Яркий рендер Accord Type R 2027 — купе возвращается? — Спорткар или семейный седан

23 декабря 2025, 18:05
Honda Accord Type R 2027: возвращение купе и спортивного характера в новом облике
Honda Accord Type R 2027: возвращение купе и спортивного характера в новом облике
Honda пережила непростой ноябрь на американском рынке. Продажи снизились, но годовые итоги радуют. В сети обсуждают возможное возвращение Accord в формате купе. Новая версия Type R обещает удивить поклонников марки. Подробности - в нашем материале.
В начале декабря американское подразделение Honda поделилось результатами продаж за ноябрь, которые оказались не самыми впечатляющими: объем реализации автомобилей снизился более чем на 15%, составив около 103 тысяч машин. Несмотря на это, за последние месяцы компания смогла выправить ситуацию, и по итогам одиннадцати месяцев 2025 года общий объем продаж приблизился к 1,312 миллиона автомобилей.
На фоне этих новостей в автомобильном сообществе активно обсуждается возможное возвращение легендарной Honda Accord в версии Type R, причем не только в привычном кузове седан, но и в виде двухдверного купе. Такой шаг мог бы стать настоящим подарком для поклонников марки, ведь купе Accord давно не появлялось на рынке, а спортивная версия Type R всегда вызывала особый интерес.
По информации зарубежных автомобильных изданий, дизайнеры уже представили рендеры возможного облика Accord Type R 2027 модельного года. На изображениях автомобиль выглядит агрессивно и современно: массивные воздухозаборники, выразительный передний бампер, заниженная посадка и характерные для Type R элементы аэродинамики. Особое внимание привлекает двухдверный кузов, который подчеркивает спортивный характер модели и возвращает к истокам, когда Accord был не только семейным, но и драйверским автомобилем.
Возможное появление Accord Type R в кузове купе может стать ответом на запросы энтузиастов, которые скучают по временам, когда Honda предлагала не только практичные, но и по-настоящему азартные машины. Ожидается, что под капотом новинки окажется мощный турбированный двигатель, а в оснащении - современные технологии безопасности и мультимедиа. Однако официальной информации о технических характеристиках пока нет, и остается только гадать, каким будет новый Accord Type R.
Эксперты отмечают, что возвращение купе Accord может оживить интерес к модели на фоне растущей конкуренции в сегменте среднеразмерных автомобилей. В последние годы Honda делает ставку на кроссоверы и гибриды, но спортивные версии по-прежнему остаются важной частью имиджа бренда. Если слухи подтвердятся, Accord Type R 2027 может стать одной из самых ярких премьер ближайших лет и вновь привлечь внимание к японской марке.
Пока же поклонникам остается следить за новостями и надеяться, что Honda действительно решится на столь смелый шаг. Возвращение двухдверного купе Accord в сочетании с легендарной эмблемой Type R способно не только порадовать фанатов, но и укрепить позиции бренда на мировом рынке.
Похожие материалы Хонда
-
19.11.2025, 06:36
Honda отзывает гибридные Accord 2023-2025 из-за сбоя ПО и потери тяги
Honda объявила масштабный отзыв гибридных Accord последних лет выпуска. Причина — программная ошибка, способная привести к неожиданной потере мощности прямо во время движения. Водителям стоит быть внимательнее. Подробности инцидента и последствия для владельцев пока не раскрыты.Читать далее
-
17.11.2023, 08:35
Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
14.09.2023, 06:47
Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) опубликовало список из 25 полуфиналистов. Среди претендентов 10 легковых автомобилей, 10 кроссоверов и 5 пикапов.Читать далее
-
18.08.2023, 07:27
Краш-тест 6 популярных бизнес-седанов: только в одном пассажиры второго ряда могут чувствовать себя в безопасности (видео)
Эксперты Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) провели очередную серию краш-тестов и проверили безопасность задних пассажиров в 7 среднеразмерных автомобилях. Три модели тест провалили, еще две прошли по нижнему краю. Один автомобиль получил оценку «приемлемо» и лишь один с честью выдержал испытания.Читать далее
-
21.06.2023, 15:25
Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Еще в 2020 году компания Honda сообщила о намерении полностью свернуть продажи новых автомобилей в России, начиная с 2022 года. Сейчас у автолюбителей Санкт-Петербурга вновь появилась возможность прийти в дилерский центр и выбрать машину по вкусу. Модельный ряд широкий: два седана, четыре кроссовера и минивэн.Читать далее
-
03.03.2023, 08:28
На чем ездят китайцы: 10 бестселлеров 2022 года
В 2021 году китайский авторынок стал крупнейшим в мире и сохраняет этот титул до сих пор. По данным Ассоциации автопроизводителей Китая (CAAM), в 2022 году местные дилеры реализовали более 23 млн автомобилей или на 9,7% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
23.12.2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:23
Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка
В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:45
Пять причин выбрать Volkswagen Corrado как идеальный современный классик для повседневной езды
Volkswagen Corrado - один из самых ярких автомобилей конца прошлого века. Его дизайн и управляемость до сих пор вызывают восхищение. Эта модель легко поддается тюнингу и не требует больших вложений. Узнайте, почему Corrado может стать отличным выбором для ежедневной эксплуатации.Читать далее
-
23.12.2025, 20:25
В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов
В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Хонда
-
19.11.2025, 06:36
Honda отзывает гибридные Accord 2023-2025 из-за сбоя ПО и потери тяги
Honda объявила масштабный отзыв гибридных Accord последних лет выпуска. Причина — программная ошибка, способная привести к неожиданной потере мощности прямо во время движения. Водителям стоит быть внимательнее. Подробности инцидента и последствия для владельцев пока не раскрыты.Читать далее
-
17.11.2023, 08:35
Названы финалисты премии «Лучший автомобиль года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) назвала имена трех финалистов в каждой из трех номинаций: отдельно среди легковых автомобилей, кроссоверов и пикапов.Читать далее
-
14.09.2023, 06:47
Названы претенденты на титул «Лучшего автомобиля года» в США
Жюри ежегодной премии North American Car, Truck и Utility Vehicle (NACTOY-2024) опубликовало список из 25 полуфиналистов. Среди претендентов 10 легковых автомобилей, 10 кроссоверов и 5 пикапов.Читать далее
-
18.08.2023, 07:27
Краш-тест 6 популярных бизнес-седанов: только в одном пассажиры второго ряда могут чувствовать себя в безопасности (видео)
Эксперты Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) провели очередную серию краш-тестов и проверили безопасность задних пассажиров в 7 среднеразмерных автомобилях. Три модели тест провалили, еще две прошли по нижнему краю. Один автомобиль получил оценку «приемлемо» и лишь один с честью выдержал испытания.Читать далее
-
21.06.2023, 15:25
Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Еще в 2020 году компания Honda сообщила о намерении полностью свернуть продажи новых автомобилей в России, начиная с 2022 года. Сейчас у автолюбителей Санкт-Петербурга вновь появилась возможность прийти в дилерский центр и выбрать машину по вкусу. Модельный ряд широкий: два седана, четыре кроссовера и минивэн.Читать далее
-
03.03.2023, 08:28
На чем ездят китайцы: 10 бестселлеров 2022 года
В 2021 году китайский авторынок стал крупнейшим в мире и сохраняет этот титул до сих пор. По данным Ассоциации автопроизводителей Китая (CAAM), в 2022 году местные дилеры реализовали более 23 млн автомобилей или на 9,7% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
23.12.2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:23
Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка
В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:45
Пять причин выбрать Volkswagen Corrado как идеальный современный классик для повседневной езды
Volkswagen Corrado - один из самых ярких автомобилей конца прошлого века. Его дизайн и управляемость до сих пор вызывают восхищение. Эта модель легко поддается тюнингу и не требует больших вложений. Узнайте, почему Corrado может стать отличным выбором для ежедневной эксплуатации.Читать далее
-
23.12.2025, 20:25
В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов
В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
- 2 799 000 РHonda Accord 2020 в Москве
- 850 000 РHonda Accord 2006 в Москве
- 2 198 000 РHonda Accord 2012 в Москве
- 2 550 000 РHonda Accord 2020 в Москве
- 1 850 000 РHonda Accord 2017 в Москве
- 1 950 000 РHonda Accord 2011 в Москве
- 1 878 000 РHonda Accord 2012 в Москве
- 1 740 000 РHonda Accord 2013 в Москве
- 1 167 000 РHonda Accord 2010 в Москве
- 3 550 000 РHonda Accord 2022 в Москве