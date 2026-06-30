Hepha Urban X на Eurobike 2026: городской электровелосипед, который сам тормозит, заряжается за 15 минут и говорит голосом при угоне

Hepha Urban X: электровелосипед с eCVT и рекуперацией энергии для города

На Eurobike 2026 был показан прототип Hepha Urban X - электровелосипеда с центральным мотором, автоматической трансмиссией и системой рекуперации. Новинка выделяется необычными решениями для городской среды и уровнем защиты от угона.

На Eurobike 2026 был показан прототип Hepha Urban X - электровелосипеда с центральным мотором, автоматической трансмиссией и системой рекуперации. Новинка выделяется необычными решениями для городской среды и уровнем защиты от угона.

Hepha Urban X привлёк внимание на выставке Eurobike 2026 благодаря сочетанию технологий, которые редко встречаются в одном электровелосипеде. Центральный мотор в паре с автоматической бесступенчатой трансмиссией eCVT позволяет передвигаться по городу без необходимости вручную переключать передачи или выбирать режим управления. Это решение заметно улучшает контроль над байком, особенно в плотном городском потоке, где тормозить для перенастройки передач не всегда удобно.

Инженеры Hepha реализовали функцию рекуперации: при непрерывном вращении педалей электродвигатель начинает замедлять велосипед, возвращая часть энергии обратно в аккумулятор. Такой подход не заменяет классические тормоза, однако в условиях частых остановок в городе он позволяет снизить износ колодок и повысить общую энергоэффективность. Для пользователей это означает не только экономию, но и более плавное замедление.

Система защиты от угона Urban X выгодно выделяется на фоне конкурентов. При попытке взлома велосипед подаёт голосовое предупреждение «естественным человеческим голосом», что может психологически отпугнуть злоумышленников. Переднее колесо оснащено блокиратором, а электронная блокировка и GPS-трекинг позволяют отслеживать местоположение и дистанционно управлять функциями байка. Такой комплекс мер выглядит как продуманный ответ на растущие риски краж в мегаполисах.

Практичность Urban X проявляется и в деталях: сиденье легко трансформируется, чтобы защитить его от дождя или вандалов, а аккумулятор ёмкостью 560 Вт·ч можно зарядить до 80% всего за 15 минут с помощью мощного зарядного устройства. Это особенно актуально для тех, кто использует велосипед ежедневно и не хочет тратить время на долгую подзарядку.

Выход Urban X запланирован на 2028 год. Важно подчеркнуть, что автоматические трансмиссии eCVT пока редко встречаются в электровелосипедах, а рекуперация энергии при торможении — это важная особенность, которая может стать отраслевым стандартом в будущем. В России интерес к электровелосипедам растёт, особенно в крупных городах, где остро стоят вопросы безопасности и быстрой зарядки. Urban X вполне может стать примером того, как новые технологии меняют привычное представление о городском транспорте.