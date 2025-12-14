Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

14 декабря 2025, 22:13

Холодная вода хлынула в третий раз за неделю: Водоканал не справляется с наследием 1970-х

Холодная вода хлынула в третий раз за неделю: Водоканал не справляется с наследием 1970-х

В Петербурге вторая авария за день: Водоканал борется с утечками на фоне изношенной инфраструктуры

Холодная вода хлынула в третий раз за неделю: Водоканал не справляется с наследием 1970-х

В Петербурге снова прорыв на сетях, вода затопила улицу. Это уже вторая авария за день. С приходом морозов прорывы труб стали почти еженедельными. Что происходит с городскими сетями и когда это закончится?

В Петербурге снова прорыв на сетях, вода затопила улицу. Это уже вторая авария за день. С приходом морозов прорывы труб стали почти еженедельными. Что происходит с городскими сетями и когда это закончится?

В Санкт-Петербурге продолжается череда аварий на сетях холодного водоснабжения. В воскресенье, 14 декабря, специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» устранили уже вторую за день утечку — на этот раз в Приморском районе. Вода хлынула на проезжую часть у дома № 9 по Байконурской улице из колодца пожарного гидранта, подключённого к магистральной трубе диаметром 400 мм. На месте сразу начались работы по локализации повреждения, пишет Мойка78.

Эта авария стала второй за воскресенье: утром коммунальщики уже устраняли прорыв на Пироговской набережной. Там пришлось временно перекрывать участок дороги, что вызвало серьёзную пробку. После завершения ремонта дорожное полотно обработали противогололёдными реагентами, чтобы избежать образования льда при отрицательных температурах.

По информации пресс-службы Водоканала, работы на Байконурской улице завершились в 19:00. Водоснабжение домов, временно отключённых из-за ЧП, полностью восстановлено. Никаких сбоев в подаче воды у жителей больше не зафиксировано.

Однако масштаб проблемы выходит далеко за рамки одного дня. С приходом морозов в Петербурге участились аварии на водопроводных сетях — теперь они происходят почти еженедельно. Так, днём ранее, 13 декабря, из-за аналогичного прорыва перекрывали Институтский проспект. 8 декабря ЧП случилось на улице Димитрова.

Ещё более серьёзные последствия наблюдались в начале месяца: 5 декабря на Морской набережной, 15, пришлось срочно ремонтировать трубу, из-за которой буквально провалился асфальт. А всего двумя днями ранее, 3 декабря, возле жилого комплекса «Наука 2.0» произошёл провал грунта — причиной стал прорыв чугунной трубы, проложенной ещё в 1973 году.

До этого, 24 ноября, коричневая вода из-под земли хлынула в Межевой канал на Гутуевском острове. А 19 ноября авария затронула Университетскую набережную, рядом с историческим зданием Академии художеств имени Репина.

Эксперты отмечают: большинство аварий связано с изношенной инфраструктурой. Многие трубы эксплуатируются десятилетиями и не выдерживают перепадов давления и температур в зимний период. При этом нагрузка на сеть возрастает. Водоканал подчеркивает, что все аварии ликвидируются в кратчайшие сроки, а отключения носят временный характер. Тем не менее, частота подобных инцидентов вызывает обеспокоенность как у властей, так и у горожан. В ближайшие годы город планирует ускорить программу реконструкции водопроводных сетей, однако пока петербуржцам приходится мириться с регулярными «водными сюрпризами», особенно в самый холодный период года.

