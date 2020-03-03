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3 марта 2020, 15:59

Хэтчбек Audi A3 сменил поколение

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Фото: Audi
Компания Audi представила хэтчбек A3 Sportback четвертого поколения. Автомобиль «подрос» и стал более экологичным, получил продвинутую медиасистему, цифровую приборную панель и проекционный дисплей.
Хэтчбек Audi A3 сменил поколение

Фото: Audi

Хэтчбек Audi A3 сменил поколение

Фото: Audi

Хэтчбек Audi A3 сменил поколение

Фото: Audi

Хэтчбек Audi A3 сменил поколение

Фото: Audi

Хэтчбек Audi A3 сменил поколение

Фото: Audi

Хэтчбек Audi A3 сменил поколение

Фото: Audi

Хэтчбек Audi A3 сменил поколение

Фото: Audi

Хэтчбек Audi A3 сменил поколение

Фото: Audi

Хэтчбек Audi A3 сменил поколение

Фото: Audi

Хэтчбек Audi A3 сменил поколение
Хэтчбек Audi A3 сменил поколение
Хэтчбек Audi A3 сменил поколение
Хэтчбек Audi A3 сменил поколение
Хэтчбек Audi A3 сменил поколение
Хэтчбек Audi A3 сменил поколение
Хэтчбек Audi A3 сменил поколение
Хэтчбек Audi A3 сменил поколение
Хэтчбек Audi A3 сменил поколение
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Со сменой поколения хэтчбек Audi A3 обзавелся более агрессивным дизайном с «прищуренными» фарами головного света, более мускулистым капотом и рельефными боковинами, крупной радиаторной решеткой и вырубленными в переднем бампере воздухозаборниками. Габаритная длина и ширина новинки увеличились на 3 сантиметра и теперь составляют 4,34 метра и 1,82 метра соответственно. Колесная база (2,64 метра) и высота (1,43 метра) не изменились. Багажный отсек может вместить от 380 до 1200 литров груза. В качестве опции доступна функция открывания багажника без рук.

В салоне появилась модернизированная медиасистема с увеличенным до 10,25 дюймов сенсорным экраном и возможностью поддержки многочисленных онлайн-сервисов. Система работает быстрее и лучше распознает голосовые команды. В список доступного оснащения вошла цифровая «приборка» Audi Virtual Cockpit и проекционный экран. В отделке интерьера используется особый материал, на 90% состоящий из переработанных пластиковых бутылок.

Европейским клиентам предложат бензиновый турбомотор TFSI объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0-литровый турбодизель TDI (116 или 150 сил). Бензиновую версию можно дополнить гибридной надстройкой на базе 48-вольтового стартер-генератора. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот». Первыми на рынок выйдут переднеприводные версии. В дальнейшем моторная гамма пополнится более мощными агрегатами, которые смогут сочетаться с системой полного привода quattro. Дилеры в Европе начнут принимать заказы на Audi A3 нового поколения в марте 2020 года. Цены стартуют от 28,9 тыс. евро (2,1 млн рублей). Первые покупатели получат свои автомобили в мае. Следом появится седан, полноценные плагин-гибриды и «горячие» версии S3 и RS3.


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Форум Audi A3
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
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классная и мой любимый цвет ...
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Хэтчбек Audi A3 сменил поколение
{{material_128732}}Со сменой поколения хэтчбек Audi A3 обзавелся более агрессивным дизайном с «прищуренными» фарами головного света, более мускулистым капотом и рельефными боковинами, крупной радиаторной решеткой и вырубленными в переднем бампере воздухозаборниками. Габаритная длина и ширина новинки увеличились на 3 сантиметра и теперь составляют 4,34 метра и 1,82 метра соответственно. Колесная база (2,64 метра) и высота (1,43 метра) не изменились. Багажный отсек может вместить от 380 до 1200 литров груза. В качестве опции доступна функция открывания багажника без рук.В салоне появилась модернизированная медиасистема с увеличенным до 10,25 дюймов сенсорным экраном и возможностью поддержки многочисленных онлайн-сервисов. Система работает быстрее и лучше распознает голосовые команды. В список доступного оснащения вошла цифровая «приборка» Audi Virtual Cockpit и проекционный экран. В отделке интерьера используется особый материал, на 90% состоящий из переработанных пластиковых бутылок.Европейским клиентам предложат бензиновый турбомотор TFSI объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0-литровый турбодизель TDI (116 или 150 сил). Бензиновую версию можно дополнить гибридной надстройкой на базе 48-вольтового стартер-генератора. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот». Первыми на рынок выйдут переднеприводные версии. В дальнейшем моторная гамма пополнится более мощными агрегатами, которые смогут сочетаться с системой полного привода quattro. Дилеры в Европе начнут принимать заказы на Audi A3 нового поколения в марте 2020 года. Цены стартуют от 28,9 тыс. евро (2,1 млн рублей). Первые покупатели получат свои автомобили в мае. Следом появится седан, полноценные плагин-гибриды и «горячие» версии S3 и RS3.
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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