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2 апреля 2020, 08:52

Hennessey строит четвертый Jeep Gladiator Maximus

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Фото: Hennessey
Jeep Gladiator - самый свежий продукт от культового американского производителя внедорожников. Пикап быстро попал в поле зрения тюнеров в США, которые сразу же принялись за создание еще более экстремальных его версий. Среди таких умельцев – техасское ателье Hennessey, которое анонсировало Jeep Gladiator Maximus.
Hennessey строит четвертый Jeep Gladiator Maximus

Фото: Hennessey

Hennessey строит четвертый Jeep Gladiator Maximus

Фото: Hennessey

Hennessey строит четвертый Jeep Gladiator Maximus

Фото: Hennessey

Hennessey строит четвертый Jeep Gladiator Maximus

Фото: Hennessey

Hennessey строит четвертый Jeep Gladiator Maximus
Hennessey строит четвертый Jeep Gladiator Maximus
Hennessey строит четвертый Jeep Gladiator Maximus
Hennessey строит четвертый Jeep Gladiator Maximus

Изначально подразумевалось ограниченное производство автомобиля – в количестве 24 экземпляров. Но когда ребята увидели, сколько работы и времени уходит на преобразование, тираж снизили до 12 ед.

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С момента демонстрации грузовичка на выставке SEMA 2019 года тюнерам Hennessey удалось собрать только 3 автомобиля. На этой неделе был объявлен четвертый образец, и он сразу же был  выставлен на продажу.

За удовольствие слыть владельцем Jeep Gladiator Maximus Hennessey придется заплатить, и немало – каждый эксклюзивный экземпляр оценен в сумму 225 000 долларов. Для сравнения: базовый пикап Gladiator Rubicon, на основе которого и создан тюнинговый вариант, в США стоит около 44 000 долларов.

В лаборатории Hennessey сразу же демонтируют стандартный силовой агрегат и устанавливают 6,2-литровый V8, который перенастраивают до таких величин, чтобы он мог щегольнуть 1000 л.с. мощности. Вкупе с 8-ступенчатой автоматической коробкой они обеспечивает пикапу отличную динамику – 3,9 секунды до «сотни».

Предусмотрены разные вариации оформления автомобиля – как внешнего характера, так и внутреннего. Но самым крутым, по мнению специалистов, является черный вариант с кожаным салоном. Цена, правда, у него та же, что и на другие модификации.


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Hennessey строит четвертый Jeep Gladiator Maximus
Изначально подразумевалось ограниченное производство автомобиля – в количестве 24 экземпляров. Но когда ребята увидели, сколько работы и времени уходит на преобразование, тираж снизили до 12 ед.{{material_125020}} С момента демонстрации грузовичка на выставке SEMA 2019 года тюнерам Hennessey удалось собрать только 3 автомобиля. На этой неделе был объявлен четвертый образец, и он сразу же был  выставлен на продажу.За удовольствие слыть владельцем Jeep Gladiator Maximus Hennessey придется заплатить, и немало – каждый эксклюзивный экземпляр оценен в сумму 225 000 долларов. Для сравнения: базовый пикап Gladiator Rubicon, на основе которого и создан тюнинговый вариант, в США стоит около 44 000 долларов.В лаборатории Hennessey сразу же демонтируют стандартный силовой агрегат и устанавливают 6,2-литровый V8, который перенастраивают до таких величин, чтобы он мог щегольнуть 1000 л.с. мощности. Вкупе с 8-ступенчатой автоматической коробкой они обеспечивает пикапу отличную динамику – 3,9 секунды до «сотни».Предусмотрены разные вариации оформления автомобиля – как внешнего характера, так и внутреннего. Но самым крутым, по мнению специалистов, является черный вариант с кожаным салоном. Цена, правда, у него та же, что и на другие модификации.
2020-04-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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