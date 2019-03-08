8 марта 2019, 21:20

«Хочу на 8 марта!». Лучшие кроссоверы для женщин

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Ну что, мужчины, настало непростое для вас время – выбор подарка любимой женщине к Международному женскому дню. Сразу поясним: сертификаты на косметику, колготки и сладости – проторенный путь в мир критики и упреков. Хотите быть лучшим – отправляйтесь в автосалон.
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Времена, когда женщины фанатели от «маленьких красных машинок» прошли. Теперь эмансипированные дамы с легкостью способны управлять и рамным внедророжником, и спорткаром. Но, все же, самым лучшим и практичным вариантом остаются кроссоверы.

Range Rover Evogue

Land Rover Range Rover Evoque
Выпускается с 2011 г.
Новый от 2 843 000 до 4 517 000 Р
Отзывов: 4
Британский автопроизводитель вывел новое поколение этого поистине женского вседорожника. Барышни полюбили его еще со времен Виктории Бэкхем, которая участвовала в разработке специальной версии модели.

Свежую генерацию машины покупатели смогут получить в апреле. Россиянам предложат 6 стандартных комплектаций, а также эксклюзивную версию First Edition. В «базу» входит 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы Touch Pro, светодиодная оптика и селектор настроек ездовой электроники Terrain Response 2. Кроссовер получил набор полезных зимой опций: предпусковой подогреватель двигателя, обогрев сидений, руля, лобового стекла и боковых зеркал.

Гамма моторов представлена 2,0-литровыми агрегатами семейства Ingenium в трех вариантах форсировки 200 л.с., 250 л.с. и 300 л.с. Дизельные версии предлагаются с моторами мощностью 150 и 180 сил. В качестве трансмиссии выступает 9-диапазонный «автомат» и полный привод.

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai
Выпускается с 2007 г.
Новый от 1 256 000 до 1 852 000 Р
Отзывов: 11
Многие женщины любят «Кашкай», потому что он красивый. Да-да, это очень важный критерий выбора. Благо японский кроссовер еще и практичный. Базовый набор включает обогрев передних сидений и лобового стекла, круиз-контроль, кондиционер и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. В более продвинутые комплектации добавили парктроники по кругу, обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда, электропривод складывания боковых зеркал и четыре электростеклоподъемника. При желании можно подарить своей барышне версию с 18-дюймовыми дисками, панорамной крышей, системой распознавания движущихся объектов и автозатемняющимся салонным зеркалом.

Если получательница подарка так себе водитель,  лучше не скупиться на топовую комплектацию машины. В ней присутствует комплекс электронных систем безопасности Nissan Intelligent Mobility, в который входит система экстренного торможения перед препятствием, ассистент при движении задним ходом и адаптивный свет. Вдобавок автомобиль украшают 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.

Toyota RAV4

Toyota RAV4
Выпускается с 1994 г.
Новый от 1 520 000 до 2 240 000 Р
Отзывов: 7
Этот японский кроссовер входит в число самых популярных машин в мире. А в мире, как известно, женщин больше, чем мужчин. Отсюда вывод – модель нравится слабому полу. Так себе дедукция, но автомобиль действительно станет хорошим подарком.

В середине этого года в России будет доступно новое поколение модели. Кроссоверы предложат только в двух бензиновых модификациях с двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра. Скрасить потерю дизеля должна гибридная 222-сильная версия на основе топового бензинового мотора. Список оснащения предполагает светодиодную оптику, семи- или восьмидюймовый дисплей медиасистемы, адаптивный «круиз» и систему предупреждения фронтальных столкновений. В общем, если выбор пал на эту машину, своей женщине можно пообещать на праздник скорый поход в автосалон. Главное – не забыть его выполнить.

BMW X3 М

BMW X3M
Выпускается с 2019 г.
Если ваша женщина все-таки любит быстрые автомобили, приглядитесь к «заряженной» версии баварского кроссовера. Автомобиль оснастили новой рядной «шестеркой» с двойным наддувом объемом 3,0 литра. В стандартном варианте агрегат выдает 480 л.с. и 600 Нм крутящего момента. С опциональным спорт-пакетом Competition Package отдача мотора возрастает до 510 л.с. Двигатель работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» M Steptronic и адаптированной системой полного привода M xDrive от нового седана BMW M5.

