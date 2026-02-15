Вышло исследование: Что говорят владельцы о надежности, комфорте и стоимости обслуживания Honda Civic IX

15 февраля 2026, 05:18
Honda Civic IX: плюсы и минусы, которые важно знать перед покупкой
Honda Civic IX вызывает споры среди автолюбителей: одни хвалят управляемость и экономичность, другие критикуют дорогие запчасти и низкий клиренс. В материале - реальные отзывы, детали эксплуатации и нюансы, которые могут повлиять на выбор.
Honda Civic девятого поколения, появившийся в 2011 году, вызывает споры, так как одни считают его удачным продолжением предшественника, а другие видят в нем шаг назад. Технически он во многом повторяет восьмое поколение, используя ту же платформу и знакомые моторы, при этом в России наиболее популярны седаны с 1,8-литровым двигателем и классическим автоматом, который ценят за надежность. В салоне стало комфортнее благодаря улучшенной шумоизоляции и более мягкой подвеске, что позволило найти баланс между управляемостью и плавностью хода.
Среди основных недостатков владельцы отмечают низкий клиренс в 140 мм, из-за которого легко повредить передний бампер, и неудобную посадку для высоких людей. Дизайн многим кажется скучным по сравнению с футуристичной "восьмеркой", а автоматическая коробка передач работает медленно и не подходит для резких ускорений. Качество лакокрасочного покрытия оставляет желать лучшего, интерьер быстро теряет вид, а цены на оригинальные запчасти сравнимы с премиальными брендами.
Главным достоинством модели остается исключительная надежность: подвеска способна пройти до 200 тысяч километров без серьезных вложений, а моторы и трансмиссии служат годами. Автомобиль отлично управляется, стал комфортнее на плохих дорогах и радует экономичностью, потребляя в городе около 8 литров топлива. В топовых версиях покупатели хвалят качественную музыку и яркий ксеноновый свет фар.
Обслуживание не требует частых вмешательств, а основные траты приходятся на плановые работы и расходные материалы, аналоги которых можно подобрать. К слабым местам относят все то же лакокрасокрасочное покрытие и быстро изнашивающиеся материалы отделки салона. В остальном же это образец японской инженерной мысли, который редко преподносит сюрпризы даже на больших пробегах.
Эта машина подойдет тем, кто ставит во главу угла надежность, экономичность и драйверские повадки, но готов мириться с дороговизной обслуживания. Она предлагает сбалансированные характеристики в своем классе, однако не подойдет тем, кому нужен просторный салон или минимальные расходы на содержание.
