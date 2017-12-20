Хэтчбеки MINI получили новую трансмиссию
Причина такого решения кроется в том, что трансмиссия поддерживает использование системы «старт-стоп», а ее работа может автоматически подстраиваться под дорожные условия. Иными словами, электроника следит за GPS-данными, выбирая нужную передачу или удерживая ее.
Также у «робота» имеется электронный селектор – рычаг не фиксируется в положениях «R», «N» и «D», а «паркинг» включается отдельной кнопкой. По словам представителей MINI, коробка обеспечит плавный ход движения в пробках, ее работа не будет отличаться от привычного «автомата».
Новая коробка передач выступит в качестве альтернативы 6-ступенчатой МКПП. Стоимость автомобилей с роботизированной трансмиссией пока не сообщается.
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