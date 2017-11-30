Honda Civic Type R назвали «Автомобилем года»
Автомобиль Honda Civic Type R стал обладателем награды «Автомобиль Года» по версии журнала BBC TopGear. В рамках премии, которая проводится ежегодно, выбираются лучшие модели, представленные на рынке.
Honda Civic Type R
Выпускается с 2001 г.
Новый от 1 109 200 до 1 186 150 Р
Отзывов: 1
Под капотом «горячего» хэтчбека расположен 2-литровый турбомотор с четырьмя цилиндрами. Модель агрегатируется 6-скоростной механической коробкойпередач. Силовая отдача двигателя пока держится в секрете.
Для достижения первой «сотни» модели требуется 5,7 секунды. По словам создателей, на каждый километр приходится 176 граммов выбросов углекислого газа. Максимальная скорость модели составляет 272 км/ч.
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