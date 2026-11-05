Заменит и трактор, и дом на колесах: как устроен шестиколесный монстр для выживания в тайге

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Автор: Дмитрий Новиков

5 ноября 2026, 13:17

В Сибири выпустили 7-метрового «Хищника» для экстремального бездорожья: что он умеет

В Сибири выпустили 7-метрового «Хищника» для экстремального бездорожья: что он умеет

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«Мег Вест» выпускает в Тюменской области шестиколесные машины для слабонесущих грунтов и водных преград. «Хищник-3930А» перевозит до 1,5 тонны по плотной поверхности и на плаву. В центре внимания его трансмиссия и оснащение.

«Мег Вест» выпускает в Тюменской области шестиколесные машины для слабонесущих грунтов и водных преград. «Хищник-3930А» перевозит до 1,5 тонны по плотной поверхности и на плаву. В центре внимания его трансмиссия и оснащение.

В Тобольском районе Тюменской области выпускают шестиколесную машину, способную преодолевать водные преграды и двигаться по слабонесущим грунтам. «Хищник-3930А» возит людей и грузы по болотам и снегу, сообщает igrader.

При снаряженной массе 4 т вездеход перевозит до 1,5 т по плотному грунту и на плаву. Дорожный просвет достигает 600 мм, длина машины составляет 7490 мм. На шоссе она, по заявленным данным, развивает до 50 км/ч, на воде скорость достигает 4,5 км/ч.

Под капотом установлен дизель Kubota V3800 объемом 3,77 л. Мощность двигателя составляет 97,6 л. с., максимальный крутящий момент достигает 325 Н·м при 1600 об/мин. Механическая коробка передач ГАЗ работает с раздаточной коробкой ГАЗ-3308. Мосты ГАЗ-66 оснащены блокировками.

Для движения по рыхлым покрытиям предусмотрены шины сверхнизкого давления диаметром от 1700 до 1780 мм. На выбор есть «Трэкол» и «Арктиктранс», также доступен вариант «Мамонт». Централизованная подкачка меняет давление от 5 до 40 кПа. Доработанная система на мостах защищает ступицы и внутренние полости от воды.

Кузов машины собран на каркасе из профильной трубы и обшит дюралюминием. В утепленном пассажирском отсеке, в зависимости от компоновки, размещаются от 8 до 12 человек. Салон можно оборудовать шестью спальными местами.

В оснащение входят дисковые тормоза и обогреватель салона. Светодиодные фары освещают дорогу, а в крыше предусмотрен люк. Колеса можно подкачивать электрическим компрессором. Для управления требуется удостоверение тракториста-машиниста категории AIII или AIV, выбор зависит от числа пассажирских мест.

Практическую сторону выбора техники для выездной работы разбирали и в материале о сервисных пикапах. У «Хищника» другая задача: перевозить людей и груз по труднопроходимой местности.

«Мег Вест» разрабатывает и выпускает такую технику с 2007 года. Производство снегоболотоходов «Хищник» находится в Тобольском районе Тюменской области.

Упомянутые марки: ГАЗ
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