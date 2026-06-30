Hepha Urban X на Eurobike 2026: городской электровелосипед, который сам тормозит, заряжается за 15 минут и говорит голосом при угоне

30 июня 2026, 16:22
Hepha Urban X: электровелосипед с eCVT и рекуперацией энергии для города
Hepha Urban X: электровелосипед с eCVT и рекуперацией энергии для города
На Eurobike 2026 был показан прототип Hepha Urban X - электровелосипеда с центральным мотором, автоматической трансмиссией и системой рекуперации. Новинка выделяется необычными решениями для городской среды и уровнем защиты от угона.
Hepha Urban X привлёк внимание на выставке Eurobike 2026 благодаря сочетанию технологий, которые редко встречаются в одном электровелосипеде. Центральный мотор в паре с автоматической бесступенчатой трансмиссией eCVT позволяет передвигаться по городу без необходимости вручную переключать передачи или выбирать режим управления. Это решение заметно улучшает контроль над байком, особенно в плотном городском потоке, где тормозить для перенастройки передач не всегда удобно.
Инженеры Hepha реализовали функцию рекуперации: при непрерывном вращении педалей электродвигатель начинает замедлять велосипед, возвращая часть энергии обратно в аккумулятор. Такой подход не заменяет классические тормоза, однако в условиях частых остановок в городе он позволяет снизить износ колодок и повысить общую энергоэффективность. Для пользователей это означает не только экономию, но и более плавное замедление.
Система защиты от угона Urban X выгодно выделяется на фоне конкурентов. При попытке взлома велосипед подаёт голосовое предупреждение «естественным человеческим голосом», что может психологически отпугнуть злоумышленников. Переднее колесо оснащено блокиратором, а электронная блокировка и GPS-трекинг позволяют отслеживать местоположение и дистанционно управлять функциями байка. Такой комплекс мер выглядит как продуманный ответ на растущие риски краж в мегаполисах.
Практичность Urban X проявляется и в деталях: сиденье легко трансформируется, чтобы защитить его от дождя или вандалов, а аккумулятор ёмкостью 560 Вт·ч можно зарядить до 80% всего за 15 минут с помощью мощного зарядного устройства. Это особенно актуально для тех, кто использует велосипед ежедневно и не хочет тратить время на долгую подзарядку.
Выход Urban X запланирован на 2028 год. Важно подчеркнуть, что автоматические трансмиссии eCVT пока редко встречаются в электровелосипедах, а рекуперация энергии при торможении — это важная особенность, которая может стать отраслевым стандартом в будущем. В России интерес к электровелосипедам растёт, особенно в крупных городах, где остро стоят вопросы безопасности и быстрой зарядки. Urban X вполне может стать примером того, как новые технологии меняют привычное представление о городском транспорте.
Похожие материалы
-
30.06.2026, 14:52
Dukawey FUGL3.0: запас хода 120 км, гидравлические тормоза и IP64 в одном электровелосипеде
Электровелосипед Dukawey FUGL3.0 выделяется среди конкурентов сочетанием мощности, дальности хода и продуманной эргономики. В условиях роста интереса к экологичному транспорту эта модель может стать заметным игроком на российском рынке.Читать далее
-
30.06.2026, 08:36
Halfbike Pro: вертикальный велосипед без сиденья и складной конструкцией из Болгарии
Halfbike Pro - свежий взгляд на городскую мобильность: болгарская компания выпустила велосипед без сиденья, который управляется стоя и складывается для перевозки. Новинка уже вызвала интерес у любителей необычного транспорта и может изменить подход к активным поездкам по городу.Читать далее
-
29.06.2026, 17:56
PASELEC TX29: электровелосипед с двумя моторами и запасом хода до 104 км
Электровелосипед PASELEC TX29 выделяется сочетанием мощности, дальности хода и продуманной эргономики. Модель интересна тем, кто ищет универсальное решение для ежедневных поездок и перевозки грузов - особенно на фоне роста популярности электротранспорта в России.Читать далее
-
29.06.2026, 16:01
Wallke R60: электровелосипед с запасом хода до 290 км и системой сигнализации
Электровелосипед Wallke R60 выделяется не только впечатляющей мощностью и дальностью хода, но и современными функциями безопасности. Новинка может заинтересовать тех, кто ищет альтернативу городскому транспорту или хочет расширить возможности для путешествий.Читать далее
-
29.06.2026, 14:00
Xiaomi тестирует электроспорткар с четырьмя моторами и мощностью более 2000 л.с.
