От 25 до 86 км: выбираем дистанцию в Tour de Russie - испытание на прочность

Холмы, высота и адреналин: что ждёт участников второго этапа Tour de Russie 5 июля

5 июля на трассе «Сортавала» у курорта «Игора» стартует второй этап любительского велопроекта Tour de Russie. Заезд пройдёт на Карельском перешейке. Участникам предстоит преодолеть холмистые маршруты с серьёзным набором высоты. Рассказываем, кто может принять участие в гонке.

5 июля на трассе «Сортавала» у курорта «Игора» стартует второй этап любительского велопроекта Tour de Russie. Заезд пройдёт на Карельском перешейке. Участникам предстоит преодолеть холмистые маршруты с серьёзным набором высоты. Рассказываем, кто может принять участие в гонке.

5 июля на трассе «Сортавала» у курорта «Игора» стартует второй этап любительского велопроекта Tour de Russie. Маршрут этапа пролёг по живописному Карельскому перешейку — вблизи реки Вуоксы и Суходольского озера. Участников ждёт непростой путь: трасса проходит по холмистой местности, где крутые подъёмы чередуются с затяжными спусками. Основу маршрута составляет круг протяжённостью около 30 км, а суммарный набор высоты на разных дистанциях составит от 450 до почти 1000 метров. Подготовка к заезду шла около 10 месяцев, и организаторы подчёркивают, что ключевой приоритет мероприятия — безопасность участников, рассказывает Piter.tv.

Проект Tour de Russie ориентирован исключительно на любителей: к старту не допускаются профессиональные спортсмены с действующими контрактами и спортивными разрядами. Такой подход даёт шанс проявить себя обычным велосипедистам — сотрудникам офисов, студентам, родителям, которые находят время для тренировок в свободное от работы и учёбы время. В гонке примут участие не только индивидуальные спортсмены, но и корпоративные команды — их формируют сами компании из своих сотрудников, не привлекающих для этого профессиональных атлетов. Ожидается, что на старт выйдут более 500 человек.

Для велосипедистов старше 18 лет подготовлены три дистанции разной сложности. INTRO TOUR протяжённостью 25 км с набором высоты 450 м подойдёт новичкам. MEDIAN TOUR — это 45 км по маршруту с одним большим кругом, где градиент финальных участков достигает 10%. GRAND TOUR рассчитан на опытных любителей: дистанция составляет 86 км, а набор высоты — около 1000 м.

По словам организатора Екатерины Сергеевой, согласование и подготовка мероприятия требуют колоссального объёма работы — от сбора документов до взаимодействия с различными комитетами. При этом в этом году заезд проходит без специально оборудованных мест для зрителей: организаторы пока не видят способа обеспечить должный уровень безопасности при массовом присутствии болельщиков. Тем не менее прийти посмотреть на старт не запрещено — на территории курорта «Игора» будет работать стартовый городок и организована праздничная программа для гостей.

Tour de Russie отсылает к важной исторической дате — 1895 году, когда в России состоялась первая в мире многодневная велогонка по маршруту Петербург — Москва (знаменитый Tour de France появился позднее). Следующий, третий этап проекта запланирован на 16 августа в Царском Селе. В планах организаторов на 2027 год — расширить географию мероприятия и привлечь ещё больше участников из разных регионов страны.