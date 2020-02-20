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20 февраля 2020, 17:26

Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла

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Фото: motor1.com
Компания Honda представила обновленный хот-хэтч Civic Type R Sport Line, предназначенный для европейского рынка. Главное отличие новинки – на смену массивному антикрылу пришел изящный спойлер.
Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла

Фото: motor1.com

Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла

Фото: motor1.com

Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла

Фото: motor1.com

Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла

Фото: motor1.com

Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла

Фото: motor1.com

Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла

Фото: Honda

Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла

Фото: Honda

Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла

Фото: Honda

Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла

Фото: Honda

Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла
Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла
Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла
Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла
Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла
Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла
Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла
Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла
Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла
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Новая версия Sport Line порадует тех, кто любит Civic Type R, но ненавидит его массивное антикрыло. На корме теперь красуется аккуратный тонкий спойлер. Такой «горячий» хэтчбек предложат только европейским клиентам. По оценке маркетологов Honda, потенциальные покупатели Civic Type R в США в среднем моложе, чем в Европе, поэтому сюда продолжат поставлять стандартную модификацию с внушительным антикрылом. 

Версия Sport Line получила 19-дюймовые темно-серые колесные диски с V-образными спицами, которые обуты в покрышки Michelin Pilot Sports 4S, обеспечивающие лучшее сцепление с дорогой, чем у стандартной модели. В салоне усовершенствовали вибро- и шумоизоляцию. С аэродинамического обвеса исчезла тонкая красная линия, опоясывавшая весь автомобиль. На сидениях и руле больше нет больших красных вставок. Им на смену пришла изящная красная строчка. Выбор доступных цветов для кузова пополнился новой синей эмалью Racing Blue.
 
Кроме того, Honda подготовила еще одну модификацию Civic Type R – трековую спецверсию Limited Edition, которая выйдет тиражом всего в 100 экземпляров. Хэтчбек удалось облегчить на 47 килограммов благодаря новым колесным дискам BBS и отказу от кондиционера, медиасистемы и шумоизоляции в крыше, багажной двери и передней панели. Но большое антикрыло все-таки сохранили. Хэтчбеки Limited Edition отличаются 20-дюймовыми гоночными шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, перенастроенной подвеской и окрашенными в черный цвет корпусами боковых зеркал, крышей и воздухозаборником на капоте. За доплату автомобиль можно окрасить в ярко-желтый цвет. 

Под капотом изменений не произошло. Honda Civic Type R по-прежнему оснащается 2,0-литровой «турбочетверкой», которая для европейского рынка форсирована до 320 лошадиных сил, а в Северной Америке выдает 310 сил. Максимальный крутящий момент во всех случаях достигает 400 Нм. Двигатель сочетается исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Honda Civic Type R назвали «Автомобилем года»
Крутой гоночный автомобиль. Прошлые генерации были немного ближе к народу. Многие до сих пор на них по российским городам катаются. Был у меня такой - внешний вид, салон, динамика - все супер! Единственное, низковат для наших ям и запчасти дорогие.
Юрий
Невероятная гонка Civic Type R в смешанной реальности
Очень рад, что выиграл реальный автомобиль. Изначально гонщики были не в равных условиях. Один рисковал жизнью, на гоночной трассе цена любой ошибки очень высока, а второй сидел себе спокойно, зная, что ему ничего не угрожает. И все равно реальный гонщик справился лучше!
Алексей
Видео: Какой хотч-хэтч лучше?
А хде сид
Вася
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Honda Civic Type R лишился массивного антикрыла
{{material_128450}}Новая версия Sport Line порадует тех, кто любит Civic Type R, но ненавидит его массивное антикрыло. На корме теперь красуется аккуратный тонкий спойлер. Такой «горячий» хэтчбек предложат только европейским клиентам. По оценке маркетологов Honda, потенциальные покупатели Civic Type R в США в среднем моложе, чем в Европе, поэтому сюда продолжат поставлять стандартную модификацию с внушительным антикрылом. Версия Sport Line получила 19-дюймовые темно-серые колесные диски с V-образными спицами, которые обуты в покрышки Michelin Pilot Sports 4S, обеспечивающие лучшее сцепление с дорогой, чем у стандартной модели. В салоне усовершенствовали вибро- и шумоизоляцию. С аэродинамического обвеса исчезла тонкая красная линия, опоясывавшая весь автомобиль. На сидениях и руле больше нет больших красных вставок. Им на смену пришла изящная красная строчка. Выбор доступных цветов для кузова пополнился новой синей эмалью Racing Blue. Кроме того, Honda подготовила еще одну модификацию Civic Type R – трековую спецверсию Limited Edition, которая выйдет тиражом всего в 100 экземпляров. Хэтчбек удалось облегчить на 47 килограммов благодаря новым колесным дискам BBS и отказу от кондиционера, медиасистемы и шумоизоляции в крыше, багажной двери и передней панели. Но большое антикрыло все-таки сохранили. Хэтчбеки Limited Edition отличаются 20-дюймовыми гоночными шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, перенастроенной подвеской и окрашенными в черный цвет корпусами боковых зеркал, крышей и воздухозаборником на капоте. За доплату автомобиль можно окрасить в ярко-желтый цвет. Под капотом изменений не произошло. Honda Civic Type R по-прежнему оснащается 2,0-литровой «турбочетверкой», которая для европейского рынка форсирована до 320 лошадиных сил, а в Северной Америке выдает 310 сил. Максимальный крутящий момент во всех случаях достигает 400 Нм. Двигатель сочетается исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
2020-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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