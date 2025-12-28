Самый мощный Corvette ZR1 нового поколения удивил результатами на диностенде – что скрывает Chevrolet?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 декабря 2025, 12:10

Hennessey раскрыла реальные возможности Corvette ZR1: мощность превзошла ожидания

В июле 2024 года дебютировал новый Corvette ZR1. Его мощность оказалась выше заявленной. Hennessey провела испытания на диностенде. Результаты удивили даже экспертов. Подробности о настоящем потенциале суперкара – в нашем материале.

В июле 2024 года для модельного ряда 2025 года был представлен новый Chevrolet Corvette ZR1, который сразу же получил статус самого мощного Corvette с бензиновым двигателем за всю историю марки. Однако, как известно, официальные цифры производителя оказались заниженными: реальная мощность автомобиля превзошла ожидания даже самых смелых поклонников марки.

На диностенде компании Hennessey Performance Engineering, специализирующейся на доработке и тестировании автомобилей, Corvette ZR1 с пробегом всего 1 920 миль (примерно 3 090 километров) показал впечатляющий результат. Автомобиль выдал 1 051 лошадиную силу на задних колесах, что соответствует и даже превосходит стандарты Chevrolet. Этот показатель был достигнут при 6 960 оборотах в минуту, а не при заявленных производителем 7 000 оборотах.

Такой результат говорит о том, что даже в полностью укомплектованной комплектации Corvette ZR1 удается удивлять не только на треке, но и на тестовых стендах. Инженеры Hennessey отмечают, что подобная разница между паспортными и реальными показателями встречается редко, особенно среди современных суперкаров, где каждый киловатт мощности тщательно контролируется производителем.

Эксперты предполагают, что столь высокая отдача может быть связана с особенностями настройки двигателя и системы наддува, а также с качеством используемого топлива. Кроме того, не исключено, что Chevrolet занижает основные показатели, чтобы сохранить запас прочности для последующих модификаций.

Для поклонников марки и автоспорта в целом такие новости становятся настоящим поводом для обсуждения. Ведь Corvette ZR1 не только подтвердил свой статус одного из самых быстрых и мощных автомобилей в своем классе, но и показал, что даже в условиях строгих экологических норм производители способны создавать по-настоящему выдающиеся машины.

Как отмечают специалисты, подобные результаты на диностенде могут стать отличным отправным пунктом для доработок и тюнинга. Если стандартная версия уже выдает более тысячи лошадиных сил на колесах, потенциал для увеличения мощности остается. В ближайшее время можно ожидать появления новых рекордов и уникальных проектов на базе этого Corvette.

Таким образом, Corvette ZR1 не только оправдал, но и превзошел ожидания автолюбителей. Его реальные характеристики подтверждают, что легенда американского автопрома продолжает удивлять и вдохновлять даже самых требовательных поклонников скорости.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