С места до 100 км/ч оба кроссовера разгоняются за 4,2 секунды. С пакетом Competition время сокращается до 4,1 секунды. Максимальная скорость автомобилей принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Пакет Competition позволяет отодвинуть отсечку до 285 км/ч.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
Выпускается с 2007 г.
Новый от 1 399 000 до 2 389 000 Р
Отзывов: 7
Аккурат к празднику российские дилеры немецкого бренда начали принимать заказы на кроссоверы в новых комплектациях Connect и Connect Plus, так что поторопитесь. Приложение Volkswagen Connect открывает для владельца доступ к целому комплексу сервисов: от службы геолокации для поиска автомобиля на парковке до онлайн записи на плановое ТО.

Версия предлагается для вседорожников с  двигателем 150 л.с., 6-диапазонным «роботом» передним или полным приводом, а также со 180-сильным мотором в паре с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом 4Motion. Список стандартного оборудования включает полностью светодиодную оптику, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, обогрев лобового стекла, обогрев передних и задних сидений, камеру заднего вида, парковочный ассистент, 8-дюймовый экран медиасистемы, запуск двигателя кнопкой и бесключевой доступ в салон.

Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 159 000 до 1 575 000 Р
Отзывов: 4
Еще один достойный дамский вариант доступен в нашей стране с  1,6-литровым мотором мощностью 117 л.с., который работает в паре с «механикой», и 2,0-литровым двигателем на 150 л.с., сочетающимся с «автоматом» и полным приводом. Список стандартного оборудования включает в себя 16-дюймовые стальные колесные диски, тканевый салон, аудиосистему с 4 динамиками и кондиционер. На следующем уровне дополнительно появляются подогрев передних сидений, шторка в багажном отделении и аудиосистема с поддержкой mp3.

В более богатых исполнениях владельцы получат комплекс систем активной безопасности, круиз-контроль, мультимедийную систему Mitsubishi Connect с системой handsfree, электропакет боковых зеркал и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson
Выпускается с 2004 г.
Новый от 1 399 000 до 2 139 000 Р
Отзывов: 8
Корейский кроссовер предлагает выбор из двух бензиновых двигателей – атмосферного объемом 2,0 литра и мощностью 149 л.с. и турбированного объемом 1,6 литра с отдачей 177 л.с. Поклонникам агрегатов на тяжелом топливе доступен 2-литровый дизель мощностью 185 л.с., который теперь сочетается с новым «автоматом». На смену 6-диапазонной автоматической коробке передач пришла 8-диапазонная.

Список электронных помощников водителя обновленного Tucson включает адаптивный «круиз», систему мониторинга «слепых» зон, ассистент при движении задним ходом и функцию контроля состояния водителя. Но, главное, после рестайлинга вседорожник стал еще симпатичнее: у него изменились решетка радиатора, форма бамперов, графика фар и задних фонарей.

Арина Милая
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Отзывы по теме
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Евгений
Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Александр
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
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«Хочу на 8 марта!». Лучшие кроссоверы для женщин
Времена, когда женщины фанатели от «маленьких красных машинок» прошли. Теперь эмансипированные дамы с легкостью способны управлять и рамным внедророжником, и спорткаром. Но, все же, самым лучшим и практичным вариантом остаются кроссоверы.Range Rover Evogue{{model_3028}}Британский автопроизводитель вывел новое поколение этого поистине женского вседорожника. Барышни полюбили его еще со времен Виктории Бэкхем, которая участвовала в разработке специальной версии модели. Свежую генерацию машины покупатели смогут получить в апреле. Россиянам предложат 6 стандартных комплектаций, а также эксклюзивную версию First Edition. В «базу» входит 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы Touch Pro, светодиодная оптика и селектор настроек ездовой электроники Terrain Response 2. Кроссовер получил набор полезных зимой опций: предпусковой подогреватель двигателя, обогрев сидений, руля, лобового стекла и боковых зеркал.Гамма моторов представлена 2,0-литровыми агрегатами семейства Ingenium в трех вариантах форсировки 200 л.с., 250 л.с. и 300 л.с. Дизельные версии предлагаются с моторами мощностью 150 и 180 сил. В качестве трансмиссии выступает 9-диапазонный «автомат» и полный привод.Nissan Qashqai{{model_1559}}Многие женщины любят «Кашкай», потому что он красивый. Да-да, это очень важный критерий выбора. Благо японский кроссовер еще и практичный. Базовый набор включает обогрев передних сидений и лобового стекла, круиз-контроль, кондиционер и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. В более продвинутые комплектации добавили парктроники по кругу, обогрев рулевого колеса и сидений второго ряда, электропривод складывания боковых зеркал и четыре электростеклоподъемника. При желании можно подарить своей барышне версию с 18-дюймовыми дисками, панорамной крышей, системой распознавания движущихся объектов и автозатемняющимся салонным зеркалом. Если получательница подарка так себе водитель,  лучше не скупиться на топовую комплектацию машины. В ней присутствует комплекс электронных систем безопасности Nissan Intelligent Mobility, в который входит система экстренного торможения перед препятствием, ассистент при движении задним ходом и адаптивный свет. Вдобавок автомобиль украшают 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.Toyota RAV4{{model_1308}}Этот японский кроссовер входит в число самых популярных машин в мире. А в мире, как известно, женщин больше, чем мужчин. Отсюда вывод – модель нравится слабому полу. Так себе дедукция, но автомобиль действительно станет хорошим подарком.В середине этого года в России будет доступно новое поколение модели. Кроссоверы предложат только в двух бензиновых модификациях с двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра. Скрасить потерю дизеля должна гибридная 222-сильная версия на основе топового бензинового мотора. Список оснащения предполагает светодиодную оптику, семи- или восьмидюймовый дисплей медиасистемы, адаптивный «круиз» и систему предупреждения фронтальных столкновений. В общем, если выбор пал на эту машину, своей женщине можно пообещать на праздник скорый поход в автосалон. Главное – не забыть его выполнить.BMW X3 М{{model_6771}}Если ваша женщина все-таки любит быстрые автомобили, приглядитесь к «заряженной» версии баварского кроссовера. Автомобиль оснастили новой рядной «шестеркой» с двойным наддувом объемом 3,0 литра. В стандартном варианте агрегат выдает 480 л.с. и 600 Нм крутящего момента. С опциональным спорт-пакетом Competition Package отдача мотора возрастает до 510 л.с. Двигатель работает в сочетании с 8-диапазонным «автоматом» M Steptronic и адаптированной системой полного привода M xDrive от нового седана BMW M5.С места до 100 км/ч оба кроссовера разгоняются за 4,2 секунды. С пакетом Competition время сокращается до 4,1 секунды. Максимальная скорость автомобилей принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Пакет Competition позволяет отодвинуть отсечку до 285 км/ч. Volkswagen Tiguan{{model_1731}}Аккурат к празднику российские дилеры немецкого бренда начали принимать заказы на кроссоверы в новых комплектациях Connect и Connect Plus, так что поторопитесь. Приложение Volkswagen Connect открывает для владельца доступ к целому комплексу сервисов: от службы геолокации для поиска автомобиля на парковке до онлайн записи на плановое ТО. Версия предлагается для вседорожников с  двигателем 150 л.с., 6-диапазонным «роботом» передним или полным приводом, а также со 180-сильным мотором в паре с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом 4Motion. Список стандартного оборудования включает полностью светодиодную оптику, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, обогрев лобового стекла, обогрев передних и задних сидений, камеру заднего вида, парковочный ассистент, 8-дюймовый экран медиасистемы, запуск двигателя кнопкой и бесключевой доступ в салон. Mitsubishi ASX{{model_2991}}Еще один достойный дамский вариант доступен в нашей стране с  1,6-литровым мотором мощностью 117 л.с., который работает в паре с «механикой», и 2,0-литровым двигателем на 150 л.с., сочетающимся с «автоматом» и полным приводом. Список стандартного оборудования включает в себя 16-дюймовые стальные колесные диски, тканевый салон, аудиосистему с 4 динамиками и кондиционер. На следующем уровне дополнительно появляются подогрев передних сидений, шторка в багажном отделении и аудиосистема с поддержкой mp3.В более богатых исполнениях владельцы получат комплекс систем активной безопасности, круиз-контроль, мультимедийную систему Mitsubishi Connect с системой handsfree, электропакет боковых зеркал и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Hyundai Tucson{{model_551}}Корейский кроссовер предлагает выбор из двух бензиновых двигателей – атмосферного объемом 2,0 литра и мощностью 149 л.с. и турбированного объемом 1,6 литра с отдачей 177 л.с. Поклонникам агрегатов на тяжелом топливе доступен 2-литровый дизель мощностью 185 л.с., который теперь сочетается с новым «автоматом». На смену 6-диапазонной автоматической коробке передач пришла 8-диапазонная.Список электронных помощников водителя обновленного Tucson включает адаптивный «круиз», систему мониторинга «слепых» зон, ассистент при движении задним ходом и функцию контроля состояния водителя. Но, главное, после рестайлинга вседорожник стал еще симпатичнее: у него изменились решетка радиатора, форма бамперов, графика фар и задних фонарей.
2019-03-08
Автор: Арина Милая
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