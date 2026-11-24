24 ноября 2026, 18:07
Honda CBR500R Four выходит на рынок: что известно о новинке и почему это важно
Honda CBR500R Four выходит на рынок: что известно о новинке и почему это важно
Wuyang-Honda начала выпуск европейской версии CBR500R Four в Гуанчжоу. Мотоциклы китайской сборки отправятся в Европу, но Honda пока не назвала размер первой партии и цену. В КНР модель стоит 44 980 юаней - около 560 тыс. рублей.
Китайское подразделение Wuyang-Honda запустило производство спортбайка CBR500R Four на заводе в Гуанчжоу. Собранные в Китае мотоциклы будут официально поставляться в Европу. Для европейского рынка это не уникальная поставка уже существующей модели, а расширение производственной базы Honda.
Что известно о премьере
Европейская премьера CBR500R Four состоялась в начале ноября на мотосалоне EICMA 2026 в Милане. Honda представила модель как среднекубатурный спортбайк 2027 модельного года и подтвердила европейский дебют. В отличие от обычного двухцилиндрового CBR500R, версия Four получила новый жидкостный рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 502 см³ с DOHC и 16 клапанами.
Технические характеристики
Заявленная мощность — 72 л. с. при 11 000 об/мин, крутящий момент — 47,4 Н·м при 9 750 об/мин. Ограничитель срабатывает на 12 500 об/мин. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач. За сцепление отвечает система Honda E-Clutch: она автоматизирует работу при старте, остановке и переключении передач, но рычаг остается доступным. Электронная дроссельная заслонка TBW выполняет эту функцию.
Согласно опубликованным техническим данным, вес мотоцикла составляет около 189 кг, колесная база — 1 408 мм. В подвеске использована перевернутая вилка KYB и задний амортизатор с системой Pro-Link, сзади установлен алюминиевый маятник. Спереди стоят два тормозных диска диаметром 296 мм с радиальными двухпоршневыми суппортами Nissin, сзади — диск диаметром 240 мм. Модель получила 17-дюймовые колеса и шины Pirelli Diablo Rosso IV.
Оснащение
В комплектацию включена 5-дюймовая TFT-панель и подключение смартфона через Honda RoadSync. Также заявлены двухканальная ABS и система контроля тяги, плюс двунаправленный квикшифтер. В обзорах перечислены пять режимов езды: Спорт, Дорога, Город и два дополнительных. Кузов закрыт обтекателем, внешний вид выдержан в спортивном стиле CBR.
Почему это важно
Honda связывает запуск версии с растущей ролью Китая в глобальном бизнесе компании: страна становится для нее крупным рынком и производственной базой. Руководитель подразделения мотоциклов Honda Минору Като заявил, что проект обеспечивает Wuyang-Honda возможность разрабатывать и производить технику по единым международным стандартам качества.
На китайском рынке CBR500R Four дебютировал в марте 2026 года, в продажу поступил в конце апреля по цене 44 980 юаней (примерно 560 тыс. рублей). Размер первой экспортной партии и цена для Европы Honda пока не раскрыла. Однако британское издание New Atlas указывает стартовую цену для рынка Великобритании в 6 999 фунтов стерлингов. Этот показатель обеспечивает ориентир для европейской биржи, тогда как китайская цена относится к внешнему рынку.
Похожие материалы Хонда
-
24.11.2026, 20:40
Забайкальск, Казахстан и Китай: почему грузы из Китая идут на 45 дней дольше обычного
Сбои электронной очереди и ужесточение проверок задержали грузовики на путях из Китая. Перевозчики советуют закладывать на доставку через Казахстан не менее 45 дней, а часть товаров, отправленных в середине октября, может ехать два-три месяца.Читать далее
-
24.11.2026, 20:13
Google Maps начал предлагать маршруты для мотоциклов в Android Auto — что известно об обновлении
Отдельный режим навигации может учитывать ограничения для двухколесного транспорта и предлагать мотоциклам другие улицы. Пока Google Maps показывает эту функцию лишь отдельным пользователям Android Auto; о массовом запуске не сообщалось.Читать далее
-
24.11.2026, 19:04
Что поменяли в кабине грузовика HOWO T5G, чтобы водители меньше уставали?
В Россию начали поставлять HOWO T5G с переработанной кабиной и доработками шасси. Часть решений вошла в стандартное оснащение, другие доступны как опции. Главный акцент сделан на рабочем месте водителя и оборудовании для рейсов.Читать далее
-
24.11.2026, 18:57
Л-300 и рекорд 80 км/ч: почему советский мотоцикл опередил время
В 1933 году Вильгельм Бекман установил на Л-300 всесоюзный рекорд скорости - около 80 км/ч. До этого мотоцикл прошел испытание на 4631-километровом пробеге и получил крупный заказ «Автодора».Читать далее
-
24.11.2026, 18:39
Наигрались в батарейки? Какой бензиновый мотор получит Aurus Merlon
Слухи о бензиновом Aurus Merlon начинают обретать реальные очертания. В декабре его должны официально представить заказчику - специалистам Гаража особого назначения или ГОНа. По информации инсайдеров, электрическая версия байка их сразу не впечатлила.Читать далее
-
24.11.2026, 16:37
Как детали для машин Toyota неожиданно обнаружили в военных дронах США?
