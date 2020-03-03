3 марта 2020, 15:59
Хэтчбек Audi A3 сменил поколение
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Фото: Audi
Компания Audi представила хэтчбек A3 Sportback четвертого поколения. Автомобиль «подрос» и стал более экологичным, получил продвинутую медиасистему, цифровую приборную панель и проекционный дисплей.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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В салоне появилась модернизированная медиасистема с увеличенным до 10,25 дюймов сенсорным экраном и возможностью поддержки многочисленных онлайн-сервисов. Система работает быстрее и лучше распознает голосовые команды. В список доступного оснащения вошла цифровая «приборка» Audi Virtual Cockpit и проекционный экран. В отделке интерьера используется особый материал, на 90% состоящий из переработанных пластиковых бутылок.
Европейским клиентам предложат бензиновый турбомотор TFSI объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0-литровый турбодизель TDI (116 или 150 сил). Бензиновую версию можно дополнить гибридной надстройкой на базе 48-вольтового стартер-генератора. Трансмиссия: 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот». Первыми на рынок выйдут переднеприводные версии. В дальнейшем моторная гамма пополнится более мощными агрегатами, которые смогут сочетаться с системой полного привода quattro. Дилеры в Европе начнут принимать заказы на Audi A3 нового поколения в марте 2020 года. Цены стартуют от 28,9 тыс. евро (2,1 млн рублей). Первые покупатели получат свои автомобили в мае. Следом появится седан, полноценные плагин-гибриды и «горячие» версии S3 и RS3.
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Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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