29 октября 2017, 17:56

Хочешь обезопасить себя на дороге – засветись!

Темнеет нынче заметно раньше, чем, скажем, еще месяц назад. И то ли еще нас ждет в ноябре-декабре. К чему это мы? Да к тому, что видимость на дорогах ухудшается, отчего вероятность ДТП и предаварийных ситуаций увеличивается. К сожалению, самыми незащищенными на дорогах в темное время суток становятся пешеходы.
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  Хочешь обезопасить себя на дороге – засветись! Хочешь обезопасить себя на дороге – засветись! Хочешь обезопасить себя на дороге – засветись! Хочешь обезопасить себя на дороге – засветись! Хочешь обезопасить себя на дороге – засветись! Хочешь обезопасить себя на дороге – засветись!
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Чего лукавить, «безлошадные» участники дорожного движения мыслят еще по-летнему, отчего полагают, что водители их видят издалека. Вот только одежда переходящих дорогу сменила яркие расцветки на темные, и это делает ее незаметной и невидимой для сидящих за рулем. Вывод один: прежде чем вступить на проезжую часть, даже там, где есть вполне читаемая дорожная разметка, пешеходы должны убедиться, имеется ли у водителя возможность безопасно их пропустить. Другими словами, поведение пешеходов должно быть предсказуемым и понятным.

Проверенный годами способ защитить себя от возможных наездов в темное время суток – использование световозвращающих элементов на одежде, шапках, сумках, рюкзаках, детских колясках, велосипедах и т.п. Чтобы сделать ребёнка более заметным, подойдут стикеры, фликеры-подсветки, фликеры-браслеты. Наиболее заметными являются фликеры белого или лимонно-жёлтого света.

При выборе школьного ранца рекомендуется отдавать предпочтение тем, на которых уже присутствуют светоотражающие элементы. Они, как правило, имеют вид нашивок, вставок и т.п., благодаря которым ребёнка можно будет увидеть даже на значительном расстоянии.

Пешеходы в возрасте, те, что не используют световозвращающие элементы в городской черте, могут иметь и держать их в сумке или кармане. Если возникнет ситуация, когда ночью понадобится совершать свой путь по неосвещенным дорогам, «светлячок» реально поможет сохранить жизнь, подобных примеров масса. На днях сотрудники карельской ГИБДД на встрече с представителями общественной организации «Серебряный возраст» и общества инвалидов Кондопоги рассказали, как можно обезопасить себя на дороге в темное время суток.

Автоинспекторы представили присутствующим световозвращающие материалы, обладающие высокой яркостью. Примеры использования таких материалов при изготовлении дорожных знаков, указателей, номерных знаков для машин развеяли недоверие пожилых людей. На мастер-классе по изготовлению специальных элементов рукодельные мастерицы проявили максимум творческой фантазии и создали изящные световозвращательные изделия, которые закрепили на сумках, головных уборах и верхней одежде. С такими украшениями пожилые женщины будут чувствовать себя элегантно, а на дороге безопасно, как в темное время суток, так и в любую непогоду.

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Хочешь обезопасить себя на дороге – засветись!
Чего лукавить, «безлошадные» участники дорожного движения мыслят еще по-летнему, отчего полагают, что водители их видят издалека. Вот только одежда переходящих дорогу сменила яркие расцветки на темные, и это делает ее незаметной и невидимой для сидящих за рулем. Вывод один: прежде чем вступить на проезжую часть, даже там, где есть вполне читаемая дорожная разметка, пешеходы должны убедиться, имеется ли у водителя возможность безопасно их пропустить. Другими словами, поведение пешеходов должно быть предсказуемым и понятным.Проверенный годами способ защитить себя от возможных наездов в темное время суток – использование световозвращающих элементов на одежде, шапках, сумках, рюкзаках, детских колясках, велосипедах и т.п. Чтобы сделать ребёнка более заметным, подойдут стикеры, фликеры-подсветки, фликеры-браслеты. Наиболее заметными являются фликеры белого или лимонно-жёлтого света.При выборе школьного ранца рекомендуется отдавать предпочтение тем, на которых уже присутствуют светоотражающие элементы. Они, как правило, имеют вид нашивок, вставок и т.п., благодаря которым ребёнка можно будет увидеть даже на значительном расстоянии.Пешеходы в возрасте, те, что не используют световозвращающие элементы в городской черте, могут иметь и держать их в сумке или кармане. Если возникнет ситуация, когда ночью понадобится совершать свой путь по неосвещенным дорогам, «светлячок» реально поможет сохранить жизнь, подобных примеров масса. На днях сотрудники карельской ГИБДД на встрече с представителями общественной организации «Серебряный возраст» и общества инвалидов Кондопоги рассказали, как можно обезопасить себя на дороге в темное время суток. Автоинспекторы представили присутствующим световозвращающие материалы, обладающие высокой яркостью. Примеры использования таких материалов при изготовлении дорожных знаков, указателей, номерных знаков для машин развеяли недоверие пожилых людей. На мастер-классе по изготовлению специальных элементов рукодельные мастерицы проявили максимум творческой фантазии и создали изящные световозвращательные изделия, которые закрепили на сумках, головных уборах и верхней одежде. С такими украшениями пожилые женщины будут чувствовать себя элегантно, а на дороге безопасно, как в темное время суток, так и в любую непогоду.
2017-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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