техники, не жертвуя преимуществами российских производственных мощностей.
Эксперты отмечают, что подобный подход может стать новым трендом для отечественных производителей: сочетание локальных и импортных компонентов позволяет не только соответствовать требованиям по локализации, но и поддерживать высокий уровень качества. Для рынка это означает больше доступных предложений и гибкость в выборе техники под конкретные задачи.
В целом, ситуация с Helfimmer показывает, что российский автопром способен быстро адаптироваться к новым экономическим условиям. Повышение локализации, поддержка через льготные программы и сохранение качества — все это делает полуприцепы Helfimmer привлекательным выбором для бизнеса. Остается только следить, какие еще сюрпризы готовят отечественные производители в ближайшем будущем.
Похожие материалы
-
30.11.2025, 14:17
Редкий BMW 328xi Touring E91 с мотором Maserati удивил автолюбителей в США
В США выставлен на продажу необычный BMW 328xi Touring 2007 года. Владелец заменил стандартный мотор на V8 от Maserati. Автомобиль сохранил полный привод и чистую историю. Подробности о проекте и его особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 13:48
Зачем спортивным автомобилям нужны кованые поршни и в чем их преимущество
Кованые поршни часто встречаются в мощных автомобилях. Они выдерживают экстремальные нагрузки и высокие температуры. Это позволяет двигателям работать на пределе возможностей. Почему автопроизводители выбирают именно их – рассказываем в материале.Читать далее
-
30.11.2025, 13:06
Внучка продает семейный Cadillac 1961 года, но есть одна непростая деталь
Кабриолет Cadillac Series 62 1961 года всю жизнь провел в одной семье. Машина сменила только два гаража за 64 года. Теперь внучка первых владельцев решила расстаться с раритетом. Почему она не справилась с уходом за легендой – подробности в материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:51
В Китае построят два завода по выпуску твердотельных аккумуляторов для электромобилей
В Китае стартуют масштабные проекты по выпуску твердотельных аккумуляторов. В провинции Цзянси появятся два завода, которые к 2027 году обеспечат 3 ГВт·ч емкости для электромобилей. Это может изменить рынок и ускорить внедрение новых технологий. Подробности о планах и перспективах — в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:38
Редчайший Ferrari 308 GTB Vetroresina найден спустя 30 лет простоя в гараже
В мире коллекционных Ferrari есть особая легенда. Это 308 GTB Vetroresina, кузов которого выполнен из стеклопластика. Недавно один из таких автомобилей был обнаружен спустя десятилетия забвения. Что скрывает эта находка и почему она так ценится среди знатоков? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:06
Rogue Meridian на базе Mercedes-Benz Sprinter 170 стал домом на колесах без компромиссов
Rogue Meridian – не просто кемпер, а полноценный дом на колесах. Его создатели объединили комфорт, стиль и функциональность. Внутри – продуманный интерьер и современные технологии. Узнайте, чем этот автомобиль отличается от других.Читать далее
-
30.11.2025, 11:58
BMW готовится снять с производства электрокроссовер iX1 ради новой платформы Neue Klasse
BMW планирует завершить выпуск iX1 уже через четыре года. Причина – переход на новую платформу Neue Klasse. Модель оказалась в центре внимания из-за свежих цифровых рендеров. Что ждет поклонников бренда и какие перемены грядут – читайте далее.Читать далее
-
30.11.2025, 11:40
Forest River отказывается от кемперов NoBo 10 Series в 2026 году – конец эпохи
Forest River готовит перемены в линейке NoBo. В 2026 году исчезнет популярная серия 10. Поклонники гадают, что будет дальше. Новые модели или конец культовой эпохи? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 10:58
Honda NX650 Scrambler: кастом от RHCC сохранил характер Dominator и стал ярче
Red Hot Chili Customs создали эффектный кастом на базе Honda NX650. Мотоцикл сохранил дух Dominator, но получил свежий стиль. В проекте использованы оригинальные решения и детали. Узнайте, чем удивил этот Scrambler. Вдохновляющий пример для поклонников кастомайзинга.Читать далее
