27 декабря 2019, 10:05
Хэтчбеки Lada Xray незаметно подорожали
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Тотальное повышение цен на весь модельный ряд Lada ожидается с 1 января 2020 года. Однако еще до объявленного подорожания выросла стоимость хэтчбеков Xray в топовой комплектации Luxe Prestige.
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Теперь базовый хэтчбек с 1,6-литровым мотором (106 л.с.) и «механикой» в такой комплектации стоит минимум 800 900 рублей. «Старший» 1,8-литровый агрегат мощностью 122 л.с. с МКП оценили в 825 900 рублей, а топовая версия с автоматической коробкой передач АМТ обойдется минимум в 850 900 рублей.
Предыдущий раз Lada Xray дорожали в августе 2019 года. Тогда прибавка составила 5 000 – 7 000 рублей. С января 2020-го хэтчбеки подорожают еще на 5 000 рублей, в то время как остальные модели Lada прибавят 11 000 – 23 000 рублей. Спрос на Lada Xray оставляет желать лучшего. В ноябре дилеры по всей стране реализовали 2 489 экземпляров или на 7,7% меньше, чем годом ранее.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
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