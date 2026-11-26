Как изменится новая Honda Accord после второго рестайлинга за два года

Китайский Honda Accord заметно изменится снаружи и получит гибридную установку с атмосферным мотором 2,0 л. Сертификационные снимки раскрыли размеры седана, но о салоне и других двигателях данных пока нет.

Китайский Honda Accord заметно изменится снаружи и получит гибридную установку с атмосферным мотором 2,0 л. Сертификационные снимки раскрыли размеры седана, но о салоне и других двигателях данных пока нет.

GAC Honda обновит китайский Accord одиннадцатого поколения, который выпускает совместное предприятие. Нынешнее поколение вышло на рынок КНР в мае 2023 года, а в феврале 2025-го уже получило менее масштабный рестайлинг. Новая версия фигурирует в заявке GAC Honda в Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), это этап допуска модели к производству. О новом поколении речь не идет. Колесная база обновленного седана останется прежней, 2830 мм, а длина составит 4986 мм.

Изменения сильнее всего заметны спереди. Вместо прежнего оформления Accord получил раздельную оптику с узкими дневными ходовыми огнями вдоль края капота, новый бампер с крупным воздухозаборником и более плоский капот. Сзади изменили нижнюю часть бампера и расположение эмблем; основные пропорции кузова сохранились. В материалах декларации также указаны черные наружные зеркала и 19-дюймовые колесные диски. Carscoops описывает обновление как очередной рестайлинг нынешнего поколения, сохранившего прежний силуэт.

Габариты составляют 4986 мм в длину, 1862 мм в ширину и 1449 мм в высоту. По сравнению с дореформенной машиной седан стал немного короче, а колесная база осталась равна 2830 мм. Сведений об изменениях в салоне пока нет.

Сертификационные данные указывают на гибридную установку с атмосферным двигателем объемом 2,0 л. Его заводской индекс, LFB31, мощность составляет 109 кВт, или около 148 л.с. Это гибрид Honda e:HEV без внешней зарядки, не plug-in-модификация. В систему входит литий-ионная тяговая батарея. Китайское издание King Autos называет ее поставщиком Dalian Taixing Energy.

До рестайлинга совместное предприятие GAC и Honda предлагало в Китае Accord с 1,5-литровым турбомотором мощностью 192 л.с., вариатором и передним приводом. Прежний гибрид развивал 207 л.с. и 335 Нм. В китайской гамме была и подключаемая гибридная версия, тогда как новая заявка MIIT описывает отдельный 2,0-литровый гибрид без внешней зарядки. Другие варианты для обновленной модели не раскрыты, поэтому состав гаммы после рестайлинга пока остается неясным.

В обзоре другой китайской новинки разбирались перемены в оснащении кроссовера Aito M7; по Accord опубликованы прежде всего данные о внешности и гибридной установке. Ранее также стало известно, что глобальная Honda Accord получит новую модификацию.