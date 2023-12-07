Honda анонсировала очень необычный автомобиль: премьера в январе

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Компания Honda готовит новое семейство электрокаров, первую модель покажут в начале января в Лас-Вегасе. Она получит глобальный статус и будет продаваться по всему миру. Судя по низко расположенному носу – это спорткар. Возможно, речь идет о новом поколении Acura NSX. В сентябре Honda подразнила публику двумя спрятанными под покрывалами концептами электрокаров со спортивными силуэтами.

Но с большой долей вероятности, автомобиль на тизере – это нечто принципиально новое, радикально отличающееся от всего ранее виденного. Внимание привлекают клиновидные светодиодные фары, встроенные в передние стойки и футуристические колесные диски с оптимизированной аэродинамикой. Все подробности в Honda пообещали раскрыть вечером 9 января 2024 года.

Фото: Honda

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