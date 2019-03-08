«Хочу на 8 марта!». Лучшие кроссоверы для женщин
- 945
- 0
Времена, когда женщины фанатели от «маленьких красных машинок» прошли. Теперь эмансипированные дамы с легкостью способны управлять и рамным внедророжником, и спорткаром. Но, все же, самым лучшим и практичным вариантом остаются кроссоверы.
Range Rover Evogue
Свежую генерацию машины покупатели смогут получить в апреле. Россиянам предложат 6 стандартных комплектаций, а также эксклюзивную версию First Edition. В «базу» входит 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы Touch Pro, светодиодная оптика и селектор настроек ездовой электроники Terrain Response 2. Кроссовер получил набор полезных зимой опций: предпусковой подогреватель двигателя, обогрев сидений, руля, лобового стекла и боковых зеркал.
Гамма моторов представлена 2,0-литровыми агрегатами семейства Ingenium в трех вариантах форсировки 200 л.с., 250 л.с. и 300 л.с. Дизельные версии предлагаются с моторами мощностью 150 и 180 сил. В качестве трансмиссии выступает 9-диапазонный «автомат» и полный привод.
Nissan Qashqai
Если получательница подарка так себе водитель, лучше не скупиться на топовую комплектацию машины. В ней присутствует комплекс электронных систем безопасности Nissan Intelligent Mobility, в который входит система экстренного торможения перед препятствием, ассистент при движении задним ходом и адаптивный свет. Вдобавок автомобиль украшают 19-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.
Toyota RAV4
В середине этого года в России будет доступно новое поколение модели. Кроссоверы предложат только в двух бензиновых модификациях с двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра. Скрасить потерю дизеля должна гибридная 222-сильная версия на основе топового бензинового мотора. Список оснащения предполагает светодиодную оптику, семи- или восьмидюймовый дисплей медиасистемы, адаптивный «круиз» и систему предупреждения фронтальных столкновений. В общем, если выбор пал на эту машину, своей женщине можно пообещать на праздник скорый поход в автосалон. Главное – не забыть его выполнить.
BMW X3 М
С места до 100 км/ч оба кроссовера разгоняются за 4,2 секунды. С пакетом Competition время сокращается до 4,1 секунды. Максимальная скорость автомобилей принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Пакет Competition позволяет отодвинуть отсечку до 285 км/ч.
Volkswagen Tiguan
Версия предлагается для вседорожников с двигателем 150 л.с., 6-диапазонным «роботом» передним или полным приводом, а также со 180-сильным мотором в паре с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом 4Motion. Список стандартного оборудования включает полностью светодиодную оптику, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, обогрев лобового стекла, обогрев передних и задних сидений, камеру заднего вида, парковочный ассистент, 8-дюймовый экран медиасистемы, запуск двигателя кнопкой и бесключевой доступ в салон.
Mitsubishi ASX
В более богатых исполнениях владельцы получат комплекс систем активной безопасности, круиз-контроль, мультимедийную систему Mitsubishi Connect с системой handsfree, электропакет боковых зеркал и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Hyundai Tucson
Список электронных помощников водителя обновленного Tucson включает адаптивный «круиз», систему мониторинга «слепых» зон, ассистент при движении задним ходом и функцию контроля состояния водителя. Но, главное, после рестайлинга вседорожник стал еще симпатичнее: у него изменились решетка радиатора, форма бамперов, графика фар и задних фонарей.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве