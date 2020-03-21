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21 марта 2020, 14:05

Хэтчбек Skoda Scala станет родстером

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Фото: motor.ru
Skoda Academy представила дизайн-скетчи седьмого концепта своих лучших двадцати студентов. В этот раз в родстер переделывали хэтчбек Skoda Scala. Результат работы по достоинству можно будет оценить уже через пару месяцев.
Хэтчбек Skoda Scala станет родстером

Фото: motor.ru

Хэтчбек Skoda Scala станет родстером

Фото: motor.ru

Хэтчбек Skoda Scala станет родстером

Фото: motor.ru

Хэтчбек Skoda Scala станет родстером
Хэтчбек Skoda Scala станет родстером
Хэтчбек Skoda Scala станет родстером
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В начале июня 2020 года компания Skoda планирует представить уже реализованный проект учащихся Academy. На создание родстера Skoda Scala должно уйти несколько месяцев. Шефство над учениками возьмут шеф-стилист Skoda Оливер Стефани, сотрудники дизайн центра, а также инженерного и продуктового департаментов.

В компании уже назвали проект «впечатляющим», хоть и похвастать на сегодняшний день они могут только эскизами. Как видно на рисунке, хэтчбек Scala лишился крыши и задних дверей, ему пририсовали два обтекателя, а шестиугольный выхлоп поместили по центру заднего бампера. Это только первые рисунки, не исключено, что на этом трансформации не закончатся. У родстера будет и новый обвес, и колеса, и соответствующий интерьерный дизайн.

Студенческие работы Skoda Academy действительно достойные проекты. Напомним, что в прошлом году учащиеся академии за восемь месяцев построили пикап Mountiaq. Кроссоверу сняли крышу, укрепили кузов и создали новую заднюю панель кабины. Mountiaq приподняли от земли на 100 мм, таким образом просвет пикапа составил 290 мм. Еще из интересных работ можно назвать электрической багги Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback.

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Отзывы по теме
Российскую Skoda Kodiaq оценили в 1 339 000 рублей
Приятная новость. Российские Кадьяки оказались ощутимо дешевле чешских. Хочется надеяться, что их качество не сильно проиграет, потому что цена уж очень привлекательная
Петр
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
алексей
Производство Skoda Rapid сократили, выход обновленной модели отложили
Началось, как же мы все повязаны на Китае то. Хотя так то особо и не чувствуется. Вроде как у автопрома и так продажи падали
Константин
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Хэтчбек Skoda Scala станет родстером
{{material_129291}}В начале июня 2020 года компания Skoda планирует представить уже реализованный проект учащихся Academy. На создание родстера Skoda Scala должно уйти несколько месяцев. Шефство над учениками возьмут шеф-стилист Skoda Оливер Стефани, сотрудники дизайн центра, а также инженерного и продуктового департаментов.В компании уже назвали проект «впечатляющим», хоть и похвастать на сегодняшний день они могут только эскизами. Как видно на рисунке, хэтчбек Scala лишился крыши и задних дверей, ему пририсовали два обтекателя, а шестиугольный выхлоп поместили по центру заднего бампера. Это только первые рисунки, не исключено, что на этом трансформации не закончатся. У родстера будет и новый обвес, и колеса, и соответствующий интерьерный дизайн.Студенческие работы Skoda Academy действительно достойные проекты. Напомним, что в прошлом году учащиеся академии за восемь месяцев построили пикап Mountiaq. Кроссоверу сняли крышу, укрепили кузов и создали новую заднюю панель кабины. Mountiaq приподняли от земли на 100 мм, таким образом просвет пикапа составил 290 мм. Еще из интересных работ можно назвать электрической багги Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback.
2020-03-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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