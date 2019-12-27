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27 декабря 2019, 10:05

Хэтчбеки Lada Xray незаметно подорожали

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Тотальное повышение цен на весь модельный ряд Lada ожидается с 1 января 2020 года. Однако еще до объявленного подорожания выросла стоимость хэтчбеков Xray в топовой комплектации Luxe Prestige.
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Эксперты сайта «Цена авто» в ходе регулярного мониторинга цен выяснили, что комплектация Luxe Prestige стала дороже на 3 000 рублей для всех модификаций Lada Xray. При этом цены остальных комплектаций модели не изменились.

Теперь базовый хэтчбек с 1,6-литровым мотором (106 л.с.) и «механикой» в такой комплектации стоит минимум 800 900 рублей. «Старший» 1,8-литровый агрегат мощностью 122 л.с. с МКП оценили в 825 900 рублей, а топовая версия с автоматической коробкой передач АМТ обойдется минимум в 850 900 рублей.

Предыдущий раз Lada Xray дорожали в августе 2019 года. Тогда прибавка составила 5 000 – 7 000 рублей. С января 2020-го хэтчбеки подорожают еще на 5 000 рублей, в то время как остальные модели Lada прибавят 11 000 – 23 000 рублей. Спрос на Lada Xray оставляет желать лучшего. В ноябре дилеры по всей стране реализовали 2 489 экземпляров или на 7,7% меньше, чем годом ранее.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
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Хэтчбеки Lada Xray незаметно подорожали
{{material_128488}}Эксперты сайта «Цена авто» в ходе регулярного мониторинга цен выяснили, что комплектация Luxe Prestige стала дороже на 3 000 рублей для всех модификаций Lada Xray. При этом цены остальных комплектаций модели не изменились.Теперь базовый хэтчбек с 1,6-литровым мотором (106 л.с.) и «механикой» в такой комплектации стоит минимум 800 900 рублей. «Старший» 1,8-литровый агрегат мощностью 122 л.с. с МКП оценили в 825 900 рублей, а топовая версия с автоматической коробкой передач АМТ обойдется минимум в 850 900 рублей.Предыдущий раз Lada Xray дорожали в августе 2019 года. Тогда прибавка составила 5 000 – 7 000 рублей. С января 2020-го хэтчбеки подорожают еще на 5 000 рублей, в то время как остальные модели Lada прибавят 11 000 – 23 000 рублей. Спрос на Lada Xray оставляет желать лучшего. В ноябре дилеры по всей стране реализовали 2 489 экземпляров или на 7,7% меньше, чем годом ранее.
2019-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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