Hennessey строит четвертый Jeep Gladiator Maximus
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Фото: Hennessey
Фото: Hennessey
Фото: Hennessey
Фото: Hennessey
Изначально подразумевалось ограниченное производство автомобиля – в количестве 24 экземпляров. Но когда ребята увидели, сколько работы и времени уходит на преобразование, тираж снизили до 12 ед.
За удовольствие слыть владельцем Jeep Gladiator Maximus Hennessey придется заплатить, и немало – каждый эксклюзивный экземпляр оценен в сумму 225 000 долларов. Для сравнения: базовый пикап Gladiator Rubicon, на основе которого и создан тюнинговый вариант, в США стоит около 44 000 долларов.
В лаборатории Hennessey сразу же демонтируют стандартный силовой агрегат и устанавливают 6,2-литровый V8, который перенастраивают до таких величин, чтобы он мог щегольнуть 1000 л.с. мощности. Вкупе с 8-ступенчатой автоматической коробкой они обеспечивает пикапу отличную динамику – 3,9 секунды до «сотни».
Предусмотрены разные вариации оформления автомобиля – как внешнего характера, так и внутреннего. Но самым крутым, по мнению специалистов, является черный вариант с кожаным салоном. Цена, правда, у него та же, что и на другие модификации.
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