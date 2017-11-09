9 ноября 2017, 16:55
Хэтчбек Lada XRay получил кондиционер в «базе»
«АвтоВАЗ» расширил список опций базовой версии хэтчбека Lada XRay. Отныне автомобиль в исполнении Optima можно заказать с опциональным пакетом, в который входят кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик.
Доплатить за такие опции придется 25 000 рублей. Обычный же «Икс Рэй» стоит 599 900 рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль с фронтальными подушками безопасности, ABS, системой стабилизации, сигнализацией, светодиодными дневными ходовыми огнями, системой экстренного оповещения «ЭРА-Глонасс», а также аудиосистемой.
Под капотом автомобиля находится 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с, а также 122-сильный агрегат с рабочим объемом 1,8 литра. В качестве трансмиссии в «базе» выступает исключительно «механика». В более дорогих комплектаций доступна роботизированная трансмиссия.
Под капотом автомобиля находится 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с, а также 122-сильный агрегат с рабочим объемом 1,8 литра. В качестве трансмиссии в «базе» выступает исключительно «механика». В более дорогих комплектаций доступна роботизированная трансмиссия.
Комплектации и технические характеристики
|ВАЗ Lada Xray Prestige 1.8 MT
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|122
|Объем двигателя
|1774
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.3
|Загородный цикл
|5.8
|Смешанный цикл
|7.1
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
Вот зачем из скромного утилитарного автомобиля пытаться делать бизнес-класс? Лада все равно BMW никогда не станет. Кто ее будет покупать такую? Те, кому требуется комфорт и деньги имеют другие, и предпочтения.
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