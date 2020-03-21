21 марта 2020, 14:05
Хэтчбек Skoda Scala станет родстером
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Фото: motor.ru
Skoda Academy представила дизайн-скетчи седьмого концепта своих лучших двадцати студентов. В этот раз в родстер переделывали хэтчбек Skoda Scala. Результат работы по достоинству можно будет оценить уже через пару месяцев.
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
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В компании уже назвали проект «впечатляющим», хоть и похвастать на сегодняшний день они могут только эскизами. Как видно на рисунке, хэтчбек Scala лишился крыши и задних дверей, ему пририсовали два обтекателя, а шестиугольный выхлоп поместили по центру заднего бампера. Это только первые рисунки, не исключено, что на этом трансформации не закончатся. У родстера будет и новый обвес, и колеса, и соответствующий интерьерный дизайн.
Студенческие работы Skoda Academy действительно достойные проекты. Напомним, что в прошлом году учащиеся академии за восемь месяцев построили пикап Mountiaq. Кроссоверу сняли крышу, укрепили кузов и создали новую заднюю панель кабины. Mountiaq приподняли от земли на 100 мм, таким образом просвет пикапа составил 290 мм. Еще из интересных работ можно назвать электрической багги Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback.
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Тест-драйв Skoda Superb 1.8 TSI: в центре внимания
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Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
21.08.2018, 14:43
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
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Приятная новость. Российские Кадьяки оказались ощутимо дешевле чешских. Хочется надеяться, что их качество не сильно проиграет, потому что цена уж очень привлекательная
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
Началось, как же мы все повязаны на Китае то. Хотя так то особо и не чувствуется. Вроде как у автопрома и так продажи падали
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