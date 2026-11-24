Honda CBR500R Four выходит на рынок: что известно о новинке и почему это важно

Wuyang-Honda начала выпуск европейской версии CBR500R Four в Гуанчжоу. Мотоциклы китайской сборки отправятся в Европу, но Honda пока не назвала размер первой партии и цену. В КНР модель стоит 44 980 юаней - около 560 тыс. рублей.

Wuyang-Honda начала выпуск европейской версии CBR500R Four в Гуанчжоу. Мотоциклы китайской сборки отправятся в Европу, но Honda пока не назвала размер первой партии и цену. В КНР модель стоит 44 980 юаней - около 560 тыс. рублей.

Китайское подразделение Wuyang-Honda запустило производство спортбайка CBR500R Four на заводе в Гуанчжоу. Собранные в Китае мотоциклы будут официально поставляться в Европу. Для европейского рынка это не уникальная поставка уже существующей модели, а расширение производственной базы Honda.

Что известно о премьере

Европейская премьера CBR500R Four состоялась в начале ноября на мотосалоне EICMA 2026 в Милане. Honda представила модель как среднекубатурный спортбайк 2027 модельного года и подтвердила европейский дебют. В отличие от обычного двухцилиндрового CBR500R, версия Four получила новый жидкостный рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 502 см³ с DOHC и 16 клапанами.

Технические характеристики

Заявленная мощность — 72 л. с. при 11 000 об/мин, крутящий момент — 47,4 Н·м при 9 750 об/мин. Ограничитель срабатывает на 12 500 об/мин. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач. За сцепление отвечает система Honda E-Clutch: она автоматизирует работу при старте, остановке и переключении передач, но рычаг остается доступным. Электронная дроссельная заслонка TBW выполняет эту функцию.

Согласно опубликованным техническим данным, вес мотоцикла составляет около 189 кг, колесная база — 1 408 мм. В подвеске использована перевернутая вилка KYB и задний амортизатор с системой Pro-Link, сзади установлен алюминиевый маятник. Спереди стоят два тормозных диска диаметром 296 мм с радиальными двухпоршневыми суппортами Nissin, сзади — диск диаметром 240 мм. Модель получила 17-дюймовые колеса и шины Pirelli Diablo Rosso IV.

Оснащение

В комплектацию включена 5-дюймовая TFT-панель и подключение смартфона через Honda RoadSync. Также заявлены двухканальная ABS и система контроля тяги, плюс двунаправленный квикшифтер. В обзорах перечислены пять режимов езды: Спорт, Дорога, Город и два дополнительных. Кузов закрыт обтекателем, внешний вид выдержан в спортивном стиле CBR.

Почему это важно

Honda связывает запуск версии с растущей ролью Китая в глобальном бизнесе компании: страна становится для нее крупным рынком и производственной базой. Руководитель подразделения мотоциклов Honda Минору Като заявил, что проект обеспечивает Wuyang-Honda возможность разрабатывать и производить технику по единым международным стандартам качества.

На китайском рынке CBR500R Four дебютировал в марте 2026 года, в продажу поступил в конце апреля по цене 44 980 юаней (примерно 560 тыс. рублей). Размер первой экспортной партии и цена для Европы Honda пока не раскрыла. Однако британское издание New Atlas указывает стартовую цену для рынка Великобритании в 6 999 фунтов стерлингов. Этот показатель обеспечивает ориентир для европейской биржи, тогда как китайская цена относится к внешнему рынку.