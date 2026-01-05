Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

5 января 2026, 04:52

Honda CBX750 Flavia: культовый мотоцикл в новом облике с современными технологиями

Почему кастом Honda из Португалии удивил даже скептиков — рестомод или искусство?

Мотоциклы редко становятся настоящими произведениями искусства. Но когда мастерская из Португалии берется за дело, результат поражает. В этой истории - страсть, детали и неожиданные решения. Узнайте, как классика обрела вторую жизнь и почему этот проект обсуждают по всему миру.

Постоянство - штука сложная, особенно если речь идет о кастомизации мотоциклов. Каждый проект требует не только технических знаний, но и настоящей страсти к деталям. Именно поэтому работы португальской мастерской Unik Motorcycles всегда вызывают интерес у ценителей. За годы ребята из Лиссабона создали немало ярких проектов, но Honda CBX750 Flavia - особенный случай.

Тиагу Гонсалвеш и Луиш Кошта - не те, кто соглашается на компромиссы. Их подход - это поиск идеального баланса между классикой и современностью. В этот раз они взяли за основу культовую Honda CBX750, мотоцикл, который сам по себе уже стал легендой. Но просто восстановить старую технику - не их стиль. Здесь речь идет о полном переосмыслении, где каждая деталь продумана до мелочей.

Внешне Flavia сразу выделяется на фоне других кастомов. Линии корпуса остались узнаваемыми, но теперь они дополнены современными элементами: светодиодная оптика, новые тормозные системы, обновленная подвеска. Все это не только улучшает внешний вид, но и делает мотоцикл гораздо более управляемым и безопасным. Впрочем, главная фишка - это сочетание олдскульного шарма и технологичности, которое редко встречается даже среди топовых кастомов.

Внутри - еще больше сюрпризов. Двигатель подвергся глубокой модернизации: инженеры не просто заменили изношенные детали, а внедрили современные решения, которые увеличили мощность и надежность. Электроника полностью обновлена, что позволило интегрировать новые системы безопасности и управления. Даже выхлопная система здесь не стандартная - она разработана специально для этого проекта, чтобы подчеркнуть характер мотоцикла.

Но, пожалуй, самое интересное - это отношение авторов к своему делу. Они не просто собирают мотоциклы, а создают уникальные истории, в которых каждая деталь имеет значение. В мире, где многие гонятся за быстрым результатом, такой подход кажется почти упрямым. Но именно благодаря этому Honda CBX750 Flavia стала не просто очередным рестомодом, а настоящим событием для всех, кто ценит индивидуальность и мастерство.

Упомянутые марки: Honda
