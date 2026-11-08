Коробка на колесах за 5 тысяч долларов: на что способен автодом Hitch Hotel

Hitch Hotel — это модульный автодом-трансформер, который в сложенном виде представляет собой компактный ящик, крепящийся к фаркопу автомобиля в классической версии или буксируемый как полноценный прицеп на двух 12-дюймовых колесах в версии Traveler, а на стоянке раскладывается в жилое пространство с кроватью, вентиляционным люком в крышке, USB-разъемом и питанием от 12-вольтовой розетки.

Фото: Hitch Hotel

Ключевые особенности такой схемы в том, что в движении модуль компактен и не требует отдельной парковки, как большой кемпер, развертывается на месте за считанные минуты, а версия Traveler с двумя 12-дюймовыми колесами стала полноценным прицепом, которому на стоянке не нужны дополнительные опоры и который, по описанию модели, не должен вызывать вопросов у правоохранителей к автопоезду.

При этом это скорее «ночлежка» на колесах, чем полноценный дом на колесах — без душа, кухни и полноценной климатической системы, комфорт зависит от погоды, а классическая версия крепится к фаркопу и требует проверки совместимости с автомобилем.

За прицепную версию просят от 5,7 тысяч долларов, классический отель «Хитч» стоит ровно пять тысяч долларов, так что начальная разница составляет 700 долларов.

Другой подход к путешествиям — переоборудование универсала, пример такого решения есть в проекте на базе Lada Largus: это ближе к классическому «кемперу-универсалу» со спальным местом и автономкой внутри автомобиля, без отдельного прицепа.