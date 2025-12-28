Самый мощный Corvette ZR1 нового поколения удивил результатами на диностенде – что скрывает Chevrolet?

28 декабря 2025, 12:10
Hennessey раскрыла реальные возможности Corvette ZR1: мощность превзошла ожидания
Hennessey раскрыла реальные возможности Corvette ZR1: мощность превзошла ожидания
В июле 2024 года дебютировал новый Corvette ZR1. Его мощность оказалась выше заявленной. Hennessey провела испытания на диностенде. Результаты удивили даже экспертов. Подробности о настоящем потенциале суперкара – в нашем материале.
В июле 2024 года для модельного ряда 2025 года был представлен новый Chevrolet Corvette ZR1, который сразу же получил статус самого мощного Corvette с бензиновым двигателем за всю историю марки. Однако, как известно, официальные цифры производителя оказались заниженными: реальная мощность автомобиля превзошла ожидания даже самых смелых поклонников марки.
На диностенде компании Hennessey Performance Engineering, специализирующейся на доработке и тестировании автомобилей, Corvette ZR1 с пробегом всего 1 920 миль (примерно 3 090 километров) показал впечатляющий результат. Автомобиль выдал 1 051 лошадиную силу на задних колесах, что соответствует и даже превосходит стандарты Chevrolet. Этот показатель был достигнут при 6 960 оборотах в минуту, а не при заявленных производителем 7 000 оборотах.
Такой результат говорит о том, что даже в полностью укомплектованной комплектации Corvette ZR1 удается удивлять не только на треке, но и на тестовых стендах. Инженеры Hennessey отмечают, что подобная разница между паспортными и реальными показателями встречается редко, особенно среди современных суперкаров, где каждый киловатт мощности тщательно контролируется производителем.
Эксперты предполагают, что столь высокая отдача может быть связана с особенностями настройки двигателя и системы наддува, а также с качеством используемого топлива. Кроме того, не исключено, что Chevrolet занижает основные показатели, чтобы сохранить запас прочности для последующих модификаций.
Для поклонников марки и автоспорта в целом такие новости становятся настоящим поводом для обсуждения. Ведь Corvette ZR1 не только подтвердил свой статус одного из самых быстрых и мощных автомобилей в своем классе, но и показал, что даже в условиях строгих экологических норм производители способны создавать по-настоящему выдающиеся машины.
Как отмечают специалисты, подобные результаты на диностенде могут стать отличным отправным пунктом для доработок и тюнинга. Если стандартная версия уже выдает более тысячи лошадиных сил на колесах, потенциал для увеличения мощности остается. В ближайшее время можно ожидать появления новых рекордов и уникальных проектов на базе этого Corvette.
Таким образом, Corvette ZR1 не только оправдал, но и превзошел ожидания автолюбителей. Его реальные характеристики подтверждают, что легенда американского автопрома продолжает удивлять и вдохновлять даже самых требовательных поклонников скорости.
Похожие материалы Шевроле
-
28.12.2025, 17:54
Виртуальный Corvette SUV: как мог бы выглядеть конкурент Lamborghini Urus
В сети появился эффектный рендер внедорожника Corvette. Дизайнер объединил спортивные черты купе с практичностью кроссовера. Модель может составить конкуренцию люксовым SUV, но по более доступной цене. Подробности о возможных характеристиках и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:09
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд скорости с елкой на крыше от Hennessey
Автомобильный мир снова удивлен: Corvette ZR1 с елкой на крыше разогнался почти до 200 миль в час. Hennessey вновь экспериментирует с необычными рекордами. Как американцы сочетают скорость и праздничное настроение? Неожиданные подробности и яркие детали – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:39
Дилер купил два Corvette ради одного для Шакила О’Нила, но тот передумал забирать авто
Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.Читать далее
-
22.12.2025, 11:52
Корвет ZR1: как культовый американский спорткар стал символом мощности и скорости
Корвет ZR1 - это не просто модификация, а целая эпоха в истории американских спорткаров. За десятилетия он превратился из заводского кода в символ максимальной производительности. Как менялся характер ZR1 и почему его считают вершиной инженерной мысли? Узнайте, что скрывается за аббревиатурой, которая волнует сердца автолюбителей.Читать далее
-
20.12.2025, 14:32
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд круга, опережая Mustang GTD и Porsche 911 GT3 RS
На треке встретились три самых ярких спорткара. Corvette ZR1 удивил даже опытных экспертов. Разрыв между лидерами оказался неожиданно большим. Кто оказался быстрее всех - интрига сохраняется до самого конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 12:17
Владелец продает почти новый Chevrolet Corvette 2026 модельного года спустя два месяца после покупки
