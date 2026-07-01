От 25 до 86 км: выбираем дистанцию в Tour de Russie - испытание на прочность

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

1 июля 2026, 12:03

Холмы, высота и адреналин: что ждёт участников второго этапа Tour de Russie 5 июля

Холмы, высота и адреналин: что ждёт участников второго этапа Tour de Russie 5 июля

От 25 до 86 км: выбираем дистанцию в Tour de Russie - испытание на прочность

Холмы, высота и адреналин: что ждёт участников второго этапа Tour de Russie 5 июля

5 июля на трассе «Сортавала» у курорта «Игора» стартует второй этап любительского велопроекта Tour de Russie. Заезд пройдёт на Карельском перешейке. Участникам предстоит преодолеть холмистые маршруты с серьёзным набором высоты. Рассказываем, кто может принять участие в гонке.

5 июля на трассе «Сортавала» у курорта «Игора» стартует второй этап любительского велопроекта Tour de Russie. Заезд пройдёт на Карельском перешейке. Участникам предстоит преодолеть холмистые маршруты с серьёзным набором высоты. Рассказываем, кто может принять участие в гонке.

5 июля на трассе «Сортавала» у курорта «Игора» стартует второй этап любительского велопроекта Tour de Russie. Маршрут этапа пролёг по живописному Карельскому перешейку — вблизи реки Вуоксы и Суходольского озера. Участников ждёт непростой путь: трасса проходит по холмистой местности, где крутые подъёмы чередуются с затяжными спусками. Основу маршрута составляет круг протяжённостью около 30 км, а суммарный набор высоты на разных дистанциях составит от 450 до почти 1000 метров. Подготовка к заезду шла около 10 месяцев, и организаторы подчёркивают, что ключевой приоритет мероприятия — безопасность участников, рассказывает Piter.tv.

Проект Tour de Russie ориентирован исключительно на любителей: к старту не допускаются профессиональные спортсмены с действующими контрактами и спортивными разрядами. Такой подход даёт шанс проявить себя обычным велосипедистам — сотрудникам офисов, студентам, родителям, которые находят время для тренировок в свободное от работы и учёбы время. В гонке примут участие не только индивидуальные спортсмены, но и корпоративные команды — их формируют сами компании из своих сотрудников, не привлекающих для этого профессиональных атлетов. Ожидается, что на старт выйдут более 500 человек.

Для велосипедистов старше 18 лет подготовлены три дистанции разной сложности. INTRO TOUR протяжённостью 25 км с набором высоты 450 м подойдёт новичкам. MEDIAN TOUR — это 45 км по маршруту с одним большим кругом, где градиент финальных участков достигает 10%. GRAND TOUR рассчитан на опытных любителей: дистанция составляет 86 км, а набор высоты — около 1000 м.

По словам организатора Екатерины Сергеевой, согласование и подготовка мероприятия требуют колоссального объёма работы — от сбора документов до взаимодействия с различными комитетами. При этом в этом году заезд проходит без специально оборудованных мест для зрителей: организаторы пока не видят способа обеспечить должный уровень безопасности при массовом присутствии болельщиков. Тем не менее прийти посмотреть на старт не запрещено — на территории курорта «Игора» будет работать стартовый городок и организована праздничная программа для гостей.

Tour de Russie отсылает к важной исторической дате — 1895 году, когда в России состоялась первая в мире многодневная велогонка по маршруту Петербург — Москва (знаменитый Tour de France появился позднее). Следующий, третий этап проекта запланирован на 16 августа в Царском Селе. В планах организаторов на 2027 год — расширить географию мероприятия и привлечь ещё больше участников из разных регионов страны.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

BMW представила новое поколение X5, раскрыла цены и назначила старт продаж
Российский JELAND C5 с экраном 15,6 дюйма и панорамой 540°: чем новый кроссовер удивит покупателей
Что ждёт автомобилистов в июле 2026: подорожание, проверки и замена прав
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Калининград Брянская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться