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Автор: Мария Степанова

31 октября 2026, 05:46

Как из неисправного Honda CB500 сделали электробайк и почему выбрали именно этот мотоцикл

Как из неисправного Honda CB500 сделали электробайк и почему выбрали именно этот мотоцикл

Почему мастерская отказалась от бензина и как установила батарею вместо двигателя: что скрывает электрокафе-рейсер Honda CB500

Как из неисправного Honda CB500 сделали электробайк и почему выбрали именно этот мотоцикл

Beachman Bikes восстановила Honda CB500 Four с неисправным мотором и превратила ее в электробайк. Аккумулятор занял место четырехцилиндрового двигателя, а мотоцикл прошел проверку безопасности и получил допуск к дорогам Онтарио.

Beachman Bikes восстановила Honda CB500 Four с неисправным мотором и превратила ее в электробайк. Аккумулятор занял место четырехцилиндрового двигателя, а мотоцикл прошел проверку безопасности и получил допуск к дорогам Онтарио.

У Honda CB500 Four 1974 года вышел из строя двигатель, а сцепление требовало замены. Канадская мастерская Beachman Bikes решила восстановить мотоцикл и переделать его в электробайк, сохранив узнаваемую внешность модели.

Для проекта выбрали неисправную машину, а не ухоженный коллекционный экземпляр. С рамы сняли рядный четырехцилиндровый двигатель и коробку передач. Выхлопную систему также демонтировали. Саму конструкцию восстановили и подготовили к установке электрической силовой установки. В обычной эксплуатации трансмиссия остается отдельным предметом внимания, как в разборе вариатора Hyundai, здесь же коробку передач сняли вместе с бензиновым мотором.

Главной инженерной задачей стала компоновка батареи. На классическом мотоцикле двигатель открыт взгляду, поэтому массивный аккумуляторный ящик мог бы нарушить исходный силуэт. Мастера отсканировали раму и спроектировали батарею под ее геометрию, разместив корпус на месте прежнего двигателя. Учитывали и развесовку.

Литийионный аккумулятор работает при напряжении 72 вольта и имеет емкость 200 ампер-часов. Расчетный запас энергии составляет около 14,4 киловатт-часа, но фактически доступная емкость может отличаться. Мощность двигателя и запас хода Beachman пока не раскрыла.

Снаружи электрическая переделка почти не меняет характер мотоцикла. На месте оставили топливный бак, хотя бензин ему больше не нужен. Кремовая окраска сочетается с коричневым стеганым седлом. Круглая фара и спицованные колеса сохраняют классический образ. Сзади оставили два амортизатора, а зарядный разъем выполнили в ретростиле.

Отсутствие выхлопных труб - заметная подсказка о новой силовой установке. Остальные элементы сохраняют облик кафе-рейсера семидесятых. Батарею вписали в раму без крупного внешнего короба.

По словам создателей, мотоцикл может ездить по шоссе и подходит для обычных поездок. Максимальная скорость и время зарядки пока неизвестны. Оценить динамику машины можно будет после полноценных испытаний.

Однако проект уже вышел за рамки выставочного макета. Honda прошла проверку безопасности DriveON и получила допуск к дорогам провинции Онтарио. Зарегистрированный мотоцикл передали частному владельцу. Это первая работа нового подразделения Beachman Special Vehicles, которое намерено переоборудовать старые мотоциклы под электрические силовые установки.

Упомянутые марки: Honda
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