В США выставлен на продажу Chevrolet Corvette 2026 модельного года с пробегом всего 1 800 миль (2 900 км). Владелец купил спорткар новым осенью, но уже решил расстаться с ним. Причины продажи и детали сделки вызывают вопросы. Цена автомобиля заметно снизилась за короткий срок. Интересно, сколько готовы предложить за почти новый Corvette.Читать далее
-
19.12.2025, 10:38
Первый Chevrolet Super Sport: уникальный Corvette 1957 года с мотором Fuelie 283
Super Sport - культовый символ Chevrolet, который знают все. Но мало кто помнит, с чего все началось. Первый SS был не серийным, а уникальным шоу-каром. Его история удивляет даже знатоков. Почему он исчез так быстро? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 08:42
Суперкар против мощного SUV: Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat на четверти мили
На дрэг-стрипе встретились два совершенно разных автомобиля. Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat устроили захватывающую гонку. Результат оказался неожиданным для многих. Кто же оказался быстрее? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 08:40
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD: сравнение характеристик и цен в 2025 году
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD - два ярких представителя современных маслкаров. В статье разбираются их технические особенности, динамика и стоимость. Узнайте, какой из них окажется лучшим выбором для поклонников скорости. Сравнение поможет определиться с покупкой, если вы мечтаете о настоящем драйве.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
28.12.2025, 17:54
Виртуальный Corvette SUV: как мог бы выглядеть конкурент Lamborghini Urus
В сети появился эффектный рендер внедорожника Corvette. Дизайнер объединил спортивные черты купе с практичностью кроссовера. Модель может составить конкуренцию люксовым SUV, но по более доступной цене. Подробности о возможных характеристиках и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:09
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд скорости с елкой на крыше от Hennessey
Автомобильный мир снова удивлен: Corvette ZR1 с елкой на крыше разогнался почти до 200 миль в час. Hennessey вновь экспериментирует с необычными рекордами. Как американцы сочетают скорость и праздничное настроение? Неожиданные подробности и яркие детали – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:39
Дилер купил два Corvette ради одного для Шакила О’Нила, но тот передумал забирать авто
Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.Читать далее
-
22.12.2025, 11:52
Корвет ZR1: как культовый американский спорткар стал символом мощности и скорости
Корвет ZR1 - это не просто модификация, а целая эпоха в истории американских спорткаров. За десятилетия он превратился из заводского кода в символ максимальной производительности. Как менялся характер ZR1 и почему его считают вершиной инженерной мысли? Узнайте, что скрывается за аббревиатурой, которая волнует сердца автолюбителей.Читать далее
-
20.12.2025, 14:32
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд круга, опережая Mustang GTD и Porsche 911 GT3 RS
На треке встретились три самых ярких спорткара. Corvette ZR1 удивил даже опытных экспертов. Разрыв между лидерами оказался неожиданно большим. Кто оказался быстрее всех - интрига сохраняется до самого конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 12:17
Владелец продает почти новый Chevrolet Corvette 2026 модельного года спустя два месяца после покупки
В США выставлен на продажу Chevrolet Corvette 2026 модельного года с пробегом всего 1 800 миль (2 900 км). Владелец купил спорткар новым осенью, но уже решил расстаться с ним. Причины продажи и детали сделки вызывают вопросы. Цена автомобиля заметно снизилась за короткий срок. Интересно, сколько готовы предложить за почти новый Corvette.Читать далее
-
19.12.2025, 10:38
Первый Chevrolet Super Sport: уникальный Corvette 1957 года с мотором Fuelie 283
Super Sport - культовый символ Chevrolet, который знают все. Но мало кто помнит, с чего все началось. Первый SS был не серийным, а уникальным шоу-каром. Его история удивляет даже знатоков. Почему он исчез так быстро? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 08:42
Суперкар против мощного SUV: Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat на четверти мили
На дрэг-стрипе встретились два совершенно разных автомобиля. Corvette Z06 и Dodge Durango Hellcat устроили захватывающую гонку. Результат оказался неожиданным для многих. Кто же оказался быстрее? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 08:40
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD: сравнение характеристик и цен в 2025 году
Chevrolet Corvette ZR1 и Ford Mustang GTD - два ярких представителя современных маслкаров. В статье разбираются их технические особенности, динамика и стоимость. Узнайте, какой из них окажется лучшим выбором для поклонников скорости. Сравнение поможет определиться с покупкой, если вы мечтаете о настоящем драйве.Читать далее