Семейный дом на колесах с современным интерьером и практичными решениями – стоит ли ждать продаж в России?

13 ноября 2026, 07:04
Канадский Helio O3: гладкий корпус, продуманная планировка и курс на российский рынок
Канадский Helio O3: гладкий корпус, продуманная планировка и курс на российский рынок
Канадская Helio представила прототип обновленного O3: стеклопластиковый кузов рассчитан на более легкую буксировку, а салон - на семью из трех-четырех человек. Для длительных поездок предусмотрены опции автономного питания.
На рынке автодомов и прицепов сегодня сложно удивить искушенного путешественника — но канадская компания Helio попробовала сделать это за счет нового образа привычного формата. Как сообщает autoevolution, производитель представил обновленную версию своего знаменитого O3: свежий прототип получил не только современный внешний вид, но и ряд технических доработок, особенно привлекательных для семейных поездок.
Главный визуальный акцент — корпус из гладкого стеклопластика. Такая конструкция снижает вес прицепа и обеспечивает превосходную аэродинамику, благодаря чему O3 легко буксируется даже автомобилями с небольшим двигателем. Внешность стала более обтекаемой, а плавные линии корпуса вписываются в современные стилистические решения.
Внутри инженеры Helio постарались максимально эффективно использовать каждый сантиметр пространства. Планировка рассчитана на комфортное размещение семьи из трех-четырех человек: здесь есть полноценная двуспальная кровать, дополнительное спальное место для ребенка и компактная кухня с плиткой и шкафом. Для хранения вещей предусмотрены внутренние шкафы и ниши, а столовая зона легко трансформируется в дополнительное спальное место.
Особое внимание уделено автономности. В комплектацию O3 входят светодиодная система освещения, емкий бак для воды и возможность подключения к внешнему источнику питания. Для любителей длительных путешествий предусмотрены опции с солнечными панелями и аккумуляторами. Вентиляция и теплоизоляция позволяют использовать прицеп в любое время года, а продуманная система отопления обеспечивает комфортную атмосферу даже в любую погоду.
Согласно действующим Правилам дорожного движения, пункт 22.8 прямо запрещает перевозить людей вне кабины автомобиля, на грузовом прицепе или в прицепе-даче. Это означает, что размещать пассажиров в буксируемом жилом модуле во время движения категорически нельзя — даже если внутри кемпера, как в случае с Helio O3, созданы все условия для комфортного отдыха. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ со штрафом в размере 1000 рублей. Таким образом, вся семья во время поездки должна находиться в салоне буксирующего автомобиля, а прицеп использовать исключительно для перевозки грузов или стоянки.
Helio O3 — это не просто очередной кемпер, а продуманный до мелочей дом на колесах, который подойдет как для периодических выездов на природу, так и для длительных автопутешествий всей семьей. Новинка уже вызвала интерес у поклонников компактных автодомов и, возможно, в ближайшем будущем появится и на российском рынке.
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