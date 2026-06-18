Hero of the Seas: семейный трехуровневый дом на воде и 28 ресторанов - что ждет пассажиров

18 июня 2026, 13:22
Hero of the Seas: новый лайнер Royal Caribbean с рекордом по ресторанам и семейным зонам
Hero of the Seas: новый лайнер Royal Caribbean с рекордом по ресторанам и семейным зонам
Royal Caribbean открыла бронирование на круизный лайнер Hero of the Seas, который выйдет на маршрут в августе 2027 года. Судно обещает стать самым семейным в истории компании и удивить количеством ресторанов и развлечений.
Royal Caribbean вновь удивляет рынок. Бронирование круизного лайнера Hero of the Seas уже открыто, а первый рейс запланирован на август 2027 года из Майами. Этот проект сразу привлек внимание — не только из-за размеров судна, но и благодаря акценту на семейный отдых нового формата. Hero of the Seas продолжает традицию класса Icon, предлагая многопоколенческие путешествия и расширяя возможности для семей с детьми.
Главная особенность лайнера — уникальные жилые помещения для разных возрастов. На борту появится крыло The Ultimate Family Treehouse: это трехуровневый дом с террасой на крыше, двумя спальнями, открытыми санузлами и балконом. Для подростков предусмотрена двухуровневая зона, где они могут отдыхать без взрослых. Семьи с детьми также смогут выбрать Ultimate Family Townhouse — трехэтажные апартаменты с панорамными окнами и максимальным комфортом. Для ценителей роскоши доступны люксы Royal Loft Suite и Suite Loft Suite — каждая деталь в них продумана для отдыха всей семьи.
Гастрономическая составляющая тоже впечатляет: на Hero of the Seas будет работать 28 ресторанов и кафе — это абсолютный рекорд для флота Royal Caribbean. Среди них — Orleans Parish Supper Club с атмосферой французского квартала XX века, авторскими коктейлями и живой джазовой музыкой. Новая концепция «Королевская железная дорога — Станция Герой» обещает стать самой необычной гастрономической локацией на море, сочетая технологии, шоу и кухню. Для семей предусмотрены не только рестораны, но и совместные активности: в районе Surfside открывается площадка для кулинарных мастер-классов, где родители и дети могут учиться у профессиональных шеф-поваров.
Любителей водных развлечений ждут новый бассейн Coconut Cove и две семейные горки, включая первую в мире воронкообразную плот-горку на море. Всё это создаёт условия для активного и разнообразного отдыха, где каждый найдёт занятие по душе.
«Герой морей» строится на верфи Мейера Турку в Финляндии. Длина судна — 364 метра, вместимость — до 5614 пассажиров. В августе 2027 года лайнер начнёт семидневные круизы по Восточно-Карибскому бассейну. Для российских туристов это может стать интересным вариантом семейного отпуска: новые форматы размещения, рекордное количество ресторанов и развлечений, а также современные стандарты сервиса. По данным отрасли, спрос на семейные круизы в последние годы стабильно растёт, а Royal Caribbean традиционно считается одним из лидеров в этом сегменте. Важно отметить, что бронирование уже открыто, и места на самые популярные категории могут быть востребованы задолго до старта первых рейсов.
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