Хочу как можно реже заезжать на мойку: что рекомендуют специалисты
Фото: mensdrive.ru
А так ли необходима своевременная очистка кузова?
Порой не отдавая должное внешнему виду машины, мы однажды с удивлением обнаруживаем слегка подпорченное лакокрасочное покрытие и даже следы ржавчины. А ведь предупредить появление коррозии можно – для этого следует ссвоевременно очищать кузов от загрязнений, в том числе вызванных климатическими условиями.
Если вы ездите преимущественно за городом, это, как говорится, полбеды. А вот в условиях мегаполиса к естественным осадкам добавляются частицы мусора, пыль и (при выпадении снега) химические реагенты – они, как показывает практика, ускоряют возникновение очагов коррозии на ЛКП автомобиля. А куда ж, простите, без птичек? Следы птичьего помета – отдельный вид загрязнений, вопреки некоторым мнениям, они все же могут разрушать кузовной лак. Если отсутствует своевременная и должная очистка, избавиться от птичьих «сюрпризов» - большая проблема.
Ни в коем случае не пренебрегать своевременной очисткой автомобиля рекомендуют эксперты Авито Авто. Логика проста: мало того, что коррозия портит внешний вид транспортного средства, так она еще негативно отражается на сроке эксплуатации автомобильных деталей.
Любой сервисмен скажет, что испорченные «рыжей бестией» элементы как минимум (при небольших повреждениях) нуждаются в ремонте, как максимум (при масштабных) - в полной замене. Масса случаев, когда очаг коррозии повреждал кузов машины вплоть до сквозного разрушения.
Чтобы стекла не запотевали
Специалисты советуют использовать осенью так называемый комбинированный подход к уходу за автомобилем. Это когда в сухую погоду достаточно придерживаться правил летней мойки, а в те дни, когда накрапывает дождь, – правил зимней.
Холодной водой ополаскивать кузов в осеннее время года не желательно – такой метод подходит разве что для теплых летних дней. Сейчас и особенно зимой лучше использовать теплую воду. Если на термометре чуть выше нуля, следует насухо вытирать коврики – таким незамысловатым образом можно избежать скопления влаги в салоне и запотевания стекол. При этом в такую погоду, как сегодня, кузов желательно предварительно разогреть.
Не бойтесь гидрофобных средств
Дополнительный водонепроницаемый слой на поверхности кузова создает покрытие при помощи воска и полиролей. Оно отталкивает грязь, позволяет замаскировать мелкие царапины и сколы, а попутно создает эстетичный глянцевый блеск. Согласно рекомендациям специалистов, обновлять восковое или полирольное покрытие желательно через 4-5 моек – так можно будет сохранить защитный слой.
Если эксплуатация автомобиля, скажем так, активная, а заезды на моечные пункты частые, то слой качественного воска способен продержаться, в среднем, около 2 месяцев. Если есть время и желание, идеальным выглядит комбинация сразу нескольких средств для обработки кузова. То есть применять полироль с воском, твердый воск и, например, жидкий воск.
А если к этому набору добавить гидрофобные средства, получится вовсе химическая гармония, потому как они служат делу защиты от коррозии. Кого пугает само название, скажем: принцип нанесения гидрофобных средств на кузов напоминает процесс полировкии, то есть состав втирается до образования защитной пленки. Стоимость таких покрытий – в районе полутора тысяч рублей.
Сами с усами или все же безопаснее обратиться на сервис?
Действовать по старинке (из того, что оказалось под рукой - бензин, ацетон, нашатырный спирт и прочая химия) не стоит. Используя для уборки загрязнений эти подручные средства, запросто можно попасть на дополнительные траты, которые пойдут на восстановление испорченного ЛКП. В равной степени это относится к самостоятельной полировке кузова.
Осторожнее следует быть и при самостоятельной очистке ЛКП от органических загрязнений – смолы деревьев, дорожного гудрона или уже упомянутого нами птичьего помета. Неумелыми действиями легко спровоцировать появление серьезных дефектов кузовного лака, и их, опять же, потом придется исправлять. Не исключено, что на автосервисе.
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