29 ноября 2026, 15:18
Черный кафе-рейсер Reier Motors: Honda CB350 1973 года с современной начинкой
Черный кафе-рейсер Reier Motors: Honda CB350 1973 года с современной начинкой
В Австрии мастер Christian Reier создал уникальный кафе-рейсер на базе Honda CB350 1973 года. Мотоцикл получил радикальные доработки, современную электронику и стильный черный облик, но не стал полностью «закатанным» в черный цвет.
В мире кастомных мотоциклов Honda CB350 давно считается отличным для творчества, но проект австрийского мастера Кристиана Рейера из Зальцбурга выделяется даже на фоне самых смелых работ. Его последний проект — Honda CB350 1973 года выпуска, выполненный в дерзком и стильный кафе-рейсер, сочетающий в себе классику и современные технологии.
Клиент поставил перед мастером две задачи: сделать мотоцикл максимально черным, но не полностью «убитым» в черном цвете, и создать нечто более оригинальное, чем стандартные кафе-рейсеры, которые можно встретить в Интернете. В остальном Кристиан получил полную свободу действий и не ограничивал себя в бюджете.
Работа началась с полной разборки классической Honda. С мотоцикла были удалены практически все заводские компоненты: колеса, подвеска, тормоза и многое другое. После этого перехода наступает этап серьезных доработок. Передняя вилка была заменена на перевернутую Showa от Ducati 848, закрепили на изготовленных на заказ траверсах из-за угла. От того же итальянского спортбайка взяли и передние тормозные диски с суппортами Brembo, подключенными к главному тормозному цилиндру Brembo через армированные шланги из нержавеющей стали.
Переднее колесо собрано на ступице из KTM и обода Excel, соединенных спицами из нержавеющей стали. Задний маятник позаимствован у Honda Dominator, а ступица заднего колеса — от NX650. Оба колеса получили обода Excel диаметром 432 мм (17 дюймов) и обуты в современные шины Bridgestone Battlax BT-023, обеспечивающие отличное сцепление с дорогой. Задняя подвеска также подверглась полной модернизации: вместо современных амортизаторов были установлены регулируемые элементы Hyperpro.
Двигатель — параллельный двухцилиндровый агрегат — был капитально отремонтирован и получил новые компоненты системы впуска и выпуска. Воздух поступает через карбюраторы Mikuni с фильтрами K&N, а выхлоп осуществляется через изготовленную вручную систему из нержавеющей стали с двумя обратными мегафонными глушителями.
Электроника мотоцикла также была полностью обновлена. Кристиан разработал новую проводку, интегрированную с современным контроллером Motogadget, поддерживающим Bluetooth. В систему добавлены 12-вольтовый генератор, электронное зажигание и современный аккумулятор. В кокпите установлен цифровой прибор Motogadget и клипоны LSL с компактными переключателями, светодиодными указателями, поворотом на торцах руля и беззеркальными зеркалами Motogadget. Светодиодная фара LSL закреплена на индивидуальных кронштейнах.
Эргономика дополнена задними подножками Tommaselli. Для придания образа был изготовлен новый подрамник со встроенной светодиодной полосой в качестве заднего фонаря и аккуратным держателем номерного знака с парой светодиодных поворотников. Хвостовая часть выполнена из стали и покрыта стильными сиденьями из черной кожи ручной работы. Бензобак остался заводским, но теперь украшен 3D-печатными шильдиками Reier Motors. Спереди установлены узкие крылья, а сзади — отсутствует крыло, что придает спортивный характер мотоциклу.
Завершающим штрихом стала покраска: мотоцикл получил сложную смесь глянцевого и матового черного цвета, двигатель и выхлоп остались без окраски для контраста. Такой подход позволяет создать глубокий и интересный визуальный образ, который выгодно отличается от полностью черных кастомов.
В результате получился не просто очередной кафе-рейсер, а по-настоящему уникальный проект, сочетающий в себе классику и современные технологии. Эта Honda CB350 не нуждается в ярких цветах, чтобы пропагандироваться — его пропорции и детали говорят сами за себя. Очевидно, что клиент остался в восторге, а мастерская Reier Motors еще раз подтвердила свой высокий статус в мире кастомайзинга.
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