Электромоторы Aster применяются в беспилотниках Anduril, а оборонные заказы уже дали около 10% выручки компании за год. Для японских поставщиков это способ диверсифицировать бизнес на фоне снижения выпуска автомобилей.Читать далее
-
24.11.2026, 16:13
Разрешено ли ездить на мотоцикле зимой и как подготовиться ко льду?
ПДД не вводят температурный порог для мотоциклистов, однако снег и гололед меняют требования к технике и манере езды. Что проверить перед выездом и почему плавный газ зимой важнее привычного темпа?Читать далее
-
24.11.2026, 15:08
Сравнили три снегохода до 600 тысяч рублей по возможностям в 2026 году
В рейтинге представлены три снегохода стоимостью около 500-550 тысяч рублей. Сравниваем двигатели и подвески, разбираем оснащение: IKUDZO предлагает выбор конфигурации, IRBIS рассчитан на поездки вдвоем, а PROMAX - на тяжелую работу в снегу.Читать далее
-
24.11.2026, 14:20
Почему китайский мотоцикл за 75 000 рублей оказывается выгоднее японского
Новый Yamaha YBR 125 стоит около 180 000 рублей, а аналогичный по классу мотоцикл от ЗиД — 75 000. Разница более чем в два раза заставляет считать не только цену покупки, но и стоимость владения.Читать далее
-
24.11.2026, 14:12
Бензиновый Aurus Merlon готовят показать заказчику в декабре с новым мотором
У электрического Merlon аккумулятор на 21 кВт·ч и заявленный запас хода около 200 км, однако этот показатель не устроил заказчика. Бензиновый прототип уже видели сотрудники проекта; показ заказчику запланирован на декабрь. Мотор пока не раскрыт.Читать далее
Похожие материалы Хонда
-
24.11.2026, 20:40
Забайкальск, Казахстан и Китай: почему грузы из Китая идут на 45 дней дольше обычного
Сбои электронной очереди и ужесточение проверок задержали грузовики на путях из Китая. Перевозчики советуют закладывать на доставку через Казахстан не менее 45 дней, а часть товаров, отправленных в середине октября, может ехать два-три месяца.Читать далее
-
24.11.2026, 20:13
Google Maps начал предлагать маршруты для мотоциклов в Android Auto — что известно об обновлении
Отдельный режим навигации может учитывать ограничения для двухколесного транспорта и предлагать мотоциклам другие улицы. Пока Google Maps показывает эту функцию лишь отдельным пользователям Android Auto; о массовом запуске не сообщалось.Читать далее
-
24.11.2026, 19:04
Что поменяли в кабине грузовика HOWO T5G, чтобы водители меньше уставали?
В Россию начали поставлять HOWO T5G с переработанной кабиной и доработками шасси. Часть решений вошла в стандартное оснащение, другие доступны как опции. Главный акцент сделан на рабочем месте водителя и оборудовании для рейсов.Читать далее
-
24.11.2026, 18:57
Л-300 и рекорд 80 км/ч: почему советский мотоцикл опередил время
В 1933 году Вильгельм Бекман установил на Л-300 всесоюзный рекорд скорости - около 80 км/ч. До этого мотоцикл прошел испытание на 4631-километровом пробеге и получил крупный заказ «Автодора».Читать далее
-
24.11.2026, 18:39
Наигрались в батарейки? Какой бензиновый мотор получит Aurus Merlon
Слухи о бензиновом Aurus Merlon начинают обретать реальные очертания. В декабре его должны официально представить заказчику - специалистам Гаража особого назначения или ГОНа. По информации инсайдеров, электрическая версия байка их сразу не впечатлила.Читать далее
-
24.11.2026, 16:37
Как детали для машин Toyota неожиданно обнаружили в военных дронах США?
Электромоторы Aster применяются в беспилотниках Anduril, а оборонные заказы уже дали около 10% выручки компании за год. Для японских поставщиков это способ диверсифицировать бизнес на фоне снижения выпуска автомобилей.Читать далее
-
24.11.2026, 16:13
Разрешено ли ездить на мотоцикле зимой и как подготовиться ко льду?
ПДД не вводят температурный порог для мотоциклистов, однако снег и гололед меняют требования к технике и манере езды. Что проверить перед выездом и почему плавный газ зимой важнее привычного темпа?Читать далее
-
24.11.2026, 15:08
Сравнили три снегохода до 600 тысяч рублей по возможностям в 2026 году
В рейтинге представлены три снегохода стоимостью около 500-550 тысяч рублей. Сравниваем двигатели и подвески, разбираем оснащение: IKUDZO предлагает выбор конфигурации, IRBIS рассчитан на поездки вдвоем, а PROMAX - на тяжелую работу в снегу.Читать далее
-
24.11.2026, 14:20
Почему китайский мотоцикл за 75 000 рублей оказывается выгоднее японского
Новый Yamaha YBR 125 стоит около 180 000 рублей, а аналогичный по классу мотоцикл от ЗиД — 75 000. Разница более чем в два раза заставляет считать не только цену покупки, но и стоимость владения.Читать далее
-
24.11.2026, 14:12
Бензиновый Aurus Merlon готовят показать заказчику в декабре с новым мотором
У электрического Merlon аккумулятор на 21 кВт·ч и заявленный запас хода около 200 км, однако этот показатель не устроил заказчика. Бензиновый прототип уже видели сотрудники проекта; показ заказчику запланирован на декабрь. Мотор пока не раскрыт.Читать далее