23 ноября 2026, 17:31
Каким получился новый трехрядный кроссовер Honda с полным приводом без кардана
Каким получился новый трехрядный кроссовер Honda с полным приводом без кардана
Honda перевела Avancier на новую платформу. Заднюю ось приводят отдельные электромоторы. Гибриду добавили имитацию переключения передач. В салоне освободили центральный тоннель и обновили оснащение.
Задние колеса Avancier вращают отдельные электромоторы: в системе DualPower eAWD механической связи между осями нет. Электроника распределяет тягу в зависимости от условий движения. Avancier, новая трехрядная модель, первой получила среднеразмерную модульную платформу Honda для автомобилей C- и D-сегментов, включая кроссоверы и седаны. Архитектура предусматривает унификацию моторного отсека и задней части пола. Под днищем выделено пространство для гибридной батареи и элементов выхлопной системы. Модель ориентирована на азиатские рынки, включая Китай и Японию; в их числе также Таиланд, сообщает Hindustan Times.
Переход на модульную архитектуру сочетается с изменениями в управлении жесткостью кузова и снижением массы. Honda связывает это с уменьшением кренов и более стабильным контактом колес с дорогой. Система Motion Management System в реальном времени согласует тяговые усилия с работой тормозов и учитывает поведение кузова.
Для управления этой системой Honda применила алгоритмы, связанные с разработками в области робототехники. Электроника анализирует поведение машины и согласует работу тормозов с электромоторами. В DualPower eAWD отдельные электромоторы приводят переднюю и заднюю оси без карданного вала и раздаточной коробки. Муфты в этой схеме также нет. По заявлению Honda, такая схема должна улучшать ускорение и устойчивость.
Гибридная силовая установка объединяет модернизированный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,0 литра с двумя электромоторами. Honda оптимизировала рабочий диапазон двигателя и повысила результативность приводного электромодуля. Система S+ Shift имитирует переключение передач, делая отклик гибрида более привычным для водителя. Полная мощность установки, крутящий момент, расход топлива и разгон до 100 км/ч не приводятся.
В салоне физические кнопки уступили место единому сенсорному экрану, а селектор передач перенесли на рулевую колонку. Центральный тоннель освободился, пространство между передними креслами стало визуально просторнее. В трехрядном салоне предусмотрены раздельные кресла второго ряда с подогревом и вентиляцией, а также панорамная крыша. Установлена аудиосистема Bose с 12 динамиками и Dolby Atmos.
Измененная форма порогов призвана облегчить посадку и выход. Владелец может следить за состоянием машины и обстановкой вокруг нее через мобильное приложение.
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