Электровелосипед Heybike Titan: скорость до 45 км/ч, сертификация UL 2849 и адаптация к бездорожью

Heybike Titan: электровелосипед с двумя аккумуляторами и скоростью до 45 км/ч

Heybike Titan выходит на рынок с возможностью разгона до 45 км/ч, двумя аккумуляторами и полной подвеской. Модель обещает изменить представление о комфорте и дальности поездок на электровелосипедах, что особенно актуально для российских дорог.

Heybike Titan привлекает внимание рынка благодаря сочетанию скорости, дальности хода и адаптации к дорожным условиям. В условиях растущего спроса на электровелосипеды производитель предлагает технические решения, которые могут заинтересовать не только городских, но и пригородных пользователей.

В основе Titan — задний мотор-колесо с номинальной мощностью 750 Вт и пиковой — 1500 Вт, что обеспечивает крутящий момент 65 Н·м. В стандартном режиме модель соответствует категории Class 2 и ограничена скоростью 32 км/ч, однако через фирменное приложение лимит можно увеличить до 45 км/ч, если это разрешено местными законами. Электросистема сертифицирована по стандарту UL 2849, что соответствует современным требованиям безопасности.

Покупателям доступна версия с одной или двумя батареями. Один аккумулятор на 48 В и 15 А·ч обеспечивает до 64 км пробега, а при установке второй батареи суммарная мощность достигает 1440 Вт·ч, что позволяет проехать до 129 км без подзарядки. Время зарядки одной батареи составляет 5–6 часов, двух — 10–12 часов. Это решение может быть особенно полезным для тех, кто использует электровелосипед не только для поездок по городу, но и для длительных маршрутов.

Для повышения комфорта на неровных дорогах Titan оснащён гидравлической передней вилкой с ходом 80 мм и задней пружинной подвеской с ходом 55 мм. В комплектацию входят гидравлические тормоза, широкие 20-дюймовые колёса (4 дюйма), удлинённое сиденье и задние подножки. Вес модели с одной батареей — 38,4 кг, с двумя — 42,1 кг, максимальная допустимая нагрузка составляет 136 кг.

Heybike Titan может ознаменовать новую тенденцию в развитии электровелосипедов: акцент на универсальности, увеличенном запасе хода и адаптации к реальным условиям эксплуатации. Сертификация UL 2849, возможность регулировки максимальной скорости и наличие двух аккумуляторов делают модель привлекательной для тех, кто ищет не только городской транспорт, но и решение для дальних поездок. Подобные характеристики пока встречаются не у всех конкурентов, а это значит, что Titan удалось занять свою нишу на рынке.

На фоне появления новых моделей электроскутеров, таких как Ninebot M95C+, недавно представленных с увеличенным запасом хода и расширенными функциями безопасности, интерес к сегменту электротранспорта продолжает расти. Подробнее о возможностях современных электроскутеров можно узнать в материале об обновленном Ninebot M95C+ .