Премиальный автодом HELIX 4500: максимум комфорта и автономии – стоит ли своих денег?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

21 ноября 2025, 12:51

HELIX 4500 на базе FIAT DUCATO – роскошный автодом для путешествий всей семьей

HELIX 4500 на шасси FIAT DUCATO удивляет вместимостью и уровнем оснащения. Внутри – современные системы для автономных поездок. Узнайте, чем выделяется этот автодом среди конкурентов. Оцените, насколько он подходит для российских дорог и климата.

На российском рынке появился новый представитель премиальных автодомов – HELIX 4500, построенный на базе FIAT DUCATO. Эта модель рассчитана на большую компанию: в салоне предусмотрено восемь посадочных мест и семь спальных зон. Такой дом на колесах подойдет как для семейных поездок, так и для длительных поездок с друзьями.

Внутри автодома реализованы современные решения для комфорта и автономности. Система климат-контроля поддерживает оптимальную температуру, зеркала с электроприводом и подогревом обеспечивают хорошую видимость в любую погоду. Для российских условий предусмотрен подогрев топливного фильтра и специальный пакет адаптации. Безопасность на дороге повышают ESP и система контроля загрузки LAC, а также пневмоподвеску задней оси и панорамные камеры.

Жилое пространство продумано до мелочей. В распоряжении пассажиров – кухня с двумя конфорками и мойкой, два холодильника на 65 литров, вытяжка, санузел с душем и туалетом Freucamp. Для хранения газа предусмотрен отдельный отсек на два баллона, система контроля угарного газа и газ-контроль обеспечивают дополнительную защиту. Внутри установлены LED-светильники, декоративная подсветка и окно с наклонным остеклением, москитными сетками и фольгированными шторами.

HELIX 4500 оснащен мощной автономной системой: два гелевых аккумулятора по 100 А*ч, солнечные панели общей мощностью 0,8 кВт, инвертор с автоматическим переключением на внешнее питание. Для отопления предусмотрены потолочные обогреватели суммарной мощностью 8 кВт, теплые полы и отдельный контур для санузла. Водоснабжение осуществляется через баки на 135 и 110 литров, электронное управление включает обслуживание системы.

В числе дополнительных опций – электрическая выдвижная ступенька с панелью, велодержатель на два велосипеда, маркиза длиной 4 метра и подготовка под установку кондиционера. Все матрасы изготовлены из ортопедического материала, трансформируемая столовая группа позволяет быстро разместить дополнительные спальные места. Размеры автодома составляют 7 метров в длину, 2,29 метра в ширину и 3,05 метра в высоту, масса модуля – 3200 кг. Стоимость HELIX 4500 составляет 9 990 000 рублей с учетом НДС. 

Упомянутые марки: Fiat
