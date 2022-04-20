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20 апреля 2022, 18:50

Highway to Hell: автомобили звёзд хард-рока

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, на чём передвигаются легендарные музыканты, собирающие на своих концертах полные стадионы? Что же, сейчас вы об этом узнаете!
Scorpions

Клаус Майне

Возможно, в каждом немце на генетическом уровне заложена любовь к Mercedes-Benz. Так это или нет, но вокалист Scorpions является ценителем именно этой марки. В коллекции Клауса были и есть разные «Мерседесы». В данный момент у певца имеется Mercedes-Benz SLS AMG. Есть также информация о наличии у звезды ретрокара Мерседес 280 SL из шестидесятых годов.

Рудольф Шенкер

Продолжаем тему «Скорпов». Рудольф Шенкер является обладателем уникального, сделанного по спецзаказу, пикапа Volkswagen Amarok. В чём уникальность? Во-первых, машину украшает нарисованный скорпион. А, во-вторых, у пикапа есть… Управляемый хвост с жалом, который умеет выдвигаться из задней части авто и задвигаться обратно. По признанию одного из руководителей Volkswagen, когда ему стало известно о заказе, он решил, что кто-то сошёл с ума. А сам Шенкер считает свой «Скорпмобиль» лучшим в мире авто.

Брайан Джонсон

Вокалист AC/DC действительно любит автомобили. Тут достаточно упомянуть тот факт, что в 2014-м году Джонсон снялся в мини-сериале производства BBC под названием «Легендарные авто с Брайаном Джонсоном». Там он с упоением рассказывал о разных машинах и, более того, весьма мастерски управлял ими на извилистых трассах. Но это ещё не всё. Брайан регулярно принимает участие в некоторых полупрофессиональных автогонках.

Музыкант владеет редким Bentley Vanden Plas 1928-го года «рождения». Именно эта машина выиграла в своё время гонку 24 часа Le Mans.

Оззи Осборн

«Крёстный отец хеви-метала» впервые сдал на автомобильные «права» в возрасте 62-х лет. Причём сделать ему это удалось только с 20-й попытки. После этого музыкант сразу же купил себе Ferrari, проехал на нём около 30-и километров и разбил.

Ранее Оззи был владельцем эксклюзивного мотоцикла Hannan Custom LS300. На бензобаке этого чоппера был расположен большой крест с именем музыканта. Но в начале 2000-х годов Осборн попал в серьёзную аварию на квадроцикле, после чего, как считается, зарёкся ездить на мототехнике.

Тони Айомми

Что касается «коллеги» Оззи по Black Sabbath Тони Айомми, то он является поклонником Lamborghini. Когда-то у него были, например, такие модели как Espada и Miura SV. А не так давно гитарист приобрёл синий Lamborghini Urus – один из самых дорогих кроссоверов в мире.

Роберт Плант

Вокалист Led Zeppelin всегда был ценителем ретрокаров – в частности, Американского производства, но не только. Помимо прочего, у него был Chrysler Imperial Crown 59-го года, причём розового цвета – возможно здесь не обошлось без дани уважения Элвису. Также Роберт владел Aston Martin DB5 65-го – любимчиком многих звёзд, включая сэра Пола Маккартни и сэра Мика Джаггера. А когда Плант решил спокойно пожить какое-то время на своей ферме, он в качестве «сельской» машины выбрал пикап GMC 3100 1948-го года выпуска.

Джимми Пейдж

Да, как и Плант, Джимми Пейдж тоже любит винтажные автомобили. Среди его автомобилей стоит в первую очередь отметить Cord 810 Phaeton 1936-го года. В настоящее время этой компании уже не существует, но «810-й» гитариста жив до сих пор! Кстати, именно Cord 810 стал первым Американским автомобилем с независимой подвеской и передним приводом.

А как же Ричи Блэкмор?

Если бы, поговорив об Айомми и Пейдже, мы обошли своим вниманием Ричи Блэкмора, это, вероятно, показалось бы кому-то странным и даже возмутительным. Но вообще-то автолюбителем Блэкмор не является и никогда не являлся. Водить машину он, конечно, умеет, но не любит. Так что если Ричи когда-нибудь и слушал «Highway Star», сидя в автомобиле, то, вероятнее всего, делал это на пассажирском сиденье.

Бон Джови

А вот зато Джон Бон Джови – настоящий ценитель «самой рокерской» техники, то есть, мотоциклов. У него имеется целая коллекция байков Harley-Davidson (кто бы сомневался!). Однажды музыкант вместе со своей женой ездил на одном из них в двухнедельное путешествие. Отличный пример для подражания, не правда ли?

Арни, Слай и другие: на чём в реальности ездят герои боевиков

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