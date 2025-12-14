В Петербурге вторая авария за день: Водоканал борется с утечками на фоне изношенной инфраструктуры

14 декабря 2025, 22:13
Холодная вода хлынула в третий раз за неделю: Водоканал не справляется с наследием 1970-х
В Петербурге снова прорыв на сетях, вода затопила улицу. Это уже вторая авария за день. С приходом морозов прорывы труб стали почти еженедельными. Что происходит с городскими сетями и когда это закончится?
В Санкт-Петербурге продолжается череда аварий на сетях холодного водоснабжения. В воскресенье, 14 декабря, специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» устранили уже вторую за день утечку — на этот раз в Приморском районе. Вода хлынула на проезжую часть у дома № 9 по Байконурской улице из колодца пожарного гидранта, подключённого к магистральной трубе диаметром 400 мм. На месте сразу начались работы по локализации повреждения, пишет Мойка78.
Эта авария стала второй за воскресенье: утром коммунальщики уже устраняли прорыв на Пироговской набережной. Там пришлось временно перекрывать участок дороги, что вызвало серьёзную пробку. После завершения ремонта дорожное полотно обработали противогололёдными реагентами, чтобы избежать образования льда при отрицательных температурах.
По информации пресс-службы Водоканала, работы на Байконурской улице завершились в 19:00. Водоснабжение домов, временно отключённых из-за ЧП, полностью восстановлено. Никаких сбоев в подаче воды у жителей больше не зафиксировано.
Однако масштаб проблемы выходит далеко за рамки одного дня. С приходом морозов в Петербурге участились аварии на водопроводных сетях — теперь они происходят почти еженедельно. Так, днём ранее, 13 декабря, из-за аналогичного прорыва перекрывали Институтский проспект. 8 декабря ЧП случилось на улице Димитрова.
Ещё более серьёзные последствия наблюдались в начале месяца: 5 декабря на Морской набережной, 15, пришлось срочно ремонтировать трубу, из-за которой буквально провалился асфальт. А всего двумя днями ранее, 3 декабря, возле жилого комплекса «Наука 2.0» произошёл провал грунта — причиной стал прорыв чугунной трубы, проложенной ещё в 1973 году.
До этого, 24 ноября, коричневая вода из-под земли хлынула в Межевой канал на Гутуевском острове. А 19 ноября авария затронула Университетскую набережную, рядом с историческим зданием Академии художеств имени Репина.
Эксперты отмечают: большинство аварий связано с изношенной инфраструктурой. Многие трубы эксплуатируются десятилетиями и не выдерживают перепадов давления и температур в зимний период. При этом нагрузка на сеть возрастает. Водоканал подчеркивает, что все аварии ликвидируются в кратчайшие сроки, а отключения носят временный характер. Тем не менее, частота подобных инцидентов вызывает обеспокоенность как у властей, так и у горожан. В ближайшие годы город планирует ускорить программу реконструкции водопроводных сетей, однако пока петербуржцам приходится мириться с регулярными «водными сюрпризами», особенно в самый холодный период года.
Похожие материалы
-
12.12.2025, 10:38
В России обновили более 200 км дорог: что изменилось для водителей и регионов
В 2025 году в России модернизировали сотни километров дорог. Водителей ждут новые маршруты и мосты. Некоторые проекты уже изменили транспортную карту страны. Что еще приготовили для автомобилистов?Читать далее
-
10.12.2025, 16:43
Власти Москвы выплатят «Татнефти» 267 млн за АЗС на шоссе Энтузиастов
Городской проект столкнулся с бизнесом. Суд поставил точку в споре. Речь идет о сотнях миллионов. Владельцу АЗС выплатят крупную компенсацию. Узнайте детали этого громкого дела.Читать далее
-
10.12.2025, 16:21
Саратов потратит почти 3 млрд рублей на 16 современных низкопольных трамваев
Саратов обновляет свой трамвайный парк. Город закупает новые современные вагоны. Их стоимость исчисляется миллиардами рублей. Узнайте все подробности этой сделки. Что получат жители за эти деньги?Читать далее
-
07.12.2025, 11:37
Суд взыскал с подрядчика более 80 млн рублей за срыв работ на развязке МКАД
В Москве завершился судебный спор по крупному дорожному контракту. Решение суда оказалось неожиданным для многих. Подробности разбирательства раскрывают новые детали. Итоги могут повлиять на будущие проекты.Читать далее
-
28.11.2025, 10:02
Путин назвал сроки решения проблемы с пробками из фур на границе Казахстана
На границе с Казахстаном скопились фуры. Президент России сделал важное заявление. Он назвал точные сроки решения проблемы. Причины заторов оказались весьма неожиданными. Что же происходит на таможенных постах?Читать далее
-
26.11.2025, 23:31
Суд окончательно закрепил Домодедово за государством: кассация не изменила решение
Решение суда по Домодедово вызвало широкий резонанс. Причины передачи аэропорта остаются предметом обсуждения. Подробности судебного процесса держались в секрете. Эксперты анализируют последствия для отрасли.Читать далее
-
26.11.2025, 14:35
Тракторы в центре Лондона: фермеры игнорируют запрет полиции на протест
В столице Великобритании фермеры устроили акцию с тракторами. Запрет полиции не остановил протестующих. Власти оказались в сложной ситуации. Чем закончится противостояние – пока не известно.Читать далее
-
21.11.2025, 19:18
«Коминвест-АКМТ» вернет государству почти 100 млн рублей по решению суда
Судебное разбирательство завершилось взысканием крупной суммы. Компания не выполнила ключевые показатели. Причины и последствия решения остаются предметом обсуждения. Индустрия дорожной техники под пристальным вниманием.Читать далее
-
18.11.2025, 19:31
Скользкие улицы Петербурга: первые травмы после ночного снегопада и ледяной корки
В Петербурге фиксируют первые травмы из-за ледяных тротуаров. Снегопад сменился опасной коркой льда. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными. Ситуация остается напряженной из-за погодных условий.Читать далее
-
18.11.2025, 14:37
Платные дороги в России и мире: неожиданные факты и малоизвестные подробности
Когда появились первые платные трассы и кто их придумал? Почему в России шлагбаумы ломают, а в Европе нет? Кто решает, сколько платить за проезд, и бывают ли дороги, которые снова становятся бесплатными? Ответы удивят даже опытных водителей.Читать далее
