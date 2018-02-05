5 февраля 2018, 17:09

Хэтчбеку Lada XRay добавили безопасности

В дилерские центры АвтоВАЗа поступили первые автомобили Lada XRay 2018 модельного года. Хэтчбеки получили новые опции, обеспечивающие водителю и пассажирам дополнительный комфорт и безопасность.
^
Хэтчбеку Lada XRay добавили безопасности ВАЗ (Lada) Xray
ВАЗ (Lada) Xray
Выпускается с 2015 г.
Новый от 589 000 до 829 000 Р
Отзывов: 1
В 2018 году топовые версии Lada XRay дополнили функцией ограничения скорости и круиз-контролем. Органы управления новыми системами вынесли на руль. Новые опции доступны только для автомобилей с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. в комплектации Exclusive и в комплектации Luxe с пакетом Prestige. Кроме того, во всех хэтчбеках XRay в багажнике появилась защитная пластиковая отделка порога. В комплектации Luxe установлена дополнительная подсветка передних дверей, а для задних пассажиров смонтирован верхний световой плафон.

В настоящее время Lada XRay доступна в 11 вариантах оснащения. Стоимость хэтчбека составляет от 614 900 рублей до 845 900 рублей. Продажи модели, построенной на одной платформе с Renault Sandero, стартовали два года назад. В 2017 году российские дилеры АвтоВАЗа продали 33 319 экземпляров Lada XRay.

В этом году компания пообещала выкатить вседорожную версию – Xray Cross. Публичный дебют новинки ожидается на Московском автосалоне в августе. Производство планируют запустить во второй половине 2017 года. До декабря собираются выпустить 10 000 хэтчбеков Lada Xray Cross. По предварительной информации, клиренс вседорожной версии останется без изменений – 195 мм. Внешне автомобиль будет отличаться серыми накладками на пороги и бамперы, а также эксклюзивным цветом кузова.
Купить авто Лада Икс Рей, Х-Рей, X Ray

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Первый Lada Xray сошел с конвейера «АвтоВАЗа»
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
Елена Чаадаева
«Ладу Икс Рэй» решили сделать «эксклюзивной». Будет ли спрос?
Вот зачем из скромного утилитарного автомобиля пытаться делать бизнес-класс? Лада все равно BMW никогда не станет. Кто ее будет покупать такую? Те, кому требуется комфорт и деньги имеют другие, и предпочтения.
Миша
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ (Lada) Автомудрость ВАЗ (Lada) АвтоПитер ВАЗ (Lada) Дизайн и тюнинг ВАЗ (Lada) Новинки и концепт кары ВАЗ (Lada) Новости и акции автосалонов ВАЗ (Lada) Автосалоны и дилеры марки ВАЗ (Lada) Аренда и прокат авто марки ВАЗ (Lada) Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ (Lada) Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ (Lada)
Главные материалы
Не без водителя. Россия не готова к беспилотникам
Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: лови момент!
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Xray
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Xray
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Хэтчбеку Lada XRay добавили безопасности
{{model_6188}}В 2018 году топовые версии Lada XRay дополнили функцией ограничения скорости и круиз-контролем. Органы управления новыми системами вынесли на руль. Новые опции доступны только для автомобилей с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. в комплектации Exclusive и в комплектации Luxe с пакетом Prestige. Кроме того, во всех хэтчбеках XRay в багажнике появилась защитная пластиковая отделка порога. В комплектации Luxe установлена дополнительная подсветка передних дверей, а для задних пассажиров смонтирован верхний световой плафон.В настоящее время Lada XRay доступна в 11 вариантах оснащения. Стоимость хэтчбека составляет от 614 900 рублей до 845 900 рублей. Продажи модели, построенной на одной платформе с Renault Sandero, стартовали два года назад. В 2017 году российские дилеры АвтоВАЗа продали 33 319 экземпляров Lada XRay.В этом году компания пообещала выкатить вседорожную версию – Xray Cross. Публичный дебют новинки ожидается на Московском автосалоне в августе. Производство планируют запустить во второй половине 2017 года. До декабря собираются выпустить 10 000 хэтчбеков Lada Xray Cross. По предварительной информации, клиренс вседорожной версии останется без изменений – 195 мм. Внешне автомобиль будет отличаться серыми накладками на пороги и бамперы, а также эксклюзивным цветом кузова.
2018-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Курск Нижегородская область Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG