9 ноября 2017, 16:55

Хэтчбек Lada XRay получил кондиционер в «базе»

«АвтоВАЗ» расширил список опций базовой версии хэтчбека Lada XRay. Отныне автомобиль в исполнении Optima можно заказать с опциональным пакетом, в который входят кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик.
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Доплатить за такие опции придется 25 000 рублей. Обычный же «Икс Рэй» стоит 599 900 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с фронтальными подушками безопасности, ABS, системой стабилизации, сигнализацией, светодиодными дневными ходовыми огнями, системой экстренного оповещения «ЭРА-Глонасс», а также аудиосистемой.

Под капотом автомобиля находится 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с, а также 122-сильный агрегат с рабочим объемом 1,8 литра. В качестве трансмиссии в «базе» выступает исключительно «механика». В более дорогих комплектаций доступна роботизированная трансмиссия.

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ Lada Xray Prestige 1.8 MT
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин122
Объем двигателя1774
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.3
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-92
Все характеристики
Купить авто Lada Лада Икс Рей, Х-Рей, X Ray

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Первый Lada Xray сошел с конвейера «АвтоВАЗа»
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
Елена Чаадаева
«Ладу Икс Рэй» решили сделать «эксклюзивной». Будет ли спрос?
Вот зачем из скромного утилитарного автомобиля пытаться делать бизнес-класс? Лада все равно BMW никогда не станет. Кто ее будет покупать такую? Те, кому требуется комфорт и деньги имеют другие, и предпочтения.
Миша
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Хэтчбек Lada XRay получил кондиционер в «базе»
Доплатить за такие опции придется 25 000 рублей. Обычный же «Икс Рэй» стоит 599 900 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с фронтальными подушками безопасности, ABS, системой стабилизации, сигнализацией, светодиодными дневными ходовыми огнями, системой экстренного оповещения «ЭРА-Глонасс», а также аудиосистемой. Под капотом автомобиля находится 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с, а также 122-сильный агрегат с рабочим объемом 1,8 литра. В качестве трансмиссии в «базе» выступает исключительно «механика». В более дорогих комплектаций доступна роботизированная трансмиссия.
2017-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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