В Китае замечен загадочный электроспорткар Xiaomi в плотном камуфляже - его мощность превышает 2000 л.с., а дизайн вызывает споры среди специалистов. Модель может стать серийной версией концепта Vision GT. Почему этот проект важен для рынка и какие технологии скрыты под кузовом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.06.2026, 09:34
Wired Viper: электровелосипед с двумя моторами и скоростью до 80 км/ч
Компактный Wired Viper сочетает в себе черты электровелосипеда и мотоцикла, предлагая уникальные технические решения и впечатляющую динамику. Новинка выделяется на фоне конкурентов благодаря мощности, запасу хода и продуманной конструкции.Читать далее
-
29.06.2026, 09:25
Toyota Solara возвращается в формате кабриолета на базе XV80 Camry - виртуальный проект
Виртуальный художник jlord8 представил концепт нового Toyota Solara - кабриолета на базе XV80 Camry. Почему идея возвращения открытых моделей актуальна для рынка США и как она может повлиять на линейку бренда - в нашем материале.Читать далее
-
29.06.2026, 08:44
Royal Enfield выходит на рынок электромотоциклов с FF. C6: старт продаж в Индии
Royal Enfield начал продажи своего первого электромотоцикла FF. C6 в Бангалоре, делая ставку на премиальный городской сегмент. Новинка сочетает исторический дизайн и современные технологии, что может изменить расстановку сил на рынке электротранспорта.Читать далее
-
29.06.2026, 08:28
Электровелосипед WARRIOR PRO: два мотора, запас хода до 193 км и двойная подвеска
WARRIOR PRO выделяется среди электровелосипедов благодаря мощной батарее, двум электромоторам и продуманной подвеске. Модель рассчитана на дальние поездки и сложные условия, что делает ее актуальной для российских дорог и климата.Читать далее
-
29.06.2026, 06:33
Электроколяска Linq: корейский концепт с уникальной системой преодоления бордюров
Концепт-коляска Linq от корейского дизайнера Им Чэ Ын может изменить подход к мобильности для людей с ограниченными возможностями. Устройство выделяется минималистичным дизайном и инновационной системой преодоления препятствий, что особенно актуально на фоне роста интереса к адаптивным технологиям.Читать далее
Похожие материалы
-
30.06.2026, 14:52
Dukawey FUGL3.0: запас хода 120 км, гидравлические тормоза и IP64 в одном электровелосипеде
Электровелосипед Dukawey FUGL3.0 выделяется среди конкурентов сочетанием мощности, дальности хода и продуманной эргономики. В условиях роста интереса к экологичному транспорту эта модель может стать заметным игроком на российском рынке.Читать далее
-
30.06.2026, 08:36
Halfbike Pro: вертикальный велосипед без сиденья и складной конструкцией из Болгарии
Halfbike Pro - свежий взгляд на городскую мобильность: болгарская компания выпустила велосипед без сиденья, который управляется стоя и складывается для перевозки. Новинка уже вызвала интерес у любителей необычного транспорта и может изменить подход к активным поездкам по городу.Читать далее
-
29.06.2026, 17:56
PASELEC TX29: электровелосипед с двумя моторами и запасом хода до 104 км
Электровелосипед PASELEC TX29 выделяется сочетанием мощности, дальности хода и продуманной эргономики. Модель интересна тем, кто ищет универсальное решение для ежедневных поездок и перевозки грузов - особенно на фоне роста популярности электротранспорта в России.Читать далее
-
29.06.2026, 16:01
Wallke R60: электровелосипед с запасом хода до 290 км и системой сигнализации
Электровелосипед Wallke R60 выделяется не только впечатляющей мощностью и дальностью хода, но и современными функциями безопасности. Новинка может заинтересовать тех, кто ищет альтернативу городскому транспорту или хочет расширить возможности для путешествий.Читать далее
-
29.06.2026, 14:00
Xiaomi тестирует электроспорткар с четырьмя моторами и мощностью более 2000 л.с.
В Китае замечен загадочный электроспорткар Xiaomi в плотном камуфляже - его мощность превышает 2000 л.с., а дизайн вызывает споры среди специалистов. Модель может стать серийной версией концепта Vision GT. Почему этот проект важен для рынка и какие технологии скрыты под кузовом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.06.2026, 09:34
Wired Viper: электровелосипед с двумя моторами и скоростью до 80 км/ч
Компактный Wired Viper сочетает в себе черты электровелосипеда и мотоцикла, предлагая уникальные технические решения и впечатляющую динамику. Новинка выделяется на фоне конкурентов благодаря мощности, запасу хода и продуманной конструкции.Читать далее
-
29.06.2026, 09:25
Toyota Solara возвращается в формате кабриолета на базе XV80 Camry - виртуальный проект
Виртуальный художник jlord8 представил концепт нового Toyota Solara - кабриолета на базе XV80 Camry. Почему идея возвращения открытых моделей актуальна для рынка США и как она может повлиять на линейку бренда - в нашем материале.Читать далее
-
29.06.2026, 08:44
Royal Enfield выходит на рынок электромотоциклов с FF. C6: старт продаж в Индии
Royal Enfield начал продажи своего первого электромотоцикла FF. C6 в Бангалоре, делая ставку на премиальный городской сегмент. Новинка сочетает исторический дизайн и современные технологии, что может изменить расстановку сил на рынке электротранспорта.Читать далее
-
29.06.2026, 08:28
Электровелосипед WARRIOR PRO: два мотора, запас хода до 193 км и двойная подвеска
WARRIOR PRO выделяется среди электровелосипедов благодаря мощной батарее, двум электромоторам и продуманной подвеске. Модель рассчитана на дальние поездки и сложные условия, что делает ее актуальной для российских дорог и климата.Читать далее
-
29.06.2026, 06:33
Электроколяска Linq: корейский концепт с уникальной системой преодоления бордюров
Концепт-коляска Linq от корейского дизайнера Им Чэ Ын может изменить подход к мобильности для людей с ограниченными возможностями. Устройство выделяется минималистичным дизайном и инновационной системой преодоления препятствий, что особенно актуально на фоне роста интереса к адаптивным технологиям.Читать далее