20 декабря 2018, 20:30
Honda анонсировала вседорожный Civic
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Компания Honda покажет на Токийском автосалоне концепт-кар Civic Versatilist, который представляет собой кросс-модификацию хэтчбека Civic. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет и защитный пластиковый обвес.
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Автомобиль адресован городским жителям, которые ведут активный образ жизни и время от времени совершают вылазки на природу. Никаких техническим подробностей пока не сообщается. Стандартный хэтчбек Honda Civic в Европе предлагается с 1,0-литровым турбомотором (127 л.с.) и с 1,5-литровым наддувным агрегатом мощностью 180 л.с. Коробки передач: 6-ступенчатая МКПП или вариатор.
Премьера Honda Civic Versatilist пройдет в середине января на мотор-шоу в Токио. Помимо кросс-хэтчбека компания покажет концепт-кар Neo Classic Concept, построенный на базе модели S660, а также концептуальный компактвен, созданный специально для женщин – Honda Jazz Elegant Colour Collection.
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