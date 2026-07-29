Альтернатива машине: новый HMP Flash со скоростью до 120 км/ч, запасом хода 170 км и заряжается как электрокар

HMP Flash: электроскутер с запасом хода 170 км и скоростью до 120 км/ч

Электроскутер HMP Flash выходит на рынок с рекордным запасом хода и высокой скоростью, что может изменить подход к выбору транспорта для города и пригорода. Новинка уже вызвала интерес у профессионалов и обычных пользователей.

Электроскутер HMP Flash выходит на рынок с рекордным запасом хода и высокой скоростью, что может изменить подход к выбору транспорта для города и пригорода. Новинка уже вызвала интерес у профессионалов и обычных пользователей.

На рынке электроскутеров появился новый игрок - HMP Flash, который сразу привлек внимание благодаря сочетанию высокой скорости и впечатляющего запаса хода. Модель ориентирована на тех, кто ищет не просто городской транспорт, а полноценную альтернативу автомобилю для ежедневных поездок и работы, включая курьерские службы и дальние маршруты.

Новинка доступна в двух версиях: с одной батареей на 3,33 кВт·ч и с двумя батареями общей емкостью 6,66 кВт·ч. При полной загрузке скутеру удалось проехать около 170 км на одном заряде при движении с постоянной скоростью 60 км/ч, что особенно актуально для пригородных маршрутов. В обычных условиях запас хода составляет от 112 до 137 км, что подтверждено испытаниями. За движение отвечает один электромотор мощностью 6 кВт, который может выдавать до 15 кВт. Версия с двумя батареями разгоняется до 120 км/ч, базовая - до 97 км/ч.

Одним из ключевых аспектов Flash стали съемные аккумуляторы, весом около 18 кг каждый. Это позволяет заряжать их отдельно от скутера, что удобно для жителей многоквартирных домов. Кроме того, опционально доступно встроенное зарядное устройство на 2 кВт с разъемом J1772, совместимое с большинством зарядных устройств для электромобилей. В таком режиме зарядка с 20 до 80% занимает примерно два часа.

В стандартное оснащение входят ABS, антипробуксовочная система, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, встроенный видеорегистратор, бесключевой доступ, TFT-дисплей и задний багажник. Для версии с зарядным устройством предусмотрены подогреваемые ручки руля. В будущем планируется добавить GPS-мониторинг и мобильное приложение для управления скутером.

На фоне растущего интереса к электротранспорту, Flash может стать главным конкурентом для других моделей в этом сегменте. Например, недавно на рынке появился Ninebot M90, который предлагает меньший запас хода и скорости, а также ориентирован на городской поток — подробнее о нем можно узнать в материале о возможных вариантах Ninebot M90 .

Стартовая цена Flash составляет от 4799 долларов, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между стоимостью, автономностью и оснащением. В ближайшие годы такие решения позволят изменить структуру городского транспорта и сделать электрические скутеры более массовыми явлениями.