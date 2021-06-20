Хочу поехать на карьер искупаться: на что обратить внимание
Фото: И. Братуха
Романцевские горы (Кондуки) в Тульской области, Борницкий карьер в Ленинградской, Липовский в Свердловской, Каолиновый у Куштыма недалеко от Челябинска – перечисление бесконечно. Все они, безусловно, живописные и уникальные, вот только купание в карьерах – совсем не то же самое, что в озере или море.
Что говорят эксперты
У них много доводов против того, чтобы мы с вами «бросались в омут головой», а, наоборот, включали, пардон, эту самую голову еще до того, как войти в карьерную воду. При добыче песка образуются крутые склоны не только над водой, но и под ней - они осыпаются и при осыпании могут утянуть человека на дно с собой.
Под несколькими метрами твердого песка находится жидкая смесь с песком, которая называется «оплывины». Они могут быть в местах сброса воды - там, где образуются красивые мини-пляжи. Эта «консистенция» способна утягивать как болото, и никакие человеческие силы против нее не действуют.
Крайне не рекомендуется подходить к обрывам - песок может осыпаться и утянуть вас за собой. Глубина карьеров достигает 50-70, а в некоторых случаях до 120 метров. Потрогали воду – теплая. Однако даже если у берега она прогревается, то на глубине всегда (даже в жару) остается холодной, почти ледяной. Кроме того, на дне карьеров нередко бьют ключи, образовываются водовороты, которые могут утянуть на дно. Водовороты, кстати, могут возникать и по другой причине: из-за пустот в породах.
Вода в карьерах чистая, тут никакого спора. Но вот безвредная ли она – здесь большой вопрос. Чернобыльская вода, пардон, тоже прозрачная как слеза, но не дай Бог в ней оказаться.
Кондуки: живописно, но очень кисло
Немало претензий к химическому составу карьерной воды. Недавние лабораторные исследования карьера в упомянутых нами Кондуках показали, что показатель кислотности рН - на уровне 3,2 ед.. Это говорит о высокой кислотности данной воды. К примеру, рН столового уксуса равен 3 единицам, а лимонного сока – 2,5.
На месте этого и близлежащих карьеров раньше располагались шахты по добычи бурого угля. В настоящее время здесь располагаются терриконы – отходы пустой породы, образующейся в процессе добычи угля. При контакте с пустой породой вода как раз таки и может давать кислое значение pH. Кроме того, пустая порода содержит в своем составе различные тяжелые металлы. В проанализированной воде обнаружены высокие концентрации таких тяжелых металлов, как железо, марганец, хром, никель и кадмий.
Пусть не вся таблица Менделеева, но все равно опасно. А берега Романцевских гор усеяны толпами туристов, ничего не подозревающих о последствиях купания. Пребывать в такой воде более 10 минут вредно для здоровья – говорят эксперты. И подобная картина – на многих заброшенных карьерах страны.
Сами же и гадим
Большая ложка дегтя в эту, образно говоря, сладко-красивую бочку меда – наша с вами культура поведения на отдыхе. Или, правильнее будет сказать, ее отсутствие. Нередко на берегах карьерного озера и даже на подступах к нему можно увидеть горы мусора – от предметов личной гигиены до матрасов.
Автор текста побывал тут на красивейшем Борницком карьере в Ленобласти, который за его классные виды именуют «барханами лазурного берега», «пустыней в Ленинградской области», «марсианским пейзажем» и «кусочком инопланетной жизни», и в местных зарослях чего только не увидел. А остатки шашлычных жаровен!? Это вообще отдельная тема для разговора.
Не станем углубляться в тему повсеместной помойки, это и так всем известно. Заметим лишь одно: купаться в карьерах или нет – это, конечно же, каждый решает по-своему. Другой момент, что все вышеперечисленные риски стоит учитывать. А кроме того, помнить, что карьеры создавались отнюдь не для отдыха и плавания, следовательно, купание в них может закончиться плачевно.
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