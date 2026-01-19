Почему этот мотоцикл вызывает зависть даже у коллекционеров — сенсация или случайность?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 06:42

Honda CB750 Four Dignity: японский кастом, который почти невозможен в наши дни

Honda CB750 Four Dignity: японский кастом, который почти невозможен в наши дни

Почему этот мотоцикл вызывает зависть даже у коллекционеров — сенсация или случайность?

Honda CB750 Four Dignity: японский кастом, который почти невозможен в наши дни

Классические Honda CB750 все реже попадают в руки кастомайзеров. Цены на первые поколения взлетели. Но один японский мастер создал нечто, что заставляет забыть обо всем. Как ему это удалось? Узнайте подробности.

Классические Honda CB750 все реже попадают в руки кастомайзеров. Цены на первые поколения взлетели. Но один японский мастер создал нечто, что заставляет забыть обо всем. Как ему это удалось? Узнайте подробности.

В последние годы кастомные Honda CB750 встречаются все реже, чем раньше. Причина проста: стоимость передовых моделей этой культовой модели выросла настолько, что даже опытные мастера предпочитают работать с более поздними версиями из 80-х и 90-х. Тем не менее, интерес к этим мотоциклам не угасает - напротив, он становится все более избирательным и страстным.

На фоне этой тенденции особенно выделялся один проект, который буквально взорвал воображение поклонников кастомайзинга. Речь идет о невероятном кафе-рейсере, созданном в Японии. Его автор - мастер, имя которого давно известно в узких кругах, но именно эта работа вывела его на новый уровень. Мотоцикл не просто доработан - он как бы заново переосмыслен и сохранил при этом дух оригинала.

Внешний вид байка выделяется с первого взгляда. Линии корпуса стали еще более стремительными, а детали - выверенными до миллиметра. Каждый элемент от топливного бака до хвоста выполнен с такой тщательностью, что кажется: перед тобой не просто техника, а произведение искусства. При этом мастер не стал гнаться за модой - он сохранил узнаваемые черты CB750, но добавил им современный характер.

Особое внимание к двигателю. Несмотря на возраст, он был полностью перебран и модернизирован. Теперь мотор не только радует глаз, но и выдает впечатляющую динамику. Звук выхлопа - отдельная история: глубокий, насыщенный, он моментально выделяет этот байк из потока. В сочетании с обновленной подвеской и тормозами мотоцикл стал по-настоящему управляемым и безопасным даже на высоких скоростях.

Интерьер и эргономика тоже не остались без внимания. Сиденье, выполненное вручную из натуральной кожи, приборная панель сочетает в себе классику и современные технологии. Каждый переключатель, своя ручка – результат кропотливой работы и поиска идеального баланса между стилем и комфортом. В итоге получился мотоцикл, который хочется не только рассматривать, но и ездить на нем каждый день.

В мире кастомайзинга Honda CB750 Four Dignity стала настоящей сенсацией. Многие коллекционеры и энтузиасты признают: подобные проекты в области мототехники встречаются крайне редко. Это не очередной просто тюнинг - это попытка приблизиться к совершенству, не потерять при этом индивидуальность. И, судя по мнению общественности, мастерству это удалось на все сто процентов.

Упомянутые марки: Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда

Похожие материалы Хонда

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Волгоград Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться