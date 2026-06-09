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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

9 июня 2026, 15:09

Honda Accord готовят к крупному обновлению: новый кузов и свежие технологии

Honda Accord готовят к крупному обновлению: новый кузов и свежие технологии

Honda Accord меняется до неузнаваемости: фастбэк вместо седана и новые ощущения за рулём - что готовит нам новинка?

Honda Accord готовят к крупному обновлению: новый кузов и свежие технологии

Honda готовит Accord к масштабной модернизации - впервые с 2022 года седан получит полностью новый кузов и свежие решения в интерьере. Важно, что бензиновая версия останется в продаже до 2030 года. Какие перемены ждут популярную модель и почему это важно для российских водителей - разбираемся в деталях.

Honda готовит Accord к масштабной модернизации - впервые с 2022 года седан получит полностью новый кузов и свежие решения в интерьере. Важно, что бензиновая версия останется в продаже до 2030 года. Какие перемены ждут популярную модель и почему это важно для российских водителей - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о грядущем обновлении Honda Accord может стать настоящим поводом для интереса: модель, давно завоевавшая доверие на рынке, готовится к серьезным переменам. В условиях, когда многие бренды уходят с рынка или сокращают линейку, появление новой версии Accord выглядит как редкая возможность получить современный седан с привычными характеристиками и новыми возможностями.

Как сообщает Carscoops, Honda планирует полностью изменить внешний вид Accord, вдохновившись гибридным прототипом, который был показан в мае. Это значит, что привычный силуэт седана уступит место более динамичному фастбэку с покатой крышей. Однако дизайнеры не станут копировать концепт дословно - серийная версия сохранит узнаваемые черты, но станет заметно современнее и привлекательнее для тех, кто ценит стиль и практичность.

В салоне ожидается появление крупного сенсорного дисплея, что соответствует последним трендам в автомобильной индустрии. Еще одной важной новинкой станет система S+ Shift, ранее применявшаяся в модели Prelude. Она позволяет имитировать ручное переключение передач, добавляя остроты в управлении и делая вождение более захватывающим даже на автомате. Такой подход может заинтересовать тех, кто скучает по классическим ощущениям за рулем, но не готов отказываться от современных удобств.

Несмотря на активное продвижение гибридных и электрических технологий, Honda не спешит полностью отказываться от бензиновых моторов. По имеющейся информации, Accord с традиционным двигателем останется в продаже минимум до 2030 года. Это решение позволяет сохранить баланс между инновациями и привычными для многих водителей характеристиками. Для российского рынка, где гибриды пока не получили массового распространения, такой подход выглядит особенно актуальным.

Пока точные технические параметры и дата премьеры новой версии Accord держатся в секрете. Однако уже сейчас ясно, что обновление затронет не только внешний вид, но и функциональность автомобиля. Важно отметить, что Accord традиционно отличается надежностью и высоким уровнем комфорта, а значит, обновленная модель может сохранить эти качества, дополнив их современными решениями.

Для справки: Honda Accord - одна из самых популярных моделей бренда, выпускается с 1976 года и за это время сменила несколько поколений. В России Accord ценят за надежность, комфорт и сбалансированное сочетание цены и качества. Новое поколение может укрепить позиции модели на рынке, особенно если производитель учтет пожелания российских водителей и адаптирует комплектации под местные условия эксплуатации.

Упомянутые модели: Honda Accord
Упомянутые марки: Honda
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