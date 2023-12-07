Honda анонсировала очень необычный автомобиль: премьера в январе
Но с большой долей вероятности, автомобиль на тизере – это нечто принципиально новое, радикально отличающееся от всего ранее виденного. Внимание привлекают клиновидные светодиодные фары, встроенные в передние стойки и футуристические колесные диски с оптимизированной аэродинамикой. Все подробности в Honda пообещали раскрыть вечером 9 января 2024 года.
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В Китае представили бюджетный аналог Toyota Camry по цене базовой Lada Vesta
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Эксперт рассказал, почему не растут цены на автомобили
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07.12.2023, 09:07
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Компания Ford объявила об отзыве новеньких Mustang S650. При сборке на автомобили установили бракованные педали тормоза от одного из мексиканских поставщиков. Владельцев попросили пока не садиться за руль.Читать далее
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В финальной серии краш-тестов 2023 года Euro NCAP разбили 11 автомобилей
Эксперты Euro NCAP провели последнюю в 2023 году серию краш-тестов, в ходе которой проверили безопасность сразу 11 моделей. Максимальные пять звезд сумели получить лишь 8 из них. Неважно показали себя Honda, Hyundai и VinFast.Читать далее
-
07.12.2023, 14:19
В Китае представили бюджетный аналог Toyota Camry по цене базовой Lada Vesta
Китайская марка Wuling добилась головокружительного успеха с маленьким и дешевым ситикаром Hоngguang Mini. Сейчас производитель решил попробовать свои силы в более дорогом сегменте бизнес-седанов.Читать далее
-
07.12.2023, 13:03
Почему автомобиль хуже разгоняется зимой?
Многие автомобилисты замечают, что с наступлением морозов динамика машины меняется в худшую сторону. Эксперты объяснили физику процесса: низкие температуры негативно влияют на все системы автомобиля.Читать далее
-
07.12.2023, 11:55
Эксперт рассказал, почему не растут цены на автомобили
В конце 2023 года практически все автопроизводители заморозили цены на свои машины. Некоторые в ноябре даже объявляли о скидках. Глава крупного дилерского холдинга объяснил такой казус.Читать далее
-
07.12.2023, 09:07
Электрокары Toyota получат «механику» на 14 передач
Наряду с неоспоримыми достоинствами у электромобилей есть очень важный недостаток в глазах автомобилистов старой школы: бесшумные моторы и отсутствие механической коробки передач. Первую проблему уже давно решают установкой имитации рева двигателя. Аналогичным образом решили поступить и с «механикой».Читать далее
-
07.12.2023, 08:36
Владельцам самых мощных Ford Mustang V8 запретили ездить на своих машинах
Компания Ford объявила об отзыве новеньких Mustang S650. При сборке на автомобили установили бракованные педали тормоза от одного из мексиканских поставщиков. Владельцев попросили пока не садиться за руль.Читать далее
-
07.12.2023, 08:16
В финальной серии краш-тестов 2023 года Euro NCAP разбили 11 автомобилей
Эксперты Euro NCAP провели последнюю в 2023 году серию краш-тестов, в ходе которой проверили безопасность сразу 11 моделей. Максимальные пять звезд сумели получить лишь 8 из них. Неважно показали себя Honda, Hyundai и VinFast.Читать далее
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