5 февраля 2018, 17:09
Хэтчбеку Lada XRay добавили безопасности
В дилерские центры АвтоВАЗа поступили первые автомобили Lada XRay 2018 модельного года. Хэтчбеки получили новые опции, обеспечивающие водителю и пассажирам дополнительный комфорт и безопасность.
ВАЗ (Lada) Xray
Выпускается с 2015 г.
Новый от 589 000 до 829 000 Р
Отзывов: 1
В настоящее время Lada XRay доступна в 11 вариантах оснащения. Стоимость хэтчбека составляет от 614 900 рублей до 845 900 рублей. Продажи модели, построенной на одной платформе с Renault Sandero, стартовали два года назад. В 2017 году российские дилеры АвтоВАЗа продали 33 319 экземпляров Lada XRay.
В этом году компания пообещала выкатить вседорожную версию – Xray Cross. Публичный дебют новинки ожидается на Московском автосалоне в августе. Производство планируют запустить во второй половине 2017 года. До декабря собираются выпустить 10 000 хэтчбеков Lada Xray Cross. По предварительной информации, клиренс вседорожной версии останется без изменений – 195 мм. Внешне автомобиль будет отличаться серыми накладками на пороги и бамперы, а также эксклюзивным цветом кузова.
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
Вот зачем из скромного утилитарного автомобиля пытаться делать бизнес-класс? Лада все равно BMW никогда не станет. Кто ее будет покупать такую? Те, кому требуется комфорт и деньги имеют другие, и предпочтения.
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