Hennessey Blackbird: атмосферный V8 мощнее 800 л.с., механическая коробка и никаких экранов — новое слово в минимализме

13 августа 2026, 23:01
Hennessey Blackbird: новый гиперкар с атмосферным V8 и механикой за $2,5 млн
Hennessey Blackbird: новый гиперкар с атмосферным V8 и механикой за $2,5 млн
Hennessey Blackbird - это не просто дорогой гиперкар, а вызов современным технологиям: никаких экранов, только аналоговые приборы и механика. Модель уже заинтересовала коллекционеров, а ее тираж ограничен. Почему этот автомобиль обсуждают эксперты - в нашем материале.
Hennessey вновь удивляет рынок: после Venom GT и Venom F5 американский производитель представил Blackbird — гиперкар, бросающий вызов не только конкурентам, но и привычным представлениям о комфорте. Название выбрано не случайно: как и классический самолет Lockheed SR-71, автомобиль ориентирован на производительность и минимализм, где нет места излишествам и электронным помощникам.
Blackbird — это второй полностью самостоятельный проект компании и, по словам Hennessey, самый сложный с инженерной точки зрения. В основе - монокок из углепластика, вокруг которого построены все конструкции. Подвеска - адаптивная, но детали пока держатся в секрете, что только подогревает интерес к новинке.
Главная гордость — атмосферный V8 объемом 6,2 литра, разработанный Ilmor Engineering. Этот мотор, по заявлениям компании, стал самым мощным и высокопроизводительным среди всех атмосферников, когда-либо установленных на дорожных автомобилях: от 800 до 850 л.с. и более 9000 об/мин без турбин и гибридных систем. Разгон до 60 миль/ч занимает 2,5 секунды, максимальная скорость – 354 км/ч.
Вся нагрузка на задние колеса осуществляется через шестиступенчатую механическую коробку с классическим «гейтом». Шины - Michelin Pilot Sport Cup 2, диски можно выбрать из двух вариантов. Кузов полностью выполнен из карбона, конструкция вдохновлена не только SR-71, но и другими знаковыми машинами: например, задние вертикальные стабилизаторы активируются автоматически при скорости 114 км/ч (71 миль/ч) - отсылка к самолету-разведчику. Их можно настроить вручную на любой скорости.
Еще одна деталь - опциональное остекление Sky Glass асимметричной формы, расположенное рядом с фонарем кабины SR-71. Выхлопная система со специальными насадками в виде ромба отсылает к Bell X-1 Чака Йегера, а боковые воздухозаборники и крылья - к болидным решениям из Формулы-1 и LMP1.
Внутри Blackbird - настоящий минимализм: никаких экранов, кнопок на руле или электронных ассистентов. Только отдельные приборы, физический ключ и крупный тахометр в центре. Даже мультимедиа и аудиосистема спрятаны так, чтобы не нарушать атмосферу «чистого» вождения. В салоне — четыре подстаканника, компас и дополнительные часы, двери открываются вверх по типу «крыло чайки».
Несмотря на спартанский подход, Blackbird задумывался как гиперкар для дальних поездок: в салоне больше места, чем в Venom F5, багажник позволяет взять две ручные сумки и еще несколько вещей. Запас хода - до 1287 км, что делает модель не только быстрой, но и практичной для путешествий.
Премьера Blackbird состоялась в августе 2026 года, а публичный дебют состоялся на The Quail в Калифорнии 14 августа. Однако серийное производство стартует только в 2029 году, после завершения выпуска Venom F5. Всего будет выпущен 71 экземпляр, и уже сейчас зарезервированы более двух третей машин. Масса - менее 1360 кг, сертификат соответствует требованиям мировых рынков, включая США и Европу.
Стоимость стартует с $2,5 млн (209 525 000 млн рублей по текущему курсу) без учета налогов. Blackbird рассчитан на энтузиастов, которые ценят чистоту вождения и не нуждаются в электронных помощниках. Подобный подход становится все более популярным среди производителей эксклюзивных спорткаров, что подтверждают и эксперты, анализируя новые модели, как это было с обновленным Airbus A350-1000 в материалах о новых стандартах безопасности в авиации